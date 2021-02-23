民眾常誤會「沒給我三聯單表示吃案」，警政署三月正式啟用「報案單據整合」

警政署原本將在3月正式啟用的報案單據整合計畫，22日經苗栗縣警局提前曝光，未來長期施行的「報案三聯單」將成為歷史，與各類單據整合成為「受（處）理案件證明單」，並自即日起開始試辦。

《中央社》報導，警方受理民眾報案時，根據案件種類不同，並非每案都能開立「三聯單」，雖然民眾只要拿到任何一種單據，均代表案件已進入警方處理程序，但常有民眾因為未拿到「三聯單」而質疑警方吃案。

例如去年發生的長榮大學女大生遭性侵殺害棄屍案，曾爆出同校女學生過去險遭狼手，幸運脫逃後報案，警方卻未開報案三聯單，引發外界質疑「吃案」。

對此，內政部警政署將對現行使用的「受理報案e化平台」，將現行「刑案三聯單」、「失車四聯單」、「遺失物」、「失蹤人口」、「身分不明」、「違反社會秩序維護法」、「兒少性剝削擅離安置」及「其他案類」等原本的8種單據，統一為「受（處）理案件證明單」。

PHoto Credit: 苗栗縣警察局 受處理案件證明單

有趣的是，在警政署正式宣布之前，民眾和媒體就從苗栗縣警局得知這項變革。

根據《鏡傳媒》報導，警政署原本計畫在本月25日舉行記者會說明新制，但由於其前開始上線試辦，苗栗縣警局在22日就發稿並拍攝影片，針對新制進行宣傳，成為另類的「中央地方不同調」。

刑事局表示，報案證明單的改革能夠簡化報案流程，提升受理效率，試辦運作穩定後預計將於3月1日正式啟用，警察機關也會持續改進流程，讓民眾接洽警察機關能更為簡便。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範