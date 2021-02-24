女足「516元集訓」問題暫時解決，但台灣仍需破除三個培訓國手的迷思

昨天晚上7點半左右，很意外的接到體育署張署長親自打來的電話，跟我說明有關女子國家足球代表隊的集訓待遇問題，將會以整年度的集訓計畫來認定，由於一年內「比賽」加「訓練天數」超過180天，所以未就業未就學的選手，將會給予每月45000元零用金，而學生及其他依然有正常收入的選手，每個月將比照亞、奧運培訓選手，每個月給予15000元零用金，而且，可以依照足協的計畫，進行「以賽代訓」加「階段性集中訓練」的方式，不用侷限在訓練基地。

非常感謝張署長親自來電說明，令我受寵若驚，嚴格來說，昨天上午11點由劉世芳、吳思瑤、賴品妤三位委員，聯名在立法院召開的協調會，才是真正解決問題的關鍵，當然，從周末開始便不停向體育署去電諮詢的其他幾位委員，也給予了非常有力的支援，讓事情很快的圓滿落幕，希望選手們短期內可以心無旁騖的備戰9月的亞洲盃。

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其實吵了這幾天，能領到45000元的選手，還不到十人，也就是說，大家爭的就是每個月45萬的差額而已，拉到國家的層級來看，實在應該覺得羞愧。

對我而言，這只是個案的妥協，並沒有解決真正核心的問題，就算現在女子足球代表隊可以依照自己的節奏來集訓，但是其他項目呢？每個月45000元或是15000元的零用金，是比每天316元來得優渥，但是這是否是台灣的運動選手所應該獲得的待遇呢？我們需要更合理、更制度化的國家隊待遇，來幫助更多的運動選手，才是最終目標。

我想，我們應該來深入討論，過去台灣在國家隊選手培訓上面，所碰到的幾個迷思，或許才能找出真正的解決之道。

第一個迷思：重賞之下必有勇夫

這個概念原則上沒有錯，但光有勇夫是沒用的，勇夫不代表成功，假如體育署宣布，如果拿到世界盃足球賽金牌，每位選手都可以得到十億新台幣，我相信這依然是看得到吃不到的空談，事實上，根本不必拿到世界盃冠軍，只要能打進世界盃決賽圈，所得到的成就與效益，早就超越某些運動一百面金牌的價值。

簡單的說，跟拿到世界盃冠軍相比，你把獎勵的目標放在踢進世界盃，選手才會真正有動力，也才有可行性。

在亞奧會不分項目都設定超高額獎金，本身就是一種謬誤，也造成許多在國際上真正具有地位的運動項目，台灣的競爭力反而奇低，因為越競爭越受歡迎的項目，以目前的獎勵及訓練方式，越不可能達成目標。

有些項目的獎勵金其實不用訂到那麼高，但是必須是具有達成可能性的，例如男子足球踢進亞洲八強是有可能的，拿世界盃或奧運金牌，暫時是癡人說夢，何不訂一個進入八強，可以領到200萬或300萬獎金的門檻，這種不一定要很重的重賞，才會讓勇夫有機會，否則預算都只是編好看的。

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第二個迷思：集中式管理

長期以來，台灣的國家隊訓練，一直都是三、四十年前的觀念，認為把選手進行軍事化管理，選手的能力就會一飛沖天，在五十年前或許可行，因為那是個運動科學及國際交流還不興盛的年代，如今已經是各種運動項目高度職業化、技術化的世界，特別是團體型的球類運動，透過高強度的比賽及技術交換，才能夠讓選手突飛猛進，關起來閉門造車的方式早已不可行。

每項運動有其不同的特性與訓練方式，體育署跟國訓中心，應該採取更開放的心態，對於每種運動的訓練計劃與場地，給予更多的自由空間，不管是「以賽代訓」、「移地訓練」、「集中訓練」等等，都應該視每個不同運動協會的規劃來因應，切莫不要有「不在中心就是不受管理」的上位心態，基本上能夠進入國家隊的選手，不太可能領了補助之後，訓練時都在郊遊、烤肉。

退萬步言，就算全部項目都集中到左營訓練中心，體育署長官又怎麼知道選手在練什麼、效果如何，勝負本來就是各單項協會與教練要承擔，沒有人比教練更清楚該如何訓練，一旦成績不理想，教練也自然該負起辭職下台的責任，這才是天經地義。

第三個迷思：選手不應該領雙薪

這個想法在邏輯上其實有非常大的謬誤，體育署總是覺得選手既然領有國家的補助，自然不應該又在外面有其他的工作領有酬勞，這是非常錯誤的思想。縱使是美國NBA選手或是歐洲足球超級巨星，除了母隊的工作之外，他們也會有廣告代言，甚至經營商業品牌等行為，參加國家隊的比賽時，該有的酬勞與獎金也不會少拿，因為其實這正是證明一個運動選手價值的最好時機。

我們舉個例子，一般選手平常每個月可以賺50000元，參與國家隊的比賽或訓練時，可以領45000元，照理說一個需要被國家徵召的頂級選手，身價應該比一般的選手高才對，但是當他辭去一般的工作，代表國家出賽時，他的收入反而比一般的選手少了，這在邏輯上就說不通，如果讓選手在進入國家隊領有補貼，他又有能力得到另一份酬勞，這才是能夠顯現出選手的不同之處，否則如果領有補助就不應該另有收入，照理說應該連316元的每日零用金也不該領才對啊！

若選手因為有其他酬勞而不夠認真努力，他也可能因此被踢出國家隊，此時他的身價就回復到一般人，這才是正常的市場機制，國家隊選手就是應該有機會賺得比一般選手多，而不是反過來為了國家，必須犧牲其他可能的收入。

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女子世界盃的培訓待遇暫時解決，台灣的體育改革還有很長的路

回到我們一開始所說的，女子世界盃的培訓待遇暫時解決，只是個案審查拉鋸後的結果，並沒有改變結構性的問題，正本清源之道，就是要提高選手進到國家隊比賽或是訓練時的待遇，如果每日訓練津貼能夠高於一般選手的正常收入，那麼也就不用執著於到底怎樣叫長期集訓，什麼情況可以領月薪，什麼情況不可以，全部回歸到依照天數計算即可。

其次是要針對每個不同單項運動，進行不同的計畫審查，不要害怕「如果每個協會都提不一樣的方案怎麼辦」，事實上，每個協會的方案一定是不一樣的，大家的訓練方式都一樣才是不正常，體育署應該針對不同的個案，召集學者專家來研究各協會的方案是否可行，同樣的，建立責任機制也是必要的，一旦各個協會的訓練計劃出了弊端，或是成績一落千丈，相關的組訓人員也應該負起責任。

過去6年，台灣運動彩券總共挹注了超過200億台幣的發展基金，但是我們卻未能看出具體的成效，其原因就在於運發基金是一個新的項目，大家仍然對於該如何使用，還沒有完全掌握，同時各種規則辦法也尚未齊全。

我倒是建議是否應該立法規定運發基金中的10%或是15%，只能用在國家隊選手的待遇或是獎金，剩下的才能用在各種軟硬體設施，因為運動回歸到最後，「選手」才是最重要的，如果過去6年，台灣各種代表隊選手，能分配到30億的薪資待遇，每年5億的經費，以重大賽事半年一期的訓練期程來算，每年可以讓2000人次得到我們這兩天吵鬧不休的待遇。

至於實務上要如何運作，法令應該要如何修訂，希望能有更多專家學者給予意見，立法院的委員跟體育署的長官共同參與討論，個人覺得觀念轉一轉，放下舊思維，一切沒有那麼難。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航