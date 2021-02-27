「阿姨，我不想努力了！」流行哏背後真正的性別霸權

文：惡羅斯

阿姨，我不想努力了。

終於想通了？想要什麼禮物？一個月5萬，加送一台PS5，阿姨等你。

前陣子，網路竄起了一陣「阿姨，我不想努力了」的哏圖風潮。最初這哏出自交友軟體，直指某些富婆開宗明義的要包養小鮮肉，隨後，「阿姨我不想努力了」火速成了當男人甘願被包養時的8字箴言，彷彿一個神奇的咒語，當喊出這句話，便會有各式的張阿姨、王阿姨、廖阿姨，開出各種好條件，只為了讓你叫她一聲親愛的。

對大齡剩女的歧視

幾乎所有的哏圖裡，都可以看到這些阿姨的長相，被選擇性的以醜怪的面貌呈現，在醫美的世代，有錢的美魔女並不在少數，然而哏圖中的阿姨，卻清一色凸顯出她們歲月的痕跡，並且在對話中，以誇張的方式，暗示著她們慾火焚身的饑渴，「等你好久了」、「還叫阿姨啊？」等等。彷彿她們有著飛蛾撲火般的趨陽性，只要小鮮肉們一句不想努力了，她們就會不惜付出一切代價，將他攬來。

表面看來，哏圖所嘲諷的對象，是那群不知長進的廢男們，除了「阿姨我不想努力了」，隨之而來的還有「抱歉了自尊，我真的需要那個酷東西」等等，顯示為了金錢，不惜拋下自己尊嚴，忍受五、六十歲老醜女們的蹂躪。但細看這些語境，可以發現其實真正被嘲笑的，是那些願意花錢養小狼的那群，求男若渴的阿姨們。

不論是飢渴的狀態，或是大方給予的饋贈，或是在外貌上做文章，在在都暗示著這些早已過了保鮮期的大齡剩女們，如何為了獲得雄性的力量，不惜一切代價，好像沒有男人就活不下去一般，活脫脫呼應著佛洛伊德式的父權思想：所有的女性都是被閹割的，直至獲得陽具才得以完整。

母性的愛，與長不大的孩子

而這類哏圖中，還藏有許多耐人尋味的細節。

如果說包養，是用身體換取自己最深處渴望的東西，而從這些對話裡，則可以看到，他們冀望阿姨能給予的，除了金錢，還有許多的「享樂」，諸如PS5、iphone12，摩托車等等，這些物品，比起一般所認知的男人理應追求社經地位，這些「玩具」，更象徵的是一個永遠長不大的男孩。

父權社會下的理想女性，是所有的女人都必須成為一個母親，對所有出生於女性體內的男人而言，母親是第一個愛戀的對象，兒時的戀母，長大後成為的媽寶，都是男性逃離不出母性依戀的輪迴。承襲父權體制下的理想母親，必須是如瑪利亞般的聖母，這也是男性對於女性永遠的綺想，即是，一個女人必須是個妻子，同時是一個母親，既可接受他的大男人式的威嚴，又可將他視為孩子一般寵愛。

幻想能有一個無私奉獻與包容的阿姨，取代了現實中的生母，這樣真正的女人， 對男人而言，則是內心深處最根本的渴望。

如果是「叔叔，我不想努力了」可以嗎？

過去，女性甘於被包養時，網路上將這類的「出賣」形容為「鮑鮑換包包」，以女性的下體做為雙關，語帶諷刺著這種骯髒與不潔。當女性拋下自尊與身體，甘於被男性所豢養時，一點也不能被社會大眾輕輕放過，反之，富婆養小狼，令人稱羨的卻是小狼有本事，被訕笑的對象，則是那群年紀到了卻找不到真愛的大媽。

當然，後期也出現了一些反轉，譬如阿姨們會回嗆說，你憑什麼呢？去看醫生吧你！似乎顯示了阿姨對於小鮮肉的挑選標準，可不是這麼輕易就範。然而不論怎樣，說到底，這類迷因之所以能廣泛被大眾所接受，只因指涉的對象是男性的緣故，若今日是嗆女性「照照鏡子吧長這種樣子」，是否又會被說成「物化」呢？

試想一下，若是同一個笑話，對話成了「叔叔，我不想努力了」，叔叔對著她說，「終於想通了嗎？一個月十萬，外加一個LV包包，今晚就過來我這裡吧。」然後畫面是一名只穿白色內褲的大叔摟著妖豔的女大生，還會被大眾所接受嗎？還會這麼有「笑果」嗎？

想必不會。

因為在性別尚未真正平等前，女性至今其實並未擁有足夠的自信與地位，能讓自嘲成為一種掌控話語權的武器，所有關於性別的玩笑話，至今仍不脫離父權體制下的架構，不論女性、同性、雙性，皆是如此。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航