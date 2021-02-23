2020年兩性薪資差距達14％，女性需多做51天才與男性同酬

根據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」結果，勞動部宣布今（2021）年的「同酬日」為2月20日。整體來說，女性工作者需較男性多工作51天，才能達到男性整年的總薪資。然若觀察近10年差距，女性需增加工作天數呈現縮小趨勢。

《中央廣播電台》報導，為喚起兩性同酬公共意識，勞動部今（23）日發布我國「同酬日」為2月20日，女性較男性需多工作51天才能達到男性整年總薪資。然若觀察近10年差距，女性需增加工作天數有縮小趨勢。

根據勞動部發布的新聞資料，同酬日是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距，計算自隔年1月1日起女性需增加之工作日數。

依主計總處2020年薪資統計初步結果，我國女性平均時薪296元，為男性平均時薪（344元）的86％，兩性薪資差距為14％。換言之，女性較男性需多工作51天（365日曆天×14％≒51天），才能達到整年總薪資相同，因此2020年「同酬日」為2月20日。

勞動部的新聞資料指出，近10年我國兩性平均時薪差距，由2010年的17.1％，下降至2020年的14％，亦即女性需增加工作天數由63天減少至51天，兩性平均薪資差距縮減3.1個百分點及減少12天。

歷年來我國兩性平均薪資差距相較美、日、韓等國為小。近10年來，各國薪資差距皆呈下降趨勢，以韓國縮減7.8個百分點最大，日本縮減3.3個百分點，我國縮減3.1個百分點，美國縮減1.1個百分點。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範