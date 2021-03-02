《私房茶學》：紫砂壺不同形狀適用不同茶葉，為何唯獨「方形壺」乏人問津？

文：戴玄

不少人會有這樣的疑問：紫砂壺到底具備什麼魅力，能夠從明朝到現在，不論朝代更迭或是社會變遷，都能在各類茶器中獨領風騷，成為愛茶人的首選？

壺裡乾坤大

透氣好，孕育茶香

紫砂土獨特的雙球結構，使做出來的成品具有良好的透氣性，用來泡茶，既不奪茶香，又無熟湯氣（不變餿），使茶湯可以保持原味較久。一般的壺，茶湯存放超過一天就會變質發酸，而紫砂壺裡的茶湯，放上兩天，仍然芳香依舊。

壺襯茶，茶養壺紫砂壺不僅可以蘊茶香，反過來，茶湯又可以養壺。經過長時間的使用，紫砂壺不斷吸收茶汁，泡出來的茶會越來越香，其本身的色澤也會越來越潤澤光亮。所以，對於上品的紫砂壺，最好只沖泡同一種或同一類的茶。

經久耐用

紫砂茶壺適應冷熱急變的能力極佳，即使在上百度的高溫中蒸煮後，迅速投到零下的冰雪裡，也不易爆裂。因此，用紫砂壺泡茶，提攜撫握不會燙手；寒冬臘月，用沸水泡茶，也不必擔心會裂開。長久使用，器身會因撫摸擦拭，變得越發光潤可愛，氣韻溫雅。

可賞可用

紫砂泥色多彩，且多不上釉，透過歷代匠師的巧手妙思，能變幻出種種繽紛斑斕的色澤、紋飾來，加深了它的藝術性。紫砂茶具透過茶，與文人雅士結緣，吸引到許多畫家、詩人在壺身題詩、作畫，寓情寫意，縱論古今，此舉使得紫砂壺的藝術性與人文性得到進一步提升。由於實用與藝術價值兼備，自然也提高了其經濟價值，使得製造者能更致力於創新。

不同壺型適用不同茶葉

紫砂壺的壺形不同，適合泡茶的品種也不同，最常見的紫砂壺又稱為標準罐，是一種圓形壺。

圓形壺泡烏龍：烏龍茶的茶葉一般膨起，而且多呈捲球狀，圓形壺提供了足夠的空間，可以讓半球狀的茶葉完全舒展。壺內注水泡烏龍之後，圓形的內壁可以讓水在茶壺裡順流而轉，更能溫潤地將水與茶葉緊密結合，有利發茶。

扁形壺泡條形茶：例如條狀的武夷岩茶，放入扁形壺，可以安穩地沉在壺裡，釋放出所有的香氣。倒水的時候，由於扁形壺壺壁較短，水流有了自然的緩衝，加之壺內空間狹小，茶葉更容易浸潤在水裡，有利於武夷岩茶更好地發揮精華。

方形壺美觀大於實用：方形壺外觀上十分引人注目，但是因為內部稜角分明，使茶葉不易滾動，水流容易被阻塞。所以方形壺的美觀性大於實用性，這也是為什麼市場上其他形狀的紫砂壺大行其道，而方形壺乏人問津的原因。

選一把稱心的壺

紫砂壺既是一種功能性的實用品，又是可以把玩、欣賞的藝術品。所以，一把好的紫砂壺，應在實用性、工藝性和藝術性三方面完美結合。在選購紫砂壺時，不妨就以下幾點加以斟酌：

實用性

實用功能是指其容積和容量，壺把便於端拿，壺嘴出水流暢，讓品茗沏茶得心應手。不論哪種款式的紫砂壺，其嘴、把、蓋都要配置和諧、勻稱舒展。蓋口要緊密通轉，平正妥帖。檢驗的方法是用手指沿蓋子的邊緣輕擊，發出磕碰聲的就是蓋或口不夠平正；抓牢壺把旋轉壺蓋，看看能否通轉，如果感到時緊時鬆，說明把口或蓋口不圓。

此外，要檢查蓋子上的通氣孔是否通暢，嘴管內的通水網眼是否堵塞，放在桌子上看是否平穩。把壺身托於掌心，用蓋珠輕敲壺身，聽聽聲音是否清脆。如發啞聲，恐有暗傷。用手掌撫摸全壺，觸覺是否舒服。

工藝性

一把好的紫砂壺除了壺的流、把、鈕、蓋、肩、腹、圈足，應與壺身整體比例協調，點、線、面的過渡轉折，也應清晰與流暢。還需審視其「泥、形、款、功」四方面的水準。

上乘的紫砂泥應具有「色不豔、質不膩」的顯著特性。所以，選購時應就紫砂泥的品質加以考察。

藝術性

紫砂藝術是一種「源於生活，高於生活」的藝術。一把好的紫砂壺，除了講究器形的完美與製作技術的精湛，還要審視紋樣、裝飾的取材以及製作的手法。一件較完美的作品，必須能達到形、神、氣、態兼備，才能使其生動，顯示出強烈的藝術感染力。

茶學小教室

是否需要養壺？

以前總傳言紫砂壺要養壺，更有些人為了在壺內形成「茶山」，使其看來更具古意，便將茶葉留存其中，任其陰乾。有些人在泡茶後，故意將最後一泡茶湯存於壺內，直至下回使用前倒掉。殊不知，紫砂壺的氣孔結構，既擅於吸附茶湯，也易於吸收黴菌。尤其在高溫地區，殘茶很快就會變質，不但起不到養壺的作用，反而容易滋生細菌，產生異味。

茶湯養壺是一個天長日久的過程，絕非短時之功，正確的做法是每次泡完茶以後，馬上用熱水沖洗，並擦拭乾淨。

內外兼修，不事二茶

養壺不只是養外表，壺身內壁亦應一併調養，方能收內外兼修之功。養壺的「內功」，最重要的就是：一把壺只泡一種茶。泡烏龍的茶壺，不宜再泡普洱；泡鐵觀音的，不宜再泡大紅袍；即使同是烏龍茶，因品種的不同，最好也用不一樣的茶壺。

一般來說，只要茶品的濃淡不同，或香味各異，則最好用不同的茶壺。茶館、茶鋪等茶所，基本都是一茶一壺。

經常撫拭，保持乾爽

清洗過或受潮的紫砂壺應該及時擦乾，不必用茶湯或油類擦拭，最好選用乾淨的純棉布料，久而久之，自然就會煥發出紫砂自身的光彩來。

新壺的養護

一把新壺使用之前，應先洗淨內外的泥粉砂屑，用開水燙過，便可泡茶使用了。新壺注滿熱茶時，不時用乾淨的濕布揩拭壺身，時日稍久，壺身便色澤深黯沉靜，發出雅光。使用越久，越是奪目，所以紫砂壺有越用越新的說法。

書籍介紹

本文摘錄自《私房茶學：跟著陸羽茶經學沏茶，讀懂歷史裡的茶文化》，幸福出版

作者：戴玄

萎凋、炒菁、揉捻、烘焙，了解好茶背後的歷史文化和獨特工藝，鑽研中國茶的資深嗜茶人，帶您一起愛上茶的深厚底蘊和絕妙風味！

簡明扼要介紹綠茶、烏龍茶、黑茶、黑茶、紅茶、白茶等六大類中國茶，其選購及儲存方法，以及49種茶湯、茶葉的品茗風味、色澤，以及該如何選擇最適合各種茶的茶器，教嗜茶者用最合宜的方法，泡出最回甘的好茶。

Photo Credit: 幸福

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航