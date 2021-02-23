世衛敲定無過失賠償計畫：貧窮國家民眾透過COVAX接種疫苗，出現副作用可獲賠償

世界衛生組織（WHO）於昨（22）日發布聲明，表示透過疫苗全球取得機制（COVAX）取得並施打「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）而出現嚴重副作用的92個較貧窮國家民眾將可獲賠償。世衛表示這是第一個，也是唯一一個在國際層面運作的賠償機制。

另一方面，七大工業國集團（G7）領袖19日舉辦高峰會，承諾對世界最貧窮國家接種疫苗的援助資金增至75億美元（新台幣2125億元）。英國首相也在高峰會前表示，會將該國過多的疫苗，交由世衛領導的COVAX分配。

無過失賠償計劃為COVAX提供巨大的推動力

（中央社）世衛已敲定一項無過失賠償計畫，透過疫苗全球取得機制（COVAX）取得並施打武漢肺炎疫苗而出現嚴重副作用的92個較貧窮國家民眾將可獲賠償。

《路透社》報導，此舉有助掃除疫苗接種計畫一大障礙。

世衛在聲明中說，這項計畫將為符合條件的人們提供「快速、公平、健全和透明的流程」。世衛還說，這是第一個也是唯一一個在國際層面運作、為接種疫苗後出現嚴重副作用人士提供賠償的機制。

世衛聲明說：「COVAX計畫目標在於藉由提供完整且最終解決任何索賠的無過失一次性賠償，顯著減少訴諸法院的需求，那種過程可能冗長且代價高昂。」

對於透過COVAX計畫取得武漢肺炎疫苗的國家而言，有關施打後出現嚴重副作用該如何處理賠償的問題一直困擾著各國，儘管這類情況可能非常罕見。

自行採購疫苗的國家也打算制定自己的責任計畫。

歷經數個月討論，世衛終於商定賠償計畫，將對截至2022年6月30日止、施打COVAX疫苗後出現嚴重副作用的人士提供賠償。參與COVAX先進市場承諾（AMC）計畫的92個較貧窮國家，其中包括大多數的非洲和東南亞國家。

全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）執行長柏克利（Seth Berkley）說，賠償金協議為COVAX提供了「巨大的推動力」；COVAX致力讓全球公平獲取武漢肺炎疫苗。

世衛說，賠償基金款項來自捐助者，世衛也與保險公司安達（Chubb）合作，以確保賠償計畫的保險範圍。

G7共同援助金額已達75億美元，馬克宏喊話西方國家盡快動作

七大工業國集團（G7）領袖19日舉行高峰會，同意就武漢肺炎疫情加強合作，並承諾對世界最貧窮國家接種疫苗的援助資金增至75億美元（新台幣2125億元）。

G7領袖在視訊會議後，發表聯合聲明做了以上表示。

G7聲明：「今天，加上承諾對獲取武漢肺炎工具加速計畫（ACT-A）和武漢肺炎疫苗COVAX的逾40億美元金援，G7共同援助金額已達75億美元。」

此外，G7聲明：「發揮我們民主，開放經濟和社會的優勢和價值觀，我們將共同合作，讓2021年成為多邊主義的轉捩點，並推動復甦以提升我們人類和地球的健康與繁榮。」

G7由美、英、德、法、日、義及加拿大等七大工業國組成。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範