陽交大找出武漢肺炎潛力藥，細胞實驗下病毒抑制效果比「瑞德西韋」強數十倍

國立陽明交通大學與台灣大學、中央研究院、中興大學、國防醫學院共同合作，利用人工智慧及大數據方法，找出4款可抑制「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）活性效果的潛力老藥。當中又以JMY206最令人期待。經細胞實驗發現，JMY206抑制武漢肺炎病毒的效果，比瑞德西韋強數十倍，是極具潛力的抗武漢肺炎病毒口服藥物。

《中央社》報導，國立陽明交通大學今（23）日舉行記者會，生物科技學院院長楊進木帶領團隊和台灣大學、中央研究院、中興大學、國防醫學院預防醫學研究所等單位合作，找出4款可抑制武漢肺炎活性效果的潛力老藥，為治療武漢肺炎帶來一線曙光。

根據陽明交通大學公布的新聞資料，研究團隊利用人工智慧及大數據方法，從全球已在使用的大量藥物中篩出4種老藥，有望作為治療武漢肺炎的藥物。

楊進木院長表示，透過人工智慧及大數據的方法，得以模擬宿主受病毒感染後的體內細胞變化機制，並比對全球超過250份已公開的冠狀病毒主要蛋白酶3D構造圖像，發現武漢肺炎病毒侵入人體細胞的關鍵蛋白質，具有6種可能的動態結構。

研究團隊以此鎖定了蛋白酶的罩門，在三個月內找到具有抑制武漢肺炎病毒活性效果的潛力藥物。

這些潛力藥物包括：

巴色匹韋（Boceprevir）：原為抗C型肝炎病毒藥物

特拉匹韋（Telaprevir）：原為抗C型肝炎病毒藥物

奈非那韋（Nelfinavir）：原為抗愛滋病藥物。

JMY206：原為抗發炎藥物

在這當中，又以還不能公布名稱、代號為JMY206的藥物最令人期待。JMY206目前尚未於已刊登的研究中發表，因此團隊表示不方便透露藥物名稱，但之後會申請專利。

研究團隊表示，經細胞實驗發現JMY206抑制武漢肺炎病毒效果，比瑞德西韋強數十倍，動物實驗也證實治療效果，是極具潛力的抗武漢肺炎病毒口服藥物。

本次研究的部分成果已發表於國際期刊《美國化學學會月刊：奈米領域》（ACS Nano）。希望這些成果能提升台灣在生技醫藥上的研究，加速台灣醫藥臨床需求與產業的發展。

《華視新聞》報導，JMY206在動物實驗上能防止武漢肺炎病毒入侵複製，還能降低發燒不舒服情形，可望是全球第一款「多效果」的解藥。不過目前要運用在人體現階段還有困難。楊進木表示：「我們有試著想要在其他國家做聯繫，但是事實上有遇到一些困難。」

這項研究計畫由教育部科技部以及國衛院等單位提供經費研究，目前雖然還無法被正式運用在治療上，但未來值得期待。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範