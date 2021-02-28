《善良練習》：牢記「PEPPIE」六種配方，重新喚起你的善良

文：塔拉．庫辛奈（Tara Cousineau）

善良需要努力

在我女兒蘇菲被揍鼻子的一個月之後，我有幸與「世界上最快樂的男人」—馬修．李卡德（Matthieu Ricard）交談，他是一位廣受愛戴的佛教僧侶、人道主義者和冥想研究人員。

我問他一些有關同理心，比較入世的問題，尤其是如何幫助那些同情心氾濫的人。我承認我們家都有點同情心氾濫的問題。

「妳該感到高興啊！」他回應道。

我感嘆地說，其實這樣的特質會令人精疲力盡。

「沒錯，」李卡德回答道，「但是，妳只需要從一件事開始，即使是從鄰里開始也沒關係。同理心氾濫總比冷酷要來得好。」他向我保證。

同一個星期，我參觀了美國大屠殺紀念館，大大地擴展了我對同理心的探索，從單一世俗的角度，擴展到一個廣泛的文化。

我的母親是德國裔的美國移民，出生於一九三八年，是貧窮的天主教女孩，她最早的回憶幾乎都是在防空洞裡過著半飢餓的生活。母親在很小的時候就必須照料山羊，幫忙維持生計，她對鄰近地區以外的世界一無所知。

大屠殺的真相直到後來才公諸於世，因此她十九歲去美國後，就一直背負著沉重的歷史原罪。我的母親矯枉過正地向孩子們灌輸一種強烈的義務感，也就是要幫助他人，就算自我犧牲也在所不惜。而我也一樣，讓我的女兒們也繼承這種情結。

在紀念博物館裡，我的視線定格在一個陳列著兒童書籍、玩具和海報的展示架上，這些作品全都對兒童灌輸軍國主義、種族主義和反猶太主義。

如今，與猶太大屠殺有關的一切，令我的內心世界起了翻天覆地的變化，即便我對近代歷史的重蹈覆轍並非一無所知。但就在那一天，那些童書觸動了我。我反覆思量人類想像力的巨大能力，並開始好奇，假如我們能夠阻擋殘酷行為的蔓延，我們是否同樣也有能力把善傳出去。

我對善良的疑問有了轉變，從「我們有多難去感受到善」，轉變成「我們要如何增加和維持善」。與現今有關神經可塑性的研究相互呼應─這些研究專注於經驗如何型塑我們的心智能力，以及我們的思想如何反過來成就經驗的發生。

這讓我想到，我們可以仰賴神經網絡來實踐友善，我們可以採用有系統的做法來培養同情心和對社群的關懷。

馬修．李卡德將善良描述為一種利他主義，是一種關懷和熱心的形式，體現在你對他人的行為舉止上。對於李卡德而言，人們與生俱來的同理心，可以成為善良和憐憫的催化劑，並且可以透過各種冥想練習和技巧來擴大這種情感。同理心是與他人最基本的交會點，這種交會點可能會使你陷入困擾，也可能因此變得友善。

我在本書中所提到的同理心是積極同理心，能夠從別人的角度檢視，而且能夠不迷失在失控的高漲情緒裡。我將會在下一章中對此進行詳細的解釋。此處的重點是，你可以運用同理心來有意識地擴大對於善的認知和能力。

何謂善良？

「善良」是愛的表現。因此，讓我們先來了解愛的特徵。

愛可以因為深遠的羈絆關係而產生，例如你對朋友和家人的愛；它也可以對任何有生命或無生命的事物展現，無時無刻、無所不在。愛是所有喜樂之情的源頭，包含了其他正向情緒（開心、同情、感激、喜悅、自豪、寧靜等），在它的照拂下，愛可以豐富你自己和他人的生活。

善良是表達愛的廣闊渠道，任何愛的舉動都反映出真正的關懷。這樣的慈心展現了你對他人和整個世界的溫暖和慷慨之情，以及想要為受苦之人帶來解脫的渴望。因此，善良既是愛存在的標準，也是讓生活有目標和動力的價值取向。

心靈大師、神祕主義者和詩人都傳遞著愛的訊息：愛與善良都存在於你的內心，它們讓我們所有人緊緊相繫，又不僅限於人類。當這種無遠弗屆的愛出現，你與自己和他人的關係會帶來真實的快樂和幸福，同時也是恐懼的解藥。

雪倫．薩爾茲堡（Sharon Salzberg）[1]告訴我們愛如何運作：充滿恐懼的心可以被愛的意識滲透和征服，充滿愛的心則不會被恐懼超越。

在佛教經文中，對自己和他人的這種無條件的愛稱為慈（mettā ）。「慈（mettā）是一種不被慾望所束縛的愛，不會否認事物的本質，所以能克服各自分離、不屬於整體的幻覺。」

這種愛是一種善意的表達，你可以體會到不依賴外部條件的深刻幸福，而不是拒絕艱難的感受或做出激烈反應，以改變某些事物、某個人或整個世界本身。但是這個世界不斷在考驗我們，不是嗎？

同情昏睡：壓力如何侵蝕善良

當你感到幻滅、恐懼、受威脅或沒安全感時，要激發你的善良本能就有一定難度。你可能會變得精疲力盡、冷漠無情或心不在焉，進而導致憂慮的狀態。通常人們對壓力的自然反應是進入保護模式，大腦的內部警報系統響鈴大作，而你唯一的選擇就是戰鬥、逃離、暈倒或是僵在原地。

假如是處在生死攸關的時刻，這樣的反應至關重要，因為我們生來必須對壓力源做出快速反應。然而，當你的警報系統開關卡住而總是處於開啟的狀態，你的身體將無法恢復健康，而且壓力會長期存在，讓你感到身心靈疲憊不堪，這些我們將在第十章中繼續討論。

專家解釋，壓力反應和隨之而來的負面情緒，會讓你將注意力集中在立即採取行動上。當你與人爭吵、做出過度或不應有的批評時，你可能沒有察覺到自己變得心胸狹窄和卑鄙刻薄，而且通常會表達出負面的看法。

另一方面，正向心理學家芭芭拉．弗雷德里克森（Barbara Fredrickson）告訴我們，正向的情緒會擴散開來，並且隨著時間流逝成為你的內在資源，因此它們可以為你所用，特別是在艱困的時刻。

它們可以觸發人體的自我安撫系統，讓你感到更安全、冷靜，讓你得以休息、恢復和修正你的心態，變得心胸廣闊、慷慨、慈愛和友善。長期處於狹隘視野的憂慮狀態下，很難關注自己的同情心，更別說幫助你了解事物並善待自己和他人。

這種同理心的侵蝕絕不是自己刻意為之。壓力彷彿一滴滴緩慢流下的毒藥，逐漸削弱且剝奪你的同理能力，甚至於你的良善之心。我稱呼這種效應為「為了自保導致的同情昏睡（Self-Protective Empathy Lethargy）」，或簡稱SPEL狀態。

當我們讓自己過於忙碌、疲勞、害怕、勞累、不堪負荷、受制於科技造成的分心、或是精疲力盡，基本上會讓我們疲於奔命，以致於沒有心力付出更多關懷，這種效應便會不知不覺地出現。無論是內部或外部因素，我們任何人都可能陷入同情昏睡之中，這一切都取決於你如何應對引發壓力的事物。因為當你順利地處理壓力時，你就會從同情昏睡中甦醒過來，並且信任自己可以迎向任何挑戰。本書會引導你邁向這種覺醒。

當同理心與掌握程度（或稱為賦能）之間出現不平衡時，你就會陷入同情昏睡，無法有所作為。當感到壓力、不堪負荷或無法適應時，你的內在資源就會減少，因而讓感受或表達友善的動力不足。

要解決這個狀況，就得移動到最美好的位置，如上方象線圖所示。了解自己在同理｜賦能網格（Empathy-Empowerment Grid）上的位置，可以幫助你更深入地思考什麼可能有助於或有礙於你心中的善意。

高同理／高賦能（＋／＋）

這是一種關愛的狀態，會產生友善的行為和對他人福祉的投入。它是一種富有同理關懷的感覺，因此產生一致的行動，提供關心、喜愛或寬慰等等。這種慷慨大度變得具有感染力，關懷圈得以擴大，社會公正得到重視。這種趨勢為個人和集體利益帶來茁壯與繁榮。

高同理／低賦能（＋／－）

是一種同情昏睡狀態，存在對自己或他人的關懷衝動，但現實的障礙或個人的不舒服、恐懼、疲憊或幻滅，削弱了提供幫助、服務或做出積極改變的能力。你甚至可能處於同理困擾或同情疲勞的狀態，而無法忍受他人的痛苦或苦難。

低同理／高賦能（－／＋）

處於富有力量和信心的位置，你會受到利己目標的激勵，以犧牲他人為代價，無視他人的福祉，並且將他人視為局外人。

低同理／低賦能（－／－）

一種冷漠和孤立的狀態。當面臨真實或假想的生存威脅、無處不在的創傷、與他人疏離或者感到無助時，便可能會發生這種情況。你會感到麻木不仁，因此無法採取任何行動。

藉由敞開心胸，打破同情昏睡狀態

為人向善需要有敞開自己心胸的意願，也需要有意識且真誠的努力，才能變得比以前更加友善。

即便你具有同情心的本能，假使你不採取善良的行為，對於愛人和歸屬的能力就會受到侵蝕。為了抵消侵蝕的程度，請盡你所能地恢復友善。對抗同情昏睡狀態需要付出努力、勇氣和技巧。童話故事和社會文化告訴我們，想打破咒語可以通過真愛之吻、魔法斗篷、紅寶石鞋，或者做出英勇、誠實、善良和無私的壯舉。總而言之，這些故事都在喚醒人類對關愛的體悟。

這裡有結合六種元素的靈丹妙藥可以解除同情昏睡狀態，再次點燃或重新喚起你的善良。你可以用它的首字母縮寫詞PEPPIE來牢記這個配方，就像一個有生命力的能源。本書中有許多PEPPIE範例和練習，這些示範和訓練將會啟發並幫助你建立起強大的儲備技能。每一章都包含一個反思問題，讓你領略到善良練習的意義。

回到當下（Presence）：你可以透過學習在物理空間和身體中紮根的感覺，以及透過轉瞬即逝的體驗（包括感官、情感和思想）來養成這種技巧。這是一種基礎練習，即使生活感到匆忙或不堪負荷，也要以善良意識和慈愛為中心思想。這就像發現一顆金蛋，是幸福的活力來源。

當我跟著吸氣和吐氣時，會發生什麼呢？我現在注意到什麼感受和身體感覺？我的腦海裡流淌著什麼想法？我需要什麼才能感到安全和得到支持？我是否可以不加思索，就覺察到一整天中愉快和不愉快的時刻？

情緒調節（Emotional regulation）：當你感到難過或被驚擾，而啟用身體的天生自我安撫系統時，你會強化辨識和處理各種情緒的能力，包括同理心—這是展現友善的先兆。處理情緒的能力可以培養社交情緒智力，豐富人際關係，並且帶來整體幸福感。

即使我的情緒激動、思想混亂或甚至感到恐懼，我依然能找到自己的核心嗎？我該如何從別人的角度出發，並且不會被自己的情緒干擾？當我需要安慰和支持時，我能找到嗎？

保持洞察力（Keeping Perspective）：這項技巧需要對生活經驗感到好奇，從中學習，並想像出善良、聯繫和成長的新可能性。以這種方式看待世界，就是要培養內心的教練、明智的思維或更高的自我。因為透過理解和善意的角度來觀察事物，可以擴大你的認知領域。

我能帶著同情心傾聽嗎？即使我無法認同，我是否可以考慮別人的觀點，進而找到共識？當我看見到處充滿痛苦時，我能伸出援手的最好辦法是什麼呢？

生命意義（Purpose）：當你找到生命意義時，就會信任自己和他人，想像各種可能性，找到有所幫助的全新解決方案，確立你的價值觀和指導原則，並按照這些原則行事。目標導向的生活給予你安全感，以開放、無所畏懼的方式與他人連結。這樣會壯大你的正直，強化同理心，讓你可以體會並支持全人類的美麗和尊嚴。

對我來說重要的是什麼？我的價值觀是什麼？我想到了什麼可能性？有意義的生活是什麼樣子？我能立志成為一名善良鬥士嗎？

整合（Integration）：整合資源去培養健康的思想、身體和精神習慣。當你整合各種習慣，例如學會欣賞美好時刻、感到安全、關心自己、練習寬恕和感恩、以同理心聆聽並設定健康範圍時，內在穩定和仁慈的力量就會源源不絕地增長。這樣的技巧可以增強抵禦能力，讓你從不可避免的挫折或無法預見的障礙中恢復過來，因此你會感受到所有生活中的歡樂和悲傷。

我用愛和善良滋養自己的可靠方法是什麼？還有其他不同的做法可以證明我如何關懷自己和他人嗎？

付諸行動（Effort）：請記住，善良是行動版的「愛」。掌握個人與生俱來的創造力和內在力量，才能創造美好事物。這些態度自然能積極創造友善、憐憫和社會公正。即使無法確定結果，甚至可能失敗，你也可以有意識地發揮自己的力量，邁出自信的步伐。

我可以投入哪些快樂的努力？我如何為他人服務？我能為自己或他人做一件善事嗎？我可能想嘗試、創造或協作什麼？我如何與其他不喜歡我的人建立聯繫？我該怎麼做才能實踐愛的行動？

如你所知，其中某些要素歸屬於內在，而某些要素需要確實的行動才能展現。接下來的章節將為你提供從內而外培養善心的技巧。

註釋

[1]雪倫．薩爾茲堡（Sharon Salzberg），紐約時報最佳暢銷書作家，在西方教導佛教的冥想練習，著有《辦公室靜心冥想的練習》（Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace）。

書籍介紹

本文摘錄自《善良練習：發揮善的感染力，療癒紛亂的世界》，商周出版

作者：塔拉．庫辛奈（Tara Cousineau）

譯者：連婉婷

【作者介紹】

塔拉．庫辛奈，臨床心理學家，研究人員，兩個女孩的母親。研究兒童和青少年健康、婦女健康、身心醫學、幸福科學，以及利用創新的技巧來促進人類的幸福。

【本書特色】

這不是一本充滿空泛論述、告訴你世界多麼美好，善良有多麼容易的書。它不僅用動人好讀的故事來拋磚引玉，還從心理學、生物學及神經科學等多方去探討善的面貌與本質，相當全面且透徹。

內含許多衍伸書目，有興趣的讀者可進一步選讀。書中提及《非暴力溝通》、《一念之轉》、《創作，是心靈療癒的旅程》……等經典好書，可依循當中提及的作者和書目去找尋更多相關好書。

每章節附有練習。我們可以透過每章節末的練習，有意識地喚醒善良、培養善良、擴散善良，讓善意自然而然發生，進而療癒世界，造福所有生命。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航