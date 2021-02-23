【緬甸政變】歐美各自出手：美國制裁2緬軍官、歐盟擬撤銷緬貿易優惠待遇

（中央社）美國22日宣布再制裁另外兩名緬甸軍政府領導人，並警告將採取進一步行動，與此同時，數以十萬計民眾持續展開反政變示威，要求恢復民主。

美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）表示，美方已凍結緬甸空軍參謀長貌貌覺（Maung Maung Kyaw）和中將莫敏吞（Moe Myint Tun）在美資產、禁止兩人入境，並禁止美國人民與其來往。他們都是緬甸軍政府所成立「國家領導委員會」（State Administration Council）的成員。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）：「我們將毫不猶豫地對那些動用暴力和壓制人民意願的人採取進一步行動。我們將堅定不移地支持緬甸人民。」

他在聲明中說：「我們呼籲（緬甸）軍警停止對和平示威者的一切攻擊，立即釋放所有遭到不公正拘留的人，停止攻擊和恐嚇新聞工作者與運動人士，並恢復民選政府。」

在此之前，歐洲聯盟（EU）也已批准對緬甸軍方的制裁，施以更大的國際壓力。緬甸軍方2月1日發動政變，推翻民主體制，拘捕並軟禁實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等多名政治人物。

兩名示威者上週末遭槍殺身亡後，緬甸軍政府警告，當局願使用致命武力，鎮壓日益擴大的示威遊行。

美國稍早已對其他高階將領實施制裁，包括武裝部隊總司令、緬甸新領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

Photo Credit：AP/達志影像 2月22日曼德勒，緬甸民眾發起22222全國大罷工，是2月1日政變以來最大規模的抗議。

歐盟考慮制裁緬甸軍方企業

（中央社）外交官22日表示，歐洲聯盟正考慮對緬甸施加制裁，可能會將矛頭指向軍方擁有的企業。此時歐盟各國外長警告，緬甸的貿易優惠待遇恐將不保。

在緬甸軍事執政團奪權3週後的現在，歐盟會員國政府希望展現出對緬甸民眾逐日抗議以及不服從運動的支持。民眾的這些行動是為了扭轉2月1日的軍事政變，並促成民選領袖翁山蘇姬獲釋。

德國外長馬斯（Heiko Maas）在比利時布魯塞爾說，「我們不願只是旁觀」；並說，如果外交協調不成，接下來可能會實施制裁。

歐盟各國外長發表聲明說，他們「準備採取限制措施」，亦即入境禁令和資產凍結；同時歐盟正檢討與緬甸當局進行的開發合作以及對進口緬甸商品提供的免關稅待遇。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範