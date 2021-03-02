書買了就一定要看嗎？知識焦慮時代的新閱讀提案

文：韓筠青 // Anna

進入正文之前，想與大家分享我的寫作習慣。

面對空白的草稿，我習慣先寫結論，接著一段一段的往回寫，對我來說最重要的開頭，會留到最後才完成。我認為「開場決定了我與讀者的關係」，所以無法一開始面對空白的文件，就直接鋪陳好第一段的走向。

以前考試時，只能從稿紙的第一行寫起，明明是社會組的我，寫作分數一直都很差，還因此去補作文（事實證明沒幫助）。經過某一次的寫作關卡後，才瞭解到逆向思考原來是我滿擅長的事情。

那次的經驗依舊鮮明，看著近在眼前的專欄截稿日，我又面對著空白的Word毫無想法，明明已經構思好整篇的架構，第一段就．是．寫．不．出．來。看著一直跳出來的催稿簡訊，覺得「算了，從結論開始寫，不管了！」。

我們總是執著於「這件事從以前就是這樣」的規矩，但會在某一次卡關後的瞬間，豁然開朗。

自此之後，不只寫作上，閱讀時我也改變習慣：先翻開最後一個章節抓住作者的立場，再回去看第一章；頭尾看完後，接著從目錄挑有興趣的部分看。

這次推薦的《極簡閱讀》，是回應讀者的困擾：「你推薦的書我都有買，但都還沒看。」或是「你都怎麼靜下心來看書啊，我辦不到。」

除此之外，如果你有以下狀況，或是想知道自己為何就是「翻不開書」，這篇文章即為你而寫：

狀況一：沒時間、沒精力

狀況二：看不懂、記不住

狀況三：看不下去

「知識消化不良」的症狀是，得到回答跟沒得到一樣，讀了書跟沒讀一樣，記了筆記跟沒記一樣，參加了教育訓練跟沒參加一樣。想不到和自己的連結，轉化不出自己的應用，解決不了自己的問題，轉變不成自己的能力。

買書容易看書難

《極簡閱讀》是我在電子書圖書館偶然滑到的推薦書籍，租借之後覺得內容有趣、文字直白，重點是作者有改變我的想法。

以前我總認為「沒有看不下去的書，只有願意被手機干擾的自己」，而作者提出了一個讓我思考方式轉彎的觀念：「學習需要生存餘力，但壓力越大也意味著生存餘力越少。」

這段的意思是，即使我們有意願學習，然而當生存壓力大到沒有多餘時間喘口氣時，怎麼可能有時間看書呢？

對於沒有生存餘力的人來說，我會建議：請勿勉強自己看書，沒看也不會怎麼樣；這時候的你，在極大壓力之下也無法將知識化為己用。

然而，如果你的狀況是：有寬裕的生存餘力，卻還是讀不完、看不懂，無法專心看一本書時，由中國作家趙周所寫的這本《極簡閱讀》，非常適合幫助你調整閱讀的心態。

很多人對入口的食物非常慎重，卻對入腦的資訊不加分辨。

《極簡閱讀》不僅可以追根究底自己「書看不下去」、「總是只看第一頁」的原因，也會教大家活用內容的方法：不把自己當記憶體，而是中央處理器，學會過濾大量的無用資訊。

我自己在閱讀時，不求看完整本書，所以這本我也只挑我有興趣、運用得到的地方看，某些章節我覺得言過其實，而且也有點背離閱讀的初衷。建議大家在這本書裡面檢視自己閱讀上遇到的阻礙，先認清、再調整，建議不要百分百照著裡面的拆書法改變自己喔！

所以這裡一定要與大家分享，我自己推薦（而且有看完）的章節：

第一章 讀書為什麼這麼難？

第二章 的 〈看書只畫重點是一種病〉

第六章 建構屬於你自己的知識體系

第八章 主動學習的境界

別為了讀不完一本書而感到慚愧，請知道自己看書的目的：求看懂、看完、記住，還是化為己用呢？

實踐者的動機是來自每個微小的改變，也許摸清自己「看不下書的核心理由」也是一件了不起的發現，而且可以把埋怨自己買書不看的懊悔時間，拿來做更在乎的事！

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航