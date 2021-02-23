英首相強森宣布4階段解封計畫：如期進行需要哪些條件？專家怎麼看？

（中央社）英國首相強森（Boris Johnson）昨（22）天對國會宣布英格蘭地區4階段解除封城計畫，民眾從3月29日起可以在戶外碰面，但商店、美髮沙龍和健身房等，必須等到4月12日才能恢復營業。

《英國廣播公司》（BBC）報導，強森下午對國會發表聲明，宣布逐步解除英格蘭第3次、希望也是最後一次封鎖行動。

解禁決定都將「基於數據」，如期進行還需4條件

強森表示，第一階段解禁在3月份。首先是所有學校將於3月8日恢復上課，也准許不同家庭的2人在戶外碰面。此外，從3月29日起開放最多6人，或2個家庭在戶外碰面，戶外運動例如高爾夫、網球也在3月29日解禁。

第二階段在4月，非必要的零售商店、美髮沙龍、健身房和戶外餐飲場所，以及圖書館、博物館、動物園、主題遊樂園等，將從4月12日起恢復營業。不過，不同家庭仍禁止在室內聚會。葬禮限制最多30人參加，婚禮賓客上限為15人。

第三階段則是5月17日，戶外碰面的上限6人將擴大為30人，2個家庭將能在室內聚會，電影院、旅館恢復營業，體育賽事也將恢復舉辦，並准許上限1萬名觀眾在足球場等開放空間觀看體育賽事。葬禮、婚禮、宴會的參加人數限制都為30人。

最後的第四階段是6月21日，希望屆時可以解除保持社交距離的限制，讓所有營業場所恢復營運，關於婚禮與葬禮的人數限制能夠解除。

強森表示，所有階段的解禁決定都將「基於數據，而非日期」。逐步解禁要如期進行，還需要達成4項條件，首先是疫苗接種必須按計劃進行，其次是有證據顯示接種疫苗能降低死亡率或住院率，第3是感染率不會造成住院率上升，第4項是新變種病毒不會危及解禁路線圖。

強森也警告，沒有一條路能夠通往「零病毒的英國，或是零病毒的世界」。

每階段間的緩衝期是關鍵，但仍有問題存在

英國是受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情影響最嚴重國家之一，有超過12萬人染疫死亡。疫情從去年12月開始急速升溫，英格蘭地區今年1月5日實施第3度封城。

《衛報》報導指出，每個解封階段之間的緩衝期是關鍵角色。因為病毒傳播是否改變需要2星期的時間才會顯示在資料上，而感染者也會需要幾個星期的時間，才會出現相關症狀、惡化，甚至是住院或死亡。科學流感大流行模型小組（Scientific Pandemic Influenza Group on Modellin）的新文件表示，「啟動一個解封階段後最少需要3個星期，來決定（社會）是否足夠安全進入下一個階段。」

副首席科學顧問麥克林（Angela McLean）表示每個階段當中仍存有不確定性，他表示即使每個階段背後都有預設，「我們認為仍會有許多不同的可能結果存在。」即使是在對疫苗接種最樂觀的情況，伴隨著審慎的解封，模型仍顯示在明（2022）年夏天之前可能有數以千或萬計的死亡人數。

與去年英國將境內分成3級（3-tier）不同，新的解封計畫將是全國一體適用，這方式較為簡單且更為平等，但仍然有個問題。如果英國採取一視同仁逐步解封的結果仍舊有部分地區的疫情較為嚴重，可能會讓一些傳染力低的地區也要繼續遵守較為嚴格的防疫規定。

專家對新的解封計畫有什麼看法？

《衛報》採訪了數名專家談談他們對於英國逐步解封計畫的看法。愛丁堡大學全球衛生主任施利達（Devi Sridhar）建議英國政府應該將武漢肺炎的防治策略類比於麻疹，而非流行性感冒。施利達表示，除非英國境內多達8-9成的人口都接種疫苗，否則仍有很大一部分的人口會因為病毒感染和住院，讓病毒有足夠的機會傳播、進而癱瘓該國的國民保健服務（NHS）。

施利達表示英國若是想要打破不停封城的循環，應該效法以色列：只有當疫苗接種在年輕族群裡普及，才是有效對抗病毒的方式。施利達認為英國應該要透過疫苗接種、大規模的檢測，以及給予被隔離者足夠的支持，才能有效對抗並消除疫情。

牛津大學人口統計學家暨流行病學家道得（Jennifer Dowd）指出英國政府的計畫除了每兩週會對學生篩檢之外，並沒有對於如何在逐步解封過程，防止病毒在校園傳播提出相關的細節。道得表示英國政府在校園對抗疫情的方式，恐怕會成為危險的特例（dangerous exceptionalism）。

道德表示學校會讓人們有更多的實際接觸，包含在室內的交談以及呼吸。其次是，病毒主要是透過氣溶膠而傳染，尤其是在不通風的環境裡。道得建議在教室裡應要求學生配戴口罩，校園最好也盡量保持通風。她表示這些做法單獨來看都不是完美的，但如果都能做到，對於降低傳染率會有顯著的效果。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範