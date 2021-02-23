偶爾進食不健康食物而緊張？小心飲食失調症

文：Vanessa（英國雪菲爾哈倫大學應用社會科學畢業生）

你是否曾經試過因覺得自己肥胖而減肥，或因控制不了自己的食慾而感到內疚？

隨著社交媒體的發展及社會鼓吹「瘦即是美」的風氣下，不少人會以網上平台的體像作為標準和比較。而近年健康主義盛行，人們追求健康飲食和運動習慣，更是將「瘦」和「健康」劃上等號。網上亦流傳各種聲稱健康的飲食法，如生酮飲食法、強調高蛋白質的「食肉減肥法」等，引來不少人追隨。

美國匹茲堡大學醫學院有調查以問卷分析1765個19至32歲的人使用社交網站的習慣，結果發現受訪者使用社交平台時間越長，飲食失調的風險就越高。學者Jaime Sidani亦表示，電視和時裝雜誌等傳統媒體呈現名人「瘦即是美」的形象，會讓觀眾擔憂自身形象，進而引發進食障礙。

進食障礙（eating disorders），又稱飲食失調症，是一種異常進食習慣有關的精神病。其中常見的有三種：

（1）神經性厭食症（Anorexia Nervosa）

厭食症患者會對肥胖有極度恐懼並會嚴格地追求消瘦。例如會迴避（Avoidant）、有限制性攝食障礙（Restrictive Food Intake Disorder） 的行為，或有強迫運動的傾向等。

（2） 神經性暴食症／心因性暴食症（Bulimia Nervosa）

相反，暴食症患者則會暴飲暴食，同時因感覺無法自我控制而產生自我厭惡感，並利用自我誘吐或濫用輕瀉劑（Purging） 來補償暴食帶來的後果。

（3） 狂食症（Binge Eating Disorder）

狂食症患者同樣會暴飲暴食，利用食物去迴避自己不想面對的情緒或依賴食物去滿足情感，然而在暴飲暴食後並不會有補償行為。有研究指出，進食障礙在女性身上較為常見，而不少患者同時患有憂鬱症、焦慮症等精神疾病。

現時並沒有確切的原因能夠解釋為何會導致患上進食障礙，但生理因素（如基因遺傳）、個人經歷（如朋輩影響、轉換工作、創傷等），或性格因素（包括缺乏自信、完美主義、對他人意見極度介懷等），都會增加觸發進食障礙的機會。

雖然追求健康生活習慣是一件好事，但若對體重、身型和食物過度關注，過度運動和控制飲食，並因偶爾進食一些不健康的食物而情緒緊張，甚至因與別人比較而陷入焦慮，這些行為隨時帶來反效果。有見及此，比起盲目追隨扭曲的標準和觀念，學習欣賞和接納自己，以健康的方式來抒發情緒才是健康的生活。

延伸閱讀：

Polivy, J., & Herman, C. P. (2002). Causes of eating disorders. Annual review of psychology, 53(1), 187-213. doi: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135103

Striegel-Moore, R. H., & Bulik, C. M. (2007). Risk factors for eating disorders. American psychologist, 62(3), 181. doi: 10.1037/0003-066X.62.3.181

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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