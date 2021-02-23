2020年爆發多起中醫違法將硃砂、鉛丹入藥，監察院糾正衛福部

台中市去（2020）年爆發多起中醫診所違法將硃砂、鉛丹入藥，使中藥藥包的汞、鉛過量，更有民眾發生重金屬中毒的事件。監察院對此向衛福部提出糾正。監委指出，衛福部在2012年以前對中藥GMP廠複方製劑仍未禁用硃砂，又對於含硃砂成分的藥品許可證未確實清查，使法令規範淪為具文。嚴重影響民眾健康，未能善盡管理權責。

對此衛福部中醫藥司回應，今年除將針對全台藥商查緝禁藥，也會到中醫院所抽查處方，同時計劃和健保就醫資料比對稽核。一旦有重金屬中毒患者先前曾到中醫院所就醫，這些院所都將列入稽查重點，盼讓稽查不再大海撈針。

中藥禁用硃砂、鉛丹未落實管理，監察院糾正衛福部

（中央社）監察院昨（22）日表示，衛福部對硃砂、鉛丹未進行流向調查，也沒透過跨部會合作進行溯源管理，只仰賴業者自律及中藥查驗，未落實藥事法規定確實對口服中藥禁用硃砂及鉛丹進行管理，提出糾正。

監察委員王麗珍、林郁容、蘇麗瓊指出，台中市在去年7、8月間，陸續發生多名民眾服用中醫診所處方的中藥後身體不適。經調查是因醫師以硃砂、鉛丹入藥，使中藥藥包的汞、鉛過量，更有民眾發生重金屬中毒。

監委指出，硃砂在2005年就已禁止在中藥使用，鉛丹也禁止口服中藥用，但衛福部在2012年以前對中藥GMP廠複方製劑仍未禁用硃砂，又對於含硃砂成分的藥品許可證未確實清查，使法令規範淪為具文，硃砂、鉛丹仍被使用於口服中藥。嚴重影響民眾健康，未能善盡管理權責。

監委表示，衛福部在2005年5月1日起禁止中藥用硃砂調劑、輸入等，但卻未清點當時國內硃砂庫存數量、回收銷毀或進行流向管制，顯未落實《藥事法》第76條規定。直到2017年才規定輸入硃砂需取得核發的進口同意文件，但之前未對硃砂從源頭進行有效管理，喪失將可能作為中藥用途的硃砂阻絕於境外之先機。

監委指出，2006年以後已有1萬2020公斤的硃砂原礦輸入國內，但卻沒有相關數量及其流向的登錄資料，無法確認有否流供作為中藥用途，管理顯有失當。

監委表示，台中市衛生局過去就曾對涉嫌違法使用或販賣硃砂的診所及藥商，進行督導查核，但都查無不法。究其原因是相關訪查及稽查，都側重就目視所能及的範圍進行查核，但沒有充分運用相關管理系統，篩檢高風險的藥商及中醫診所，導致難以發覺並有效查緝業者違法使用禁藥。

監委說，硃砂在民間還有顏料著色及宗教禮儀等用途，鉛丹可作為工業用途，也可用於外用中藥製劑，少數中醫診所有購買硃砂的管道，並使用在中藥。

但對此，無論中央或地方衛生主管機關竟不知情，顯見衛福部對於硃砂、鉛丹未進行流向調查，也沒透過跨部會合作進行溯源管理，只仰賴業者自律及中藥查驗，未能落實管控硃砂由其他途徑流供中藥製程，以及鉛丹流供口服製劑使用，使中藥安全性的疑慮未消除。

監委提醒，衛福部對於中醫師有關中醫藥管理法規知能及醫學倫理的繼續教育、病歷紀錄的正確性，及醫療機構對於中藥不良反應的通報、民眾正確用藥觀念宣導，仍有不足之處，應予檢討並強化。

Photo Credit: 中央社 台中市49歲何姓女子（右）因服用盛唐中醫診所中藥， 到醫院檢驗發現鉛中毒，去年8月在民進黨立委何欣純陪同下舉行記者會。

衛福部：患者重金屬中毒且先前曾到中醫院所就醫，該院所將列稽查重點

《中央社》報導，衛福部中醫藥司科長賴世珍表示，衛福部雖於2005年禁用硃砂、鉛丹，但中醫藥司直到2017年才進一步修正規定，將硃砂區分為藥用、非藥用兩種貨品號列。但此後無論藥用或非藥用硃砂，都不再有進口紀錄。直到去年硃砂違法入藥事件爆發後，調閱2005年至2017年間的進口資料，才發現有多達10～20家業者進口硃砂，其中也包括中藥販賣藥商。

因應鉛丹、硃砂遭違法入藥，賴世珍說，今年除了將針對全台藥商查緝禁藥，也會到中醫院所的調劑處所抽查開給病人的處方，同時計劃和健保就醫資料勾稽（按：指運用相關資料比對、驗算）。一旦有患者因重金屬中毒就醫且先前曾到中醫院所就醫者，這些院所都將列入稽查重點，盼讓稽查不再大海撈針。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範