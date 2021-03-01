70年技術作後盾，老企業新品牌做出年輕人喜愛的文創肥皂

文：王韻鈴｜攝影：林辰鍵

大春煉皂創立超過70年，從創辦人李水土開始的肥皂品牌事業，經歷二代轉型代工，再到現在第三代接手，訴求回歸成立品牌的初衷。「大春煉皂雖然是個老企業，但對現在的年輕人來說，卻是個新品牌。」在知名企業任職工程師八年，直到2017年才決心返回家族企業擔起品牌行銷工作的李國榮向我們解釋。

大春煉皂的第三代有四位兄弟姊妹，李國榮排行老么。當在家族工廠上班多年的大哥提出重新開創品牌的想法時，李國榮曾陷入一整年的長思，他表示：「要回來接手，自己也做了很多心理建設，包括從前在公司面對的大多是主管交辦事項和電腦，比較少有機會跟客戶面對面接觸；如果要回到大春，身份將轉變為帶領夥伴、訂立目標的領導者，不僅要學習面對更多人，也要試著完整地表達自己想法，並且將心中的意念與市場清楚溝通⋯⋯」

由於兄弟姊妹中沒有人有品牌經營的背景，讓重建品牌之路充滿挑戰，但李國榮還是決定給自己一個機會，把過去在大公司學習到的企業運作、橫向溝通、團隊合作、井然有序的工作型態帶回大春煉皂，期盼能與哥哥姊姊們聯手，為這個70年的老企業增添新的成長動能。

「人生就只有這麼一次，我想要試試看有沒有突破的可能，不想就這麼平淡地走過這一遭。」李國榮緩緩說出心裡的想法。

大破大立，勇敢跨向未知將來

回到家族工作的前期，李國榮平日一如往常地過著上班族生活，假日則會到店鋪幫忙顧店，在第一線接觸消費者的過程中，他發現大家都很喜歡聽故事——因為故事能讓消費者和產品很快地產生連結。不過，李國榮也認知到，老故事雖動聽，但已經過去了，如何持續引發消費者的情感共鳴仍是一項品牌待突破的挑戰，「我們不想依循舊路，而是希望帶著大春煉皂強大的經驗和技術作為後盾，走自己的路，創造屬於我們自己的故事。」對大春煉皂的第三代而言，傳統代工廠的經歷不是包袱，而是在未來披荊斬棘地前行時，手裡得握緊握好的家傳寶劍。

然而，如同大家所能想像，傳統代工轉型到現代化品牌經營的過程絕對是痛苦的，家裡的老工廠從沒有電腦、完全手寫單，慢慢進化到建立數位檔案、訂定標準化規範，這樣大刀闊斧的改革和汰舊換新背後，難免有情感上的拉扯與牽絆，所幸這群年輕的接班人堅持走對的路，也獲得父親的全力支持，終於成功讓大春煉皂翻向了歷史新頁。

Photo Credit: 點讀華山提供

結合多重感官感受，賦予肥皂全新定義

宛如重生後的大春煉皂從裡到外有了嶄新氣象，品牌期望以感官的體驗和感受為切入點，重新定義肥皂對生活的意義，因此，從原料、氣味的選用到包裝設計的細節面面俱到，盡是巧思。李國榮解釋，他們將品牌起源地大稻埕的碼頭、迪化街、特色建築等地景大量融入包裝設計，使得旅人能夠將旅途中的記憶凝縮在這塊具有在地方風味的肥皂上，反覆溫習；也保留傳統的手工扇形包裝，形塑出肥皂既細緻又不失手感的自然質地。

此外，更在不同的產品中添入大稻埕代表性的南北貨——米、茶、中藥等元素，或者特別選用阿嬷、媽媽年代的天然保養好物——小黃瓜入皂，將這些傳統生活意象與保養方式透過產品延續下來，消費者便能在洗臉、用皂的過程中，透過各種感官的覺察，與過去的歲月產生連結。

同時，李國榮也向我們透露，雖然在成長過程中和爺爺的接觸不多，但過去翻閱老照片時就曾發現，原來在爺爺那個年代，大春煉皂的產品其實就已經有相當前衛的設計美感，也特別講究包裝細節——「在大家都用紙張簡單包裝時，爺爺就已經開始做紙盒了！」或許，美感也能夠遺傳，對於美的堅持與敏銳度，一直都在大春煉皂的基因裡，一脈相承。

內省，後疫情時代的順勢而為

有了精緻美麗的產品外觀，大春煉皂在一開始時，便自然的想到從「禮」的概念出發，希望在以觀光客為消費主力的品牌基地大稻埕，自家商品能夠成為消費者挑選伴手禮時的選項。然而2020年突如其來的這場疫情，讓觀光人潮轉瞬消失，門市的經營也受到嚴峻挑戰，在這個危機時刻，經營團隊回頭重新省思品牌與人的關係。

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李國榮對自家產品充滿自信，他說：「我們有把握能針對不同肌膚、膚況提出不同的產品解方，讓絕大多數的消費者都能找到合適的產品；不過，肺炎疫情改變的不只是人們的行為模式，也對大家的生活和心理帶來全面性、難以逆轉的影響。」

因為觀察到「人們減少社交往來，但多了跟自己相處的時間，也有更多人將注意力轉移到自己身上，更重視生活的細節」，針對這樣的趨勢變化，大春煉皂也在今年提出全新的生活提案，號召人們將專注力從外轉向內、從他人轉向自己，察覺自身的需求、選擇自己的需要，透過日常的清潔、保養手續，療癒自己、鼓勵自己、讓生活獲得滿滿能量。

面對動盪不安的環境，我們能改變的或許不多，但李國榮相信——只要堅守初心、跟著時代一起進步，時間一定會帶我們遇見更美的風景！

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本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航