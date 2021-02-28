連渡邊直美也愛用，台灣品牌DAYLILY在日本引爆「漢方養生」風潮

文：方嘉鈴｜攝影：林辰鍵

前言

一提到中藥或是漢方，一般人的刻板印象很可能是老店舖、老師傅、家傳三代的老藥櫃，桌面上或許擺了一個長著銅綠的老秤與搗藥的缽，而各式藥材的氣味盈香，還有一些像是要用來進行魔法儀式的古怪材料。「DAYLILY」的創辦人王怡婷，就出身在這樣的中藥世家，雖然從小在藥材氣味中成長，但與一般人相同，心裡對於藥材的抗拒還是免不了。

但就在她留學日本的過程中，她習以為常的事物，竟然成為異國人眼中的寶物，讓她不禁重新思考，是否有可能賦予「漢方養生」全新的品牌生命。經過不到三年的時間，「DAYLILY」在日本綻出光芒，不僅帶動日本漢方養生的風潮，連藝人渡邊直美也成為品牌的愛用者，為台灣品牌在日本的傳奇，又開啟新的一頁。

Photo Credit: 點讀華山提供

創新就是從日常中挖掘魔法

原本學音樂的王怡婷在留學日本時，曾經嘗試過各種以音樂為基礎的創意概念，對她來說，「中藥材與漢方的世界」比較像是家庭情感的延續，並沒有接手家裡藥材事業的想法，也沒有從事中藥漢方相關領域的打算。

在遠渡重洋負笈日本的那段時間，家中父母也免不了會關懷擔心，總是定期為她寄來一堆包裹著思念之情的中藥與食補素材。這些不知道該算是藥還是零食的龍眼乾、枸杞、四物茶包等，在日本的同學、老師眼中，簡直就像魔法一般不可思議。畢竟日本雖然也有「漢方」在流通，但是大多都被當作純粹的「藥材」，並不像台灣有各種居家養生的運用。

就基於日本人對於「漢方養生」的好奇，促成了王怡婷決定以「漢方養生在日本的推廣」為題，完成論文的研究報告，更因此吸引了日籍學姐小林百繪的濃厚興趣，觸發日後「DAYLILY」的品牌創立契機。

Photo Credit: 點讀華山提供 DAYLILY 創辦人：王怡婷（左）與小林百繪（右）

從裡到外都要用心溝通

從小在中藥世家長大，每天接觸、使用這些食補藥材，只要爸媽準備了，自己也只能勉為其難的被逼著喝下。直到長大後，王怡婷才確實感覺到中藥漢方的價值，例如自己身體狀況一直都很不錯，沒生過什麼大病，也比較不容易感冒，甚至連生理期的疼痛反應都不明顯。到日本留學之後，她發現日本人普遍沒什麼「食補」的概念，對「漢方養生」的觀感也停留在老一輩的陳舊想法，所以「DAYLILY」首先要做得事情就是「溝通」。

王怡婷與品牌的共同創辦人小林百繪先將品牌精神定位為「讓漢方融入女孩們的日常生活」，再邀請設計師河野剛史擔任品牌的藝術總監，負責所有的設計與視覺。河野巧妙地運用設計元素，將王怡婷與小林這兩位女性所提出的抽象概念，轉化為具體的商品形象，再藉由包裝設計拉近跟女孩們之間的距離。

緊接著在產品的口味上，由於王怡婷曾深受「良藥苦口」之害，所以為了改善產品的口感、讓使用者在入口時能沒有門檻，就像在喝一般果汁或飲料一樣，她不斷調整產品的配方，讓使用者可以不被「中藥好苦」的印象綁架，更因此成為「提高回購率」的重要關鍵。

而行動力十足的小林百繪，對「DAYLILY」的未來則充滿著想像，於是肩負起行銷的工作，為品牌積極開發多元的通路與合作平台，讓「DAYLILY」可以有更多機會出現在市場面前。這三位合作夥伴，漸漸摸索出最佳的合作與分工方式，雖然偶爾還是會有「需要討論」的情況，但他們清楚知道每一次的磨合，都是為了「DAYLILY」變得更好。

Photo Credit: 點讀華山提供

健康養生是國際共通語言

經過兩年多的努力，「DAYLILY」從一開始舉辦POP UP STORE的快閃試飲，進一步在台北、東京、大阪等一線城市開設實體店鋪。原本預計今年要將主力放在台灣，回頭擴展「DAYLILY」的台灣市場，沒想到因為疫情的關係，往來交通受到影響，計畫也因此延遲。

但王怡婷並沒有停下腳步，除了2020年7月份展開台中店舖的規劃；更計畫尋找台灣在地品牌的合作機會，同時持續在媒體、雜誌或網站各種平台，推廣「漢方養生」的概念。DAYLILY就與它的LOGO「金針花」一樣，被譽為母親花的金針花，正努力以漢方的療效照顧著每位女孩的需要，王怡婷相信總有一天，華人幾千年的養生魔法，一定能在世界各國遍地開花。

快問快答（Brand's talk）

Q1如何打破大眾對於漢方的刻板印象？

Ａ：要先顛覆它的形象，才能從刻板中跳脫。例如，家人初看到亮橘色，也是露出「你在跟我開玩笑嗎？」表情。但最後完工，卻是讓人耳目一新的驕傲成果。

Q2品牌在與市場溝通最重要的元素是什麼？

Ａ：首先要能清楚講述品牌的故事，接著要竭盡所能的去向目標客群溝通，善用各種多元管道，例如在雜誌媒體或網路上宣傳，讓品牌接觸到最多的消費者。

Q3請給未來也想創業的人一些建議？

Ａ：創業不是一場遊戲，要投入就要有決心。一路走來痛苦遠比快樂的時間多很多，所以一定要找到你很想做的事情，才有持續的動力，去克服這些難關。

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航