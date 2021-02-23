指揮中心：AZ疫苗兩劑施打間隔修改為8週以上，副作用出現頻率並未較高

中央流行疫情指揮中心今（23）日下午召開「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）例行記者會，宣布阿斯特捷利康公司（AstraZeneca，簡稱AZ）與牛津大學共同研發的疫苗，2劑施打的間隔時間修改為8週以上。

指揮中心另外說明接種AZ、輝瑞／BNT以及莫德納疫苗後，一般副作用的出現頻率，釐清各界疑慮。

指揮中心也邀請中華電信說明1922防疫專線過去一年運作的情形，其中民眾進線諮詢的三大類別分別是隔離/請假/自主管理、居家檢疫相關注意事項，以及居家檢疫安置問題。

AZ疫苗施打間隔修改為8週以上，副作用出現頻率並未較高

指揮官陳時中說明，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨日審查同意，建議將AZ疫苗兩劑的施打間隔修改為8週以上。

陳時中表示此修改背後的依據有兩項，首先是阿斯特捷利康公司最新公布的研究結果，施打一劑的效力為76%、將施打第二劑的時間延長為12週以上，疫苗效力可達82.4％。第二項依據則是世界衛生組織（WHO）2月10日公布的施打建議指引，其中AZ疫苗施打間隔為8-12週。

為了釐清各界對施打AZ疫苗副作用的相關疑慮，指揮中心也整理了AZ、輝瑞／BNT以及莫德納疫苗，接種後一般副作用出現的頻率。陳時中表示，較常出現的副作用前三名分別是注射部位疼痛、疲倦，以及頭痛。而AZ疫苗副作用的出現頻率，以這三者來說，並未高於mRNA型疫苗（如輝瑞／BNT以及莫德納）。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心提供

總進線量較疫情前增加約30倍，民眾最常諮詢隔離、請假、自主管理問題

依據指揮中心新聞稿，中華電信莊文明協理表示，自武漢肺炎疫情發生，截至本年1月底，該專線總進線已達202萬通，較2019年疫情發生前增加約30倍，其中後送相關業務單位及部會共計約8.4萬多件。為因應民眾大量進線，客服中心於短時間緊急調度人力支援，人員由原先16人增加至300餘人，以有效紓解客服中心話務量。

民眾進線1922專線前三大諮詢類別包括：隔離／請假／自主管理、居家檢疫相關注意事項（如：居家檢疫期間就醫領藥、垃圾清理、供餐等）以及居家檢疫安置問題（如：1人1戶原則、預訂防疫旅宿/集中檢疫所、有生活照顧需求能否共同一戶）等。

鑑於2003年我國發生SARS疫情，民眾大量進線詢問傳染病相關疑問，防疫人員耗費多時解答民眾疑慮，進而影響防疫工作，遂於2004年建置「1922民眾疫情通報與諮詢服務中心」，並委託中華電信營運。

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核稿編輯：楊士範