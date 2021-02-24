【串流哈燒片】《進擊的巨人Final Season》：格局堪比《權力遊戲》，諫山創處女作玩出不同凡響的高度

（本文涉及劇情討論）

只提出單方面的正義，就脫離現實變成一篇幻想，我覺得，現實世界不會那麼簡單。——諫山創

如果只能住在城牆內，過著搖墜不安的和平、躲避巨人追擊的生活，會是什麼感覺呢？

2009年9月在《別冊少年Magazine》連載的漫畫《進擊的巨人》（進撃の巨人），描述人類為了躲避巨大的類人生物的攻擊，只能生活在高牆內，故事隨著人類為了自由與巨人的戰鬥，試圖奪回土地而展開，一推出就以龐大的架構、雜結的歷史性、嚴謹的世界觀、熱血激勵的情節，吸引了廣大動漫迷的關注。

2013年改編成動畫化後的《進擊的巨人》風靡全球，以強烈的視覺效果、觸動人心的音樂、震撼逼真的動作、細緻絕倫的美學、特色趣味的人物、個性化超展開的劇情、戰鬥設計與超強鏡位剪輯的表現，搭配澤野弘之、神谷浩史、梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、子安武人等華麗聲優席卷天下，日本動漫特色長處展露無遺。

目前漫畫連載已更新到33卷，動畫版《進擊的巨人Final Season》正在Netflix串流平台播出，預定同步於4月結束放送。2015年推出真人版電影及電視劇，由已逝男星三浦春馬及水原希子、本鄉奏多、石原聰美等主演。

全球發行量累計突破1億本的《進擊的巨人》漫畫將在4月9日推出完結篇，日本講談社表示，《別冊少年Magazine》5月號將刊載最後一集（第34集），漫畫單行本最後一集則預定於6月9日上市，就此結束長達11年半的連載。

「八年前就說過再三年要結束連載，這次真的應可結束了。雖然連載時間變長，但大家還能陪到最後，讓我感到很榮幸。」漫畫作者諫山創發表聲明，表示編輯部沒有要求他延長劇情，反而是催促到底何時完結。「現在總算可以結束了。希望讀者能覺得一直捧場至今，實在是太好了，我會努力到最後。」

Photo Credit: 諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会

《進擊的巨人》是諫山創的第一部漫畫作品，因畫功不好曾被集英社《少年Jump》拒絕。劇情從故事開始前100年展開，巨人突然出現並消滅大半人類，帕拉迪島上殘餘的人類建造了由外往內的瑪利亞之牆、羅塞之牆及席納之牆三道同心圓高牆並居住在牆內，百年來許多人在牆內出生長大，生活在巨人支配的恐怖世界中，主要飲食習性接近歐洲與中南美洲等地。

某天一個60公尺的超大型巨人突襲，破壞了瑪利亞之牆外希干希納區的城門，另一個盔甲巨人則打碎瑪利亞之牆的城門，一大群巨人進牆攻擊，人類被迫撤退到羅塞之牆內，密集的人口產生了動亂與饑荒。主角艾連葉卡親眼目睹母親卡露拉被巨人吃掉，父親古利夏下落不明，便與童年好友米卡莎阿卡曼及阿爾敏亞魯雷特（之後繼承了超大型巨人）三人加入了訓練兵團共同對抗巨人，並在反抗過程中逐步發現世界的悲慘真相。

巨人實際的真實身分為艾爾迪亞人，因始祖尤米爾弗利茲與大地的惡魔簽下契約而獲得巨人之力，並建立了艾爾迪亞帝國。尤米爾死後，巨人之力被分成九大巨人，九大巨人皆有各自的名字，繼承九大巨人之力的人會繼承歷任持有者的記憶，並在繼承後13年之內死去，若死亡在無人可繼承巨人之力的情況，巨人之力會隨機出現在剛誕生的艾爾迪亞人嬰兒身上。13年是尤米爾從得到巨人之力到死亡的時間。

巨人身高通常在3至15公尺之間，外觀似成年人類，體型大多為男性，沒有生殖器官，也沒有消化系統，陽光為活動力來源，會本能地捕吃人類，但不會襲擊人類以外的生物，可在數秒至數分內恢復強大再生力。巨人唯一的弱點是頭部連接身體長1公尺、寬10公分的頸椎後方，後頸受到嚴重破壞後則會失去再生能力，身體組織及肌肉會蒸發掉，即為死亡。

主角艾連葉卡其實是九大巨人中的「進擊的巨人」，巨人後身高15公尺，會為了自由不斷前進、永不言棄或戰鬥，擁有間接預知未來的力量，可以窺視所有歷任繼承者的記憶，能夠大範圍的施展「硬質化」能力，是符合艾連本身個性的巨人之力。艾連同時也是「始祖巨人」及「戰槌巨人」，擁有強大的「座標」能力，具備修改記憶、預知未來、傳承記憶的作用，並可控制「無腦巨人」。

一無所知的孩子，被一無所知的大人們灌輸這種觀念，曾經是孩子的你，面對那個環境，還有歷史，究竟可以做什麼？——《進擊的巨人》

人類為了對抗巨人而招募了三支兵團，核心主角是規模最小的調查兵團，因壁外調查導致傷亡率高，又很少勘查到實質有用的情報，因此經常遭受人民的嘲諷。人數最多的駐紮兵團負責守衛牆內人民的和平，憲兵團擔任守衛王室，工作輕鬆安全，也產生許多政治弊病及腐敗問題。大總統是三個兵團的最高統帥，國王則是沒有實權的傀儡，政治實權掌握在王政府。國王及王政府被大總統與軍政府推翻。

士兵的武器為立體機動裝置，是一個綁在腰間的多功能裝置，能夠發射鉤繩在樹木、屋頂及牆壁間移動，兩側有鞘放置雙刀可以割巨人後頸致命部位。每次看到士兵穿戴立體機動裝置飛馳時，生動靈活的畫面，加上慷慨激昂、扣人心弦的配樂，讓人彷彿也跟著飛了起來。

諫山創曾表示，以前只在意分鏡圖與劇情，即使畫得不漂亮也沒關係，直到當了別人的助手後，才慢慢改善繪畫能力。他最顯著的特點，就是在簡約的線條充份表達人物不同表情。他在發想劇情會先決定故事的發展，並以此製作相符的角色。在設計人物角色時，則會先設定角色特有的表情與肢體，當外在造型成形後，才開始想像角色應具有的性格。他就認為主角艾連只是為了故事而存在的角色，在整個故事曲線上沒有太大的變動，反而其他角色有更深刻的成長歷程。

雖然是處女作，諫山創的創作技巧極為高超，以超然視角從傳統類型故事概念中脫離出來，人物刻劃豐富、場面氣勢磅薄、歷史脈絡緊密、畫風寫實豐沛、氛圍營造流暢、結構細膩精琢、情節設計精巧，敘事概念不斷更動，如同剝蔥般一層層越陷越深，一次次推翻原先的設定，猛地恍然大悟又邏輯的合情合理，並非少年漫畫的單純天真，而是具現實基礎的血淚抗爭，將論述基調擴展至成人社會現象級別，可說是近幾年娛樂性、話題性與作者性兼顧的日本漫畫典範。

Photo Credit: WIT STUDIO

可見得諫山創從最早開始創作就已經構思完成整個故事的流程，才能對劇情的掌控與伏筆的安排如此行雲流水，讀者會發現原來之前沒注意到的細節、對話與特寫，在隔了四五十話之後才告知真相並讓劇情瞬間反轉，而且回頭重讀細節還沒有任何不合邏輯之處。所有事物與事件的設計結構實在非常精密，人設角色環環緊扣，無論從哪個方向、角度解讀或解釋都能兼顧到，讓人措手不及又大開眼界。

《進擊的巨人》最吸引人之處，就是角色都不是純粹的正義善惡分明的人，每個人都有各自的缺陷，自己的追求與痛省。而隨著故事進展，《進擊的巨人》情節反轉的乾淨俐落、人物命運的跌宕起伏，更體現出解謎與不確定性的樂趣、民族主義與人性心理的掙扎、戰爭與階級的思辨、正義與政治的模糊二元，以及人性惡劣的恐怖與真實殘酷。諫山創曾說過，巨人是以自己過去被霸凌的經驗而創作出醜惡的形象，但這個作品並不是鼓動仇恨思想，而是提供人們一個疑問。

Netflix上架的《進擊的巨人Final Season》第四季由新的製作組MAPPA製作，監督與角色設計換成了林祐一郎與岸友洋，故事舞台、角色畫風都與前三季變化很大，不同於以往陰冷壓抑的畫風，不同於之前WIT STUDIO霸權社手繪巨人的壓迫感，MAPPA因應劇情發展變化而展現不同的鏡頭語言，以灰暗的色調帶出戰場的無情與浩大，用平視的腰部視角隨巨人點出以巨人當武器的優異，以三渲二技術呈現巨人的形象，在擁有3D流暢感時也能保有2D的精美。

故事前三季主線是將人類與巨人對比，最終季則變成人類對比人類的結構，因此動畫作品將變得更重視真實感。雖然主軸從一始終，完結篇劇情發展不斷打破框架，從巨人視角出發，有更浩大的種族歧視對立戰爭，場景與人物更貼合漫畫原作的風格，格局更宏偉博大，角色更複雜多變，善惡邊界更薄弱，畫面更清新柔和，影像表現更優異，分鏡運轉與營造堆疊更細致，人類文化從中世紀風變成第一次世界大戰時期，軍隊會使用飛船、坦克、手榴彈，柔光與陰影使用適宜，氛圍渲染到位，讓人強烈感受到戰爭與高壓政治的殘酷。

《進擊的巨人》最終篇的主題曲〈我的戰爭〉也有別於過去熱血的風格，是與動畫世界觀相似的混亂樂曲，帶著強烈荒誕氣質與詭異邪典風格。神聖放逐樂隊曾負責第二季結尾曲，諫山創認為神聖放逐樂隊的魅力讓聽者有自行想像的空間，這次的歌曲也是越聽越有神聖的心情，能刺激想像力，會越聽越上癮。片尾曲是由安藤裕子演唱的〈衝撃〉，交織著哀傷、憤怒、安慰、痛苦各種情感，也很穩合最終季的心境。

由於《進擊的巨人》敘事格局與組織架構極為龐大複雜，被不少劇迷讚譽更勝美劇《權力遊戲》（Game of Thrones），最終季開播之後的討論度更足以與《權力遊戲》最終季平起平坐，英語配音版已成為全美最多人觀看的電視作品，很可能成為影史上最熱門的動漫作品。雖然第四季的結局尚未播畢，無論如何都會讓全球動漫迷感動收藏。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航