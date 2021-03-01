緬甸政變一個月回顧：28張圖看緬甸人民反軍事政變的28天

「黑夜已降臨，天黑請閉眼」在桌遊《狼人殺》裡，玩家張開眼睛後，會被告知有人被殺了，然而在現實的緬甸裡，2月1日人們在天黑結束張開眼後發現，威權黑夜已降臨，無論是閉眼或張開眼，都得漫長地面對軍人復辟的恐懼。

2月1日凌晨，正當緬甸人民沉浸在夢鄉之際，緬甸國防軍（Tatmadaw，音譯為塔瑪都）迅速發動政變，逮捕了國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）、總統溫敏（Win Myint），與「全國民主聯盟」（NLD）的多名領袖。

不願再讓國家倒退回軍事統治年代的緬甸人民，也「以愛之名」（2011年上映的翁山蘇姬傳記電影，台灣片名翻譯為《以愛之名：翁山蘇姬》），在全國各地發起公民不服從運動，各大城市都有民眾走上街頭抗議。

2月22日，更發起「22222」全國大罷工，向1988年的「8888民主運動」致敬，仰光、曼德勒、奈比多等各大城市的民眾，響應號召罷工與走上街頭。

截至28日，至少有21名抗爭者喪命，而被逮捕、被控或判刑的總人數為1132人。

以下現場照片與時間軸，將帶著我們回顧過去一個月，緬甸發生軍事政變後的重要事件與發展。

2月1日：緬甸軍方發動政變與宣布緊急狀態

2月1日原是去年全國選舉之後的首場國會開議，但緬甸軍方在2月1日凌晨發動政變，翁山蘇姬、總統溫敏、高階官員、部分全國民主聯盟議員遭到軍方拘留，全球為緬甸局勢深感震驚。

政變發生後，軍方奪下了全國最大城市仰光的控制權，仰光通往首都奈比多的電話線、光纖無法接通，而國家電視台處於停播的狀態。上午緬甸軍方透過旗下的米瓦迪電視台（Myawaddy TV）宣布進入一年緊急狀態，一年後重新舉行大選。

此後，緬甸的實質掌權者是國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），也正是此次政變的推手。

Photo Credit：Reuters/達志影像 緬甸軍方發動政變後，在通往首都奈比多的道路上設立了檢查站，由持有軍火的軍人把守。

2月2日：公民不服從運動遍地開花

在武漢肺炎病例仍不斷攀升的情況下，緬甸軍方執意發動政變，讓緬甸多個重要城市醫院的醫護人員不滿，這天他們發表聲明譴責軍方奪權，因此即日起展開公民不服從（civil disobedience ），以罷工和和平手段進行抗議，希望使軍政府感到威脅。

此外，《美聯社》報導，2月2日入夜後，仰光街頭頻頻有人敲鍋、按鳴車輛的喇叭表達抗議，因為打鼓在緬甸文化裡，是驅趕惡靈的意思，而數個民主派組織也呼籲人們，在八點後開始發出噪音，表達反對軍政府的立場。儘管軍方已宣布緊急狀態，但緬甸各地的人民每天晚上仍延續這抗議行動。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2月3日，仰光總醫院（Yangon General Hospital）醫護人員效仿泰國抗爭者的三手指手勢，表達對政變的抗議。

2月3日：警方控翁山蘇姬違反進出口法

《路透社》報導，根據一份緬甸警方文件的顯示，搜查翁山蘇姬住所的軍官，發現了6部非法進口且未經允許使用的對講機，因此警方指控翁山蘇姬違反進出口法，並尋求拘押至2月15日。

至於緬甸總統溫敏，則被控違反「自然災害管理法」，溫敏被指在去年的競選集會期間，未遵守防疫規定。若翁山蘇姬和溫敏都被判有罪的話，將面臨最高3年的監禁。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月3日，居住在日本的緬甸僑民，在緬甸大使館外拿著翁山蘇姬的照片表達對她的支持。

2月4日：緬甸政變後民眾首次上街抗議，聯合國安理會未譴責政變

緬甸政變進入第4天，緬甸第二大城市曼德勒出現首次街頭抗議活動，至少3名示威者在抗議活動中被捕。

示威地點在曼德勒醫科大學外，大約聚集了20人，來自曼德勒和仰光3個組織的學運人士向路透社證實，示威中至少有3人遭到逮捕。

另一方面，儘管西方各國對緬甸軍方的軍事奪權予以譴責，但聯合國安理會4日發布的聲明卻未公開譴責緬甸軍方發動政變，僅要求釋放翁山蘇姬與其他政要，以及對緬甸進入緊急狀態表達關切，被認為是受到安理會成員國中國、俄羅斯的影響所致。

Photo Credit：AP/達志影像 2月4日，仰光民眾走上街頭，舉起代表反抗威權的三指手勢表達對軍方的不滿。

2月5日

印尼總統佐科威和馬來西亞首相慕尤丁在雅加達進行會談，會後兩國領袖要求各自的外交部長，向東協輪值主席國汶萊提出召開針對緬甸問題的臨時會議的要求。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月5日，緬甸僑民在印尼雅加達緬甸大使館外抗議軍方政變

2月6日：在台緬甸華僑跨海聲援

新北市南勢角華新街，是在台灣的緬甸華人移民重要的聚集地，這天超過400名緬甸華僑走上街頭，用緬語高喊「捍衛緬甸民主」、「反對軍方政變、「釋放翁山蘇姬」等口號，跨海聲援遭軍方軟禁的翁山蘇姬。

同一時間，緬甸最大城市仰光爆發2007年「番紅花革命」以來規模最大的示威。

Photo Credit: 中央社 在台緬甸僑胞6日發起遊行，超過400人走上街頭，跨海 聲援遭軍方軟禁的緬甸國務資政翁山蘇姬。

2月7日：仰光出現大規模示威

2月7日，在緬甸最大城市仰光，超過10萬名仰光市民走上街頭，反對軍閥政變與要求釋放翁山素季。示威潮從6日開始，在這政變以來的第一個週末，6日約有3000名市民走上街頭抗議，7日擴大至超過10萬人上街。為壓制反對聲浪，軍方在這天第二次切斷各地的網路。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月6日，仰光市民走上街頭抗議軍方發動政變

2月8日：警方出動水砲車驅離群眾

4日曼德勒出現政變後首場街頭示威，6日仰光開始連續三天的大規模示威，8日在首都奈比多，警方首次出動水砲車驅離群眾。

國防軍總司令敏昂萊8日晚間首度發表電視談話，重申軍方掌權是因為去年的大選出現「選舉舞弊」，所以會擇日重新舉行選舉，並將政權交給勝選者。

Photo Credit：AP / 達志影像 2月8日緬甸首都奈比多，警方出動水炮車驅離和平抗議的民眾。

2月9日：女大生遭警方實彈擊中送醫

在首都奈比多的反政變示威遊行中，警方為了驅散群眾而開槍射擊，一名剛滿20歲的女性大學生Mya Thwate Thwate Khaing（或 Mya Thwet Thwet Khine）被射中頭部送醫，醫生表示她是被實彈打中。

同一時間，在曼德勒持續延燒的示威中，緬甸警方逮捕了至少27名反政變示威人士，包括1名緬甸民主之音（DVB）記者。

Photo Credit：AP/達志影像 2月9日，緬甸第二大城曼德勒的警方發射水砲驅逐示威者。

2月12日：軍方釋放2.3萬名囚犯

緬甸軍政府12日透過國家電視台宣布，將赦免2萬3314名囚犯，以及55名外籍囚犯，軍方領導人敏昂萊在聲明中指出，「（緬甸）正在建立一個和平、發達、有紀律的新民主國家，將囚犯轉變為正派的公民，是能夠讓公眾滿意，並建立人道主義和同理心的基礎。」不過緬甸人民認為軍方此舉是為了製造混亂，部分地區的民眾加緊治安管理，以免被釋放的囚犯有機可乘。

Photo Credit：AP/達志影像 2月12日曼德勒，在反對軍事政變的街頭遊行中，緬甸和尚高舉反軍方領導人敏昂萊的照片。

2月13日：軍方廢除限制政府權力的法規

緬甸軍方針對7名在社群媒體上，發表反軍方言論的知名反對派領袖發出拘捕令，同時祭出廢止多項限制政府權力的法規，讓軍方得以在沒有法院准許下拘留嫌犯並搜查私人住所。

Photo Credit：Reuters/達志影像

2月14日：裝甲車在各城市出現

軍方在這一天開始在各大城市派裝甲車進駐，面對日益險峻的局勢，駐緬甸的歐盟國家與加拿大大使，14日發出聯合聲明，譴責軍方逮捕民選領導人、騷擾記者和中斷網路通訊的行為，以及要求軍方勿對平民使用暴力。

軍方在這天宣布，15日凌晨1點至早上9點，全面斷網。15日後，緬甸軍方幾乎每天在同一時間進行斷網。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月14日，面對已進入仰光市區的坦克車，緬甸民眾號召更多人加入公民不服從運動

2月15至16日：翁山蘇姬持續被軟禁

緬甸政變進入第三週，原定15日被釋放的翁山蘇持續被扣押，但卻被延後至17日，不過局勢又在16日發生變化，翁山蘇姬的律師金蒙紹表示，軍方對翁山蘇姬提出第二項指控，即違反國家天然災害管理法，開庭時間為3月1日。

同樣在16日，軍方首度召開記者會，反駁軍方政變的說法，國家領導委員會發言人紹敏通（Zaw Min Tun）准將堅稱奪權是為了反對去年11月不公平的選舉，「我們的目標是舉行選舉，並將權力移交給勝選政黨。」儘管紹敏通稱軍方不會掌權太久，但未明確指出時程。

Photo Credit：Reuters/達志影像 國家領導委員會發言人紹敏通16日在記者會上為軍方的奪權行為辯護

2月18日：新加坡印尼外長會面談緬甸局勢

新加坡與印尼兩國的外交部長2月18日在新加坡會面，會後新加坡外交部聲明表示，兩國外長對緬甸情勢感到憂心，他們支持針對近期緬甸局勢舉行非正式東協部長會議。

Photo Credit: 新加坡外交部 新加坡外交部長Vivian Balakrishnan於18日接見印尼外交部長Retno Marsudi。

2月19日：緬甸女大生身亡

2月19日上午11點15分，9日遭緬甸警方以實彈射中頭部的Mya Thwate Thwate Khaing在奈比多的醫院過世，成為反政變運動中首位殞命的示威者。而Mya Thwate Thwate Khaing的照片，也成為示威在這次反政變運動中反抗軍方的符號。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年2月19日仰光（Yangon），民眾紀念緬甸反軍政府抗爭中第一位死者Mya Thwate Thwate Khaing的場景。

Photo Credit：Reuters/達志影像 Mya Thwate Thwate Khaing的悼念活動現場

2月20日：軍警在曼德勒的鎮壓造成2死

緬甸軍警20日突襲曼德勒一座造船廠的反政變示威人群，並以實彈、橡膠子彈和催淚瓦斯對付抗議群眾，結果不幸造成一名男性頭部中彈當場死亡，另一男性胸部中槍後斷氣身亡。

Photo Credit: AP / 達志影像 緬甸警方在曼德勒對民眾施以催淚瓦斯和槍彈，圖為民眾透過橡膠水管沖水清洗臉部。

Photo Credit：Reuters/達志影像 21日，民眾為2名20日遭軍警槍殺身亡的死者獻花

2月22日：緬甸22222全國大罷工

緬甸公民在各大城市串聯，發起22222大罷工，22222代表2021年2月22日，要向1988年的8888民主運動致敬，而22222大罷工是1日政變後規模最大的抗爭活動。

Photo Credit：AP/達志影像 2月22日，緬甸最大城市仰光，緬甸民眾響應22222全國大罷工，圖為全民盟的旗幟飄揚在街頭示威現場。

Photo Credit: AP / TPG Images 2月22日曼德勒，緬甸民眾發起22222全國大罷工，是2月1日政變以來最大規模的抗議。

2月22、23日：G7外長譴責緬甸軍方

22日，美國財政部外國資產管制辦公室宣布，已凍結緬甸空軍參謀長貌貌覺和中將莫敏吞在美資產、禁止兩人入境，並禁止美國人民與其來往；而歐盟也考慮對緬甸軍方擁有的企業施加制裁，歐盟各國外長也警告，緬甸的貿易優惠待遇恐被取消。

接著在23日，七大工業國集團（G7 ）發表聯合聲明指出：「任何以暴力對付和平示威的人士，都必須負起責任。」

Photo Credit：AP/達志影像 23日，緬甸民眾為20日在曼德勒遭警方槍斃身亡的Thet Naing Win送殯。

2月24日：緬甸外長抵曼谷

人在泰國的印尼外長勒特諾原計劃25日飛抵緬甸，但鑑於示威規模擴大，而在24日宣布出訪取消。由於此前勒特諾曾提議東協應同意緬甸軍方召開「公平且有包容性的選舉」，使得勒特諾不獲當地民主派人士的歡迎。

不過外媒報導，取代翁山蘇姬，成為緬甸軍政府新外長的溫蒙倫（Wunna Maung Lwin），卻已在24日飛抵曼谷，與泰國、印尼外長舉行非正式的三方會談。

因此在2月23、24日，連續兩天都有民眾聚集在印尼駐仰光大使館外，抗議印尼與東協支持緬甸重新大選的立場，現場的緬甸民眾說「我們不需要重新舉行選舉，如果重新選舉，那代表著我們認同軍方。選舉已經在2020年11月舉行，我們已接受結果。」

Photo Credit：Reuters/達志影像 24日，緬甸民眾聚集在印尼駐仰光大使館外，抗議印尼提議東協支持緬甸軍方重新舉行大選。

2月25日：緬甸軍方遭臉書公司封鎖

臉書25日宣布禁止緬甸國防軍（Tatmadaw）使用臉書和Instagram平台，以及禁止所有與軍方有關的商業實體在他們的平台上刊登廣告。

臉書在部落格貼文中表示：「2月1日政變後的種種事件，包括致命暴力衝突，催生了這項禁令的必要性。我們認為讓緬甸國防軍（Tatmadaw）使用臉書和Instagram的風險太大。」

Photo Credit：AP/達志影像 25日，仰光市民持續上街反軍方政變

2月26日：仰光軍警首度開槍、日經記者被捕

仰光首度發生軍警開槍驅離抗議民眾事件，《日經亞洲》的記者北角裕樹遭到警方逮捕，是這場政變首位被逮捕的外籍記者，最終北角裕樹已於當日旁晚獲釋。

Photo Credit：AP/達志影像 2月26日，仰光首度發生軍警開槍驅離抗議民眾事件

2月27日：原緬甸駐聯合國大使遭軍方撤職

屬翁山蘇姬領導文人政府的緬甸駐聯合國大使覺莫敦，因敦促各國動用「任何必要手段」翻轉軍事政變，而遭敏昂萊領導的軍政府撤職。

同時，這一天緬甸軍警對全國各地進行大規模鎮壓，至少470人遭逮捕。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 27日，大批警察進駐仰光，現場氣氛肅殺。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 27日在仰光的抗議現場

2月28日：

緬甸軍警28日向抗爭者開槍，造成至少18人死亡，是政變以來抗爭者遭鎮壓死亡人數最多的一天。緬甸援助政治犯協會指出，28日至少270人被捕，而自政變以來已被逮捕、被控或判刑的總人數為1132人。

Photo Credit：AP / 達志影像 28日，曼德勒的抗議現場，受傷的抗爭者被抬走。

2月1日 ━━ ━ 原本緬甸去年11月結束全國大選後，本應於2月1日召開首次國會會議，但當日凌晨軍方發動政變，扣押了翁山 蘇姬在內的數百名國會議員。同日，緬甸軍方透過旗下電視台宣布進入一年緊急狀態，一年後重新舉行大選 2月2日 ━━ ━ 緬甸醫療人員發起不合作運動，以罷工表達對軍方奪權的不滿。 2月3日 ━━ ━ 緬甸警方指控翁山蘇姬違反進出口法，而總統溫敏，則被控違反「自然災害管理法」，若罪成將面臨最高3年的監禁。 2月4日 ━━ ━ 緬甸政變後，第一場街頭示威在曼德勒醫科大學外舉行，至少有3名示威者遭逮捕；聯合國安理會發布對緬甸局勢關切的聲明，但未譴責緬甸軍方 2月5日 ━━ ━ 馬來西亞、印尼表達立場，將要求東協輪值主席國汶萊，提出召開針對緬甸問題的臨時會議的要求。 2月6日 ━━ ━━ 在新北市南勢角華新街，多名緬甸華僑發起集會，跨海聲援翁山蘇姬。同一時間，仰光也在舉行大規模示威。 2月7日 ━━ ━━ 仰光出現政變以來最大規模的抗議，約10萬人上街頭 2月8日 ━━ ━━ 在首都奈比多，警方出動水砲車驅離群眾 2月9日 ━━ ━━ 在奈比多反政變示威中，女學生Mya Thwate Thwate Khaing被警方的實彈打中送醫，同時警方在曼德勒的示威者逮捕了至少27人。 2月12日 ━━ ━━ 緬甸軍方宣布大規模特赦超過2.3萬名囚犯，被外界質疑釋放部分重刑犯製造混亂 2月13日 ━━ ━━ 針對7名反對派示威領袖發出拘捕令，以及廢止多項限制政府權力的法規 2月14日 ━━ ━━ 駐緬甸的歐盟國家與加拿大大使，發表聯合聲明譴責政變 2月15日 ━━ ━━ 原定釋放翁山蘇姬的日子，但被軍方延長17日 2月16日 ━━ ━━ 翁山蘇姬面對第二項指控，被控違反國家天然災害管理法，開庭時間為3月1日；軍方首度召開記者會，嚴正否認發動政變的說法，聲稱奪權是為了重新舉行公平的選舉。 2月18日 ━━ ━━ 新加坡與印尼兩國外交部長2月18日會面，兩國支持舉行非正式東協部長會議討論緬甸局勢。 2月19日 ━━ ━━ 9日遭警方實彈打中的女學生Mya Thwate Thwate Khaing不治身亡，是政變後第一位殞命的抗爭者。 2月20日 ━━ ━━ 軍警突擊曼德勒一座造船廠的反政變示威時，造成2人死亡。 2月22日 ━━ ━━ 「22222」全國大罷工在緬甸各大城市舉行；美國宣布再制裁兩名緬甸軍政府領導人，而歐盟考慮對緬甸軍方擁有的企業施加制裁及取消緬甸享有的貿易優惠待遇。 2月23日 ━━ ━━ 七大工業國集團（G7 ）外長聯合譴責緬甸軍方對示威者使用暴力 2月24日 ━━ ━━ 緬甸軍政府新外長的溫蒙倫飛抵曼谷，與泰國、印尼外長舉行非正式三方會談 2月25日 ━━ ━━ 臉書日宣布禁止緬甸軍方使用臉書和Instagram平台 2月26日 ━━ ━━ 仰光首度發生軍警開槍驅離抗議民眾事件，日籍記者北角裕樹遭警方逮捕。 2月27日 ━━ ━━ 緬甸駐聯合國大使覺莫敦因反對軍方政變，而遭軍政府撤職。同時，這天至少470名抗爭者遭軍警逮捕。 2月28日 ━━ ━━ 爆發大規模鎮壓，造成18人死亡。自2月1日政變以來，總共至少有21名抗爭者喪命。 新聞來源：綜合《路透社》、《中央社》等媒體報導

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核稿編輯：楊士範