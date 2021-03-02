《野力》：台灣家長把芬蘭教育「神話」了，但不能只看「教育」不談「社會」

文：李淑菁

有家長想把孩子送到芬蘭當小留學生

如果只有部分教育政策改變，從行政端、科層心態、家長與老師對「教育成功」的想像依然沒變，芬蘭教育對台灣而言或許還是「神話」，但芬蘭教育的「神話」映照出台灣教育的哪些問題呢，其實也很清楚！

近年來芬蘭教育的風潮，竟有家長開始詢問各種可能的管道，想把小學的孩子送到芬蘭當小留學生，但家長不過去芬蘭，一心以為只要把孩子丟到那樣的環境，就可高枕無憂，不必煩惱孩子的任何教育問題。

這樣的現象，更是映照出國人長久以來受美國速食文化的影響，習於尋求快速解決之道，不想花太多時間在過程。然而過程即為結果，芬蘭教育的核心精神是在「過程」，只要「過程」有意義，「結果」就會連老師自己都會嚇一跳。

台灣自己把芬蘭教育「神話」了

我再次拜訪了赫爾辛基郊區的中學，跟老師們談到芬蘭教育的效應。許多老師共同覺得，「PISA測驗在過程中一定出了什麼問題！」「我們不可能這麼好！」老師們都覺得若再考一次，可能結果會不一樣。但對於結果，他們卻也不太在意。

2016年起，芬蘭再次進入另一波的課程改革，以因應未來的需求。有些教師也還是在適應與調整階段，私底下有些壓力與呢喃，但他們理解改變的需要，因為未來世界的變化太快。我訪談的一位英語老師談到芬蘭教育的幾個重點：好的制度（good system）、適宜且有能力的老師（qualified teachers），且每位老師在自己的領域都必須是專家，他才知道如何用簡單的方式讓學生能夠理解、又能深入淺出、收放自如。

「qualified teachers」我不翻譯成「合格的老師」，因為台灣現有的師培、教檢、教甄制度仍存有許多問題，「合格」不代表「適宜且有能力」。

特別在制度的部分，她談到改革過程中，芬蘭的學校或整個教育體系都能提供老師教學上最好的支持。這位老師是資深老師，雖能用電腦，但最初有點焦慮、沒那麼上手，於是跟校方請求協助。最後，學校讓她在課堂之餘去上電腦課，由學校買單。

「由學校買單」這在台灣怎麼可能？提醒一下讀者，請做個「聰明的學習者」，我們要學的是怎麼讓學校或整個教育體系都能提供老師教學上最好的支持，至於做法，應該在地調整。公文減量是個好開始，之後有更多行政體系內本身的問題、親師互相信任的問題等，都需要一一去破解。

看芬蘭教育，不能只看「教育」不談「社會」

在北歐，教育是社會福利不可分割的一部分，在談芬蘭（或北歐）教育時，不能只談教育而不談社會；要從整體社會文化來看，才能看到全貌。然而台灣教育界往往只看教育，缺乏看教育所處之社會的訓練，在運用擷取芬蘭教育的優點時，很難有成效。「教育」有其在地性，我們需要重新思考如何長出自己的樣子。

〈芬蘭教育神話，在台灣為什麼行不通？〉一文中也談到芬蘭留學生寫的一篇網路文章〈北歐其實沒有那麼好，為什麼我不喜歡芬蘭教育〉，談到芬蘭教授很少指導學生，並不是很好的教育環境。我接觸的不少芬蘭台灣留學生多都有類似的感受。

這樣的感受，也映照出台灣學生自主學習能力上的缺乏，期待指導教授給明確的方向，或者更多的「指導」。也容我提醒一下，北歐的博士班學生是一項「工作」，教授與博士生彼此以「同事」（colleague）相稱，博士生不是「學生」。

當然，北歐也沒那麼好，他們有自己的問題要解決，沒有一個制度是完美的，任何制度都可能會有漏接的人，關鍵在於我們希望未來美好社會的樣子是什麼樣子？

芬蘭學生團體主辦世界型研討會

芬蘭教育在世界「紅」了這麼多年之後，2017年9月初才首度有研討會，主題為「勇於學習、學習勇敢」（dare to learn; learn to dare）。有趣的是這是由學生組成的非營利組織主辦，卻吸引人山人海報名，共有20多國家前來取經，日本、泰國等甚至是一整個團隊過來學習。

研討會中許多講者是新創公司企業CEO，整個活動設計互動性強、創造性強、產業連結強，充滿解構、重構與未來感。更有趣的是，教育不是教育人員的事而已，許多念理工的人、各行各業都參與，共同迎接未來的教育。

芬蘭教育只是為了「解決問題」而已

一切都從「解決問題」開始，很確實地面對問題、思考如何解決。有什麼問題，就對症下藥，這樣的務實性，締造出傳頌的「芬蘭經驗」，尤其是芬蘭教育。

在芬蘭待了20多年的台灣媳婦李憶琳，也是芬蘭廣播節目「Satakieli千言萬語」製作及主持人。依其長年的觀察，她說到芬蘭人長久住在森林，想法其實都很單純、很直接。一切的制度設計其實都只是為了解決問題，他們一直看到自己的問題，而非沉浸於外人稱羨的光芒。

更確切地說，他們認為自己只是在解決問題，但問題一直出現、存在，因此只能一直去「解決它」！她說：「芬蘭教育界人士，其實都不覺得自己的教育有多麼的厲害！」

書籍介紹

本文摘錄自《野力：翻轉慣行教育！培養獨立性 x 思辨力 x 創造力》，三民出版

作者：李淑菁

在變化急遽的社會中，如何培養孩子面對挑戰的能力？坐在教室裡上課、沒日沒夜的補習、永無止境的考試，就是「學習」嗎？究竟在21世紀，我們需要什麼樣的人才？我們想培養出什麼樣的下一代？

現在的孩子在成長過程中備受保護，就像在溫室中長大；然而外面環境競爭日益激烈，我們讓孩子學到如何面對挑戰的能力了嗎？本書作者透過多年來的教育觀察與實驗，敘說「野」如何能夠成為一種能力、「野力」在未來社會有何重要性，以及如何培養「野力」。

Photo Credit: 三民

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航