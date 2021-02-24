民眾黨黨工「寄生國會」只是表象，背後是「沒人願意捐辦公室」的危機

柯文哲遭質疑將民眾黨黨工「寄生國會」。他澄清是「支援國會」，並和民進黨大打口水戰，反批那些寄生在行政院、總統府的人在批評，他就很火大。這只是表象。

一位柯文哲有意接觸的政媒人士告訴我，民眾黨「寄生國會」現象，省那點水電錢，傷的恐怕不只是形象，柯也不在乎和綠營戰。癥結在於，現任台北市長、要選2024總統的第三勢力黨主席，怎麼會沒有人「寄附」像樣的總部。這是最啟人疑竇的。

「寄附」是所謂的政治行內話。

簡單來說，選舉時最重要的競選總部、辦公室和競選看板，很少人是「自己掏錢的」，很小比例自償，其他由金主「寄附」。說得好聽，是支持者自發行為，但政治人情有借、有還。選上以後難保不會被綁架。對財團與地方人士來說，「寄附」看好有未來的政治人物，絕對是一門值得投資的生意。

實務來說，政客或政黨辦公室付多少「租金」，根本沒人知道。越是被看好的政治人物，越可能收受「寄附」。沒辦法的政治人物才自己貸款、賣房、拿錢出來選舉或組黨。

2024年原本就是一場錢坑比賽。龐大的選舉經費壓力，「寄附」文化橫行，金權政治也就成了台灣宿命。這種文化操控著台灣政壇已久，讓每一次的選舉都成了和魔鬼交易。柯P很難自外。

柯文哲想選總統，延續兩屆首都市長的政治勢力，但2022接班人黃珊珊後勢堪慮。民眾黨「寄生國會」的真實原因，只有幾種可能，柯P水清不養魚，他就想省錢，或根本少有人看好柯，以至於他還需要幾個月籌錢租屋、寧留罵名。

只因辦公室「租金太高」，就肖想撇清「寄生」。柯以綠白惡鬥轉移焦點，根本邏輯不通。無異打臉自己過去強調廉能、反對公器私用的主張。他此時不「認賠殺出」，未來在類似議題和辦公室喬遷的時候，一定會再失血。

江啟臣24日邀柯文哲同台談台灣願景，則是另類「寄附」。兩人不花一毛錢，相互寄附。一個選主席、一個炒作藍白合。這無關「血盟」，沒有政治壓力，也沒有任何實質意義。光是這樣，就把無須「寄附」的國民黨智庫副董事長連勝文氣得半死。

對政客而言，現在是做秀季節。為了勝選，一切都可擺一邊。但江啟臣想拿香跟拜得當心了。江柯同框，就像寄生國會，一刀兩刃。

這種傷人傷己的玩法，恐怕只有柯文哲玩得起。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航