【台漫】《蘭人異聞錄II》：五年等待值回票價，歷史虛構創作最上乘的表現

文：翁稷安（歷史學學徒，國立暨南大學歷史系助理教授）

從2015到2020年，五年經過，眾多書迷們終於迎來了KINONO的《蘭人異聞錄──濱田彌兵衛事件》的續篇《蘭人異聞錄Ⅱ──溪之南，山之北》。光是一開場近40頁完全無對白，只靠分鏡，交代了男主角之一菲爾兒時經歷的前傳〈楔子〉，就讓這漫長的等待值回了票價。在這則看似和劇情主線無關的故事裡，除了展現作者KINONO在圖像敘事上的功力，更賦予菲爾具體而鮮明的人物形象，暗示著他的性格，並隱隱為接下來他所做出的各種選擇埋下了伏筆。

最重要的，經由這〈楔子〉的轉折，似乎也正式宣告著《蘭人異聞錄Ⅱ》將開啟全新的篇章，甚至可視為一部全新作品的野心。

Photo Credit: 蓋亞文化出版 《蘭人異聞錄1-2》

對比第一集中對菲爾的描繪，立刻就能感受到，《蘭人異聞錄Ⅱ》中的人物性格顯得更為複雜、幽微，乃至帶有些令人不忍直視的陰暗。這樣的轉變，不只表現在人物的刻劃，從劇情編排到畫面構成，處處都能感受到和前作迥然相異的氛圍，差異之大，宛如另一本全新的創作。

Photo Credit: 蓋亞文化出版 在第二集的〈楔子〉中，讀者可以窺見荷蘭測量士菲爾在來到福爾摩沙之前的過往。

《蘭人異聞錄》的故事是以大航海時代的大員為舞台，藉由新港社青年達萊、來自歐洲的測量士菲爾兩位主角的互動，從西拉雅族的視角，勾勒出那各方勢力角力之下的臺灣歷史。第一集的劇情以1628年濱田彌兵衛事件為主軸，雖然可能是玩笑話，但在調性上確實如同作者在〈後記〉所言，以某種「大亂鬥」的熱鬧氣氛，重新詮釋了這起涉及日本、荷蘭、西拉雅族三方的重大糾紛，讀起來明亮利落，具有高度的娛樂性。

然而，在第二集中，基本的設定依舊，但風格完全不同。如果第一集是一位朝氣蓬勃的少年，那麼第二集突然之間一夕長大，不再以特定事件為引導，改由一則一則生活的片段，一方面在不經意之間傳遞著歷史知識，特別西拉雅族原住民的日常，另一方面也突顯著不同文明遭遇時必然的對立，交織出島上不同族群、不同國籍的人們，彼此之間那似乎隨時都將突然爆發、崩解的張力。

Photo Credit: 蓋亞文化出版 故事中自然呈現出西拉雅人的日常。

第一集明亮的氛圍，在第二集中被某種無所不在的陰影所籠罩，而這巨大的陰影，似乎又隱隱暗示著即將到來、無法避免的悲劇。

從虛構的層次來看，《蘭人異聞錄Ⅱ》這樣的轉折，使得故事獲得了更厚實的養分，開展出更為茂盛的分枝，不僅帶入了新的角色，也替第一集中許多看似「理所當然」所成立的情節，添加更多深入的反思。

不同文化、不同背景、不同利益的人們，終究不可能日日像童話故事般的相處，抽象或實質的衝突在所難免，對非我族群的敵視和接納，對未來前途的迷惘和徬徨，考驗著故事中的每個人。經由圖像的敘事捕捉住那面對時代巨輪的不確定心情，或許才真正體現著數百年前島上人們的精神樣貌，也才是歷史研究或以歷史為主題的創作應該發揮的功能：不再只是介紹事件，而是要讓讀者「神入」過去。

Photo Credit: 蓋亞文化出版 由菲爾發出叩問，直刺故事所要討論的議題核心。

作為續作，卻不單是止步於延續，藉由人物的互動，使原本的設定擁有全新的深度，開展了起伏跌宕的劇情軸線，創造了一則更深沉、充滿寓意的故事，重新將「人」置於歷史敘述的核心，使得讀者能和數百年前的人們產生共鳴，體會著那些已然逝去，為歲月所埋沒的心靈世界。

這正是歷史虛構創作最上乘的表現，也是《蘭人異聞錄Ⅱ──溪之南，山之北》值得推薦的理由。這樣的推薦，如果說有什麼一絲絲的擔憂或遲疑，那就是衷心盼望書中所埋下的眾多伏筆和線索，不要讓人再等上一個五年。

註：原文標題為〈2020臺漫推薦：充滿共鳴的史詩佳作──《蘭人異聞錄II》〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航