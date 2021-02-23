酷寒風暴後民眾收到天價帳單，德州州長下令電力公司禁止收費

（中央社）致命的冬季風暴造成德州大規模斷電後，州長艾波特（Greg Abbott）今天（美國時間22日）表示，德州公共事業管理單位將暫時禁止電力公司向用戶收電費，以及禁止因用戶沒繳電費而停止供電。

德州陷入嚴寒之際，多家媒體報導稱，不過短短數日的用電，用戶就收到電力公司索要高達數千美元的帳單後，艾波特20日與州議會議員召開緊急會議。

艾波特告訴記者：「德州民眾數日來飽受嚴寒之苦而沒電可用，不應負擔天價的電費。」

他說，德州公用事業委員會（Public Utility Commissio n of Texas）將下令電力公司，暫停寄發帳單給用戶，並將針對沒繳電費而停止供電的情況發布暫時中止令。

艾波特表示，德州有關部門將趁此時機，制訂保護公共事業用戶的辦法。

他說：「有關許多屋主與租屋族面臨電費帳單與電費飆漲的問題，這是當前德州立法機關的當務之急。」

另據美國有線電視新聞網（CNN）引述有關部門報導，上週創紀錄的酷寒重創電廠後，截至21日止晚間，德州總人口三分之一、約880萬的民眾仍無水可用。

德州暴風雪大停電，唯一營業披薩店員工累癱換來網友感謝

德州近日遭遇百年來最嚴重暴風雪，許多人家無電可用，這時聖安東尼奧（San Antonio）所有披薩店都暫時歇業，只有一家達美樂（Dominos）披薩店仍正常營業。

這家店的員工迪路納（July DeLuna）17日在臉書上傳一張員工忙到累癱在工作台邊的照片，並表示原本準備賣到週末的食材，在短短四小時內全數賣光。

迪路納還說，他們接了無數的訂單，無數人對他們吆喝，他們也說了無數次抱歉。

迪路納表示，他們自己反倒沒有剩下的食物可吃。他們不顧安全開車上班，特地花時間去到店裡，冒著所有風險為所有人提供服務。他們希望顧客能了解，他們如此努力工作不是有此義務，而是因為他們想幫助別人，他們關懷別人。

網友紛紛留言向他們致謝，並幫他們加油打氣。有人說，「感謝你們在這段期間還在為大家服務」、「為達美樂的員工感到非常驕傲，感謝你們的努力工作，上帝保佑你們！」

美聯社報導，德州暴風雪來襲使電網不堪負荷，數百萬居民面臨停電好幾天的情況。雖已陸續恢復供電，但部分地區尚未脫離危機，許多人仍無法取得安全飲用水。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範