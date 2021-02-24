專訪《天橋上的魔術師》導演楊雅喆：與中華商場的久別重逢，故事是從記憶裂縫長出來的

「導演好，我是關鍵評論網的編輯。」

「你好，你好，我先把手擦乾再和你握手。」

這是我和楊雅喆第一次見面，對彼此說的第一句話。

接著楊雅喆用力地將濕漉的雙手擦乾，伸出乾淨、禮貌的雙手相握，才算是正式打過招呼。接下來是訪談前的暖身閒談，在話家常中，方才文質彬彬的導演一下在談笑間幹聲連連，粗話齊發。

「在錄音囉。」我好心提醒。

「在錄音我還是可以講髒話。」楊雅喆說。

「那我把髒話都寫進文章。」我開玩笑地說。

「可以啊。」楊雅喆沒在跟我開玩笑。

楊雅喆可能是至今我訪談過的影視工作者中，髒話最多的導演，這件事在訪談前五分鐘就成立了，但同時我也發現，楊雅喆待人謙遜，面對陌生、年紀差距近半的訪談者，仍記得將雙手清潔、以禮相待，或許這就是為什麼，楊雅喆在面對國民黨的肅殺歷史高喊「幹死威權」之際，還能讓觀眾在時代大旗之下，看見他對小人物們的用情至深。

回憶起楊雅喆的電影作品，在《囧男孩》「隔代教養」的困境中，感受小屁孩們的天真爛漫；在《女朋友。男朋友》「野百合學運」的青春騷動中，與林美寶攜手成長，共同悲喜；在《血觀音》「劉邦友命案」、「新瑞都開發案」的不公不義中，貼近女性的浪潮暗湧。綜觀楊雅喆的影像深處，命題皆扣準社會脈動，而後直搗人心的柔軟彼方。在這些「暴烈控訴」中窺見的「可愛溫柔」，恰與「髒話的粗獷」、「擦手的禮貌」是同一件事，在細節與習慣的微觀之處，瞅見所謂的鐵漢與柔情，無論正反，皆積累成楊雅喆作品的底蘊。

Photo Credit: 關鍵評論網／王祖鵬

而2017年，憑藉《血觀音》拿下金馬獎最佳影片，站在金馬舞台高喊「沒有人是局外人」的楊雅喆，沈寂四年，到了2021年選擇將吳明益筆桿油墨下的中華商場具現化，領著觀眾乘著時光機返回1980年代的絕代風華，時光悠悠淌流，只不過這次是朝著往事逆流，那裡有人、斑馬還有貓妖。楊雅喆在故事的集合體中，影像化出小人物在大環境底下的眾生相，望見戒嚴時代下中華商場獨特的美麗與哀愁。

所有的故事都有起點，和楊雅喆第一題就談《天橋上的魔術師》的改編起源，作家吳明益在上個十年推出的小說，何以打動這名影像創作者？

「這本小說2011年出版我就買了，還記得當時看這本書的興奮感，恨不得兩三天把它看完，那這種『恨不得』的感覺很純粹，但我並不知道將來會改編這本書，純粹就是身為讀者的喜悅。」楊雅喆這樣說。率先看上《天橋上的魔術師》的影視IP潛力，是公共電視，在2018年以1.55億左右的預算公開招標，吸引各路影視工作者組團改編拍攝，這才翻鬆、攪動這座台北城的舊時代記憶。

楊雅喆自稱是「被命題型的作者」，《天橋上的魔術師》因為公視領頭，楊雅喆才「被動式」的起心動念改編，但當然，被動之餘也有身為創作者的「主動性」，從被動到主動，楊雅喆是看上「書中的結構」和窺見「人心的情懷」，楊雅喆對此稱之為「某種直覺」。

對於書中的結構，楊雅喆說：「我的職業訓練告訴我，若我改編《天橋上的魔術師》會有很大的發揮，這是直覺。因為這本書沒有明確的線性寫法，任何故事都是淡淡的線、淡淡的情懷、淡淡的消失，好比我們真實生活中的人際關係，例如，兒時玩伴久沒聯絡，便逐漸淡出彼此生活。很多時候並非是很戲劇化的消失，書中的這種迷離是我擁有『上下其手』的空間，能滿足我的創作慾，對我而言就不是普通的改編。」

至於人心的情懷，楊雅喆則說：「雖然我活過80年代，去過中華商場，常去佳佳唱片，但也不代表我有半點情懷，中華商場拆的時候沒什麼感覺，一開始沒有很想拍這個年代。如果有某種強烈的感覺讓我去爭取這個案子，就是書中寫到的小孩、青少年和失意中年人。」

一名對中華商場沒有「鄉愁情懷」的楊雅喆所召集的改編團隊，在時空縫隙中的命運撞擊，恰巧備受青睞，楊雅喆在天橋上的奇幻旅程，這才開始。

正如楊雅喆所說，縱使活過戒嚴時代，起初並無想拍攝此時代的慾念，楊雅喆表示劇本最初的設定是一半現代、一半過去，並非全是80年代。回憶起標案與改編過程，時光拉回2018年的農曆新年初二，楊雅喆和監製劉蔚然本該與家人團聚，但兩人卻為了《天橋上的魔術師》，在冷風吹襲的中華路上來回奔走，觀察北門、南門甚至公車專用道等細節的推移、變遷，進而調整出最佳提案，案子遞出半年，楊雅喆才有進一步的消息，而這還尚未牽涉到編劇的介入，前期準備的文字工作雖然順利，但仍讓楊雅喆吃足苦頭。

在這之後，楊雅喆笑稱有滿滿的圈套：「原本想要拍一半現代、一半過去，但監製跟我說『搭蓋中華商場就要花掉一半左右的預算，結果你只拍一半？』後來想想，我註定要砸錢蓋中華商場和做視效，那為什麼不把中華商場用到極致，一轉念，決定全然聚焦在80年代中華商場的故事。」楊雅喆進一步解釋：「原本的做法，每一集都會有成年人回顧兒少時代，假設每一集長度50分鐘，現代視角至少佔10分鐘，那就有10分鐘無法聚焦，會稀釋故事性，其中的角色或情節可能就更模糊。」

於是從前期田調到製作拍攝，共耗時五年（實際拍攝三個半月）、花費兩億台幣的《天橋上的魔術師》，由《返校》金馬得主美術指導王誌成率領的美術組，重現精雕細琢的中華商場，細細勾勒出時代記憶。這樣的時代記憶，在楊雅喆的鏡頭下，立體而具象。

《天橋上的魔術師》也成為楊雅喆導演生涯首度掌握兩億台幣的作品，但對楊雅喆而言，創作無論資金預算的高低，都有困難和甜蜜點，「身為創作者，我唯一的壓力是把戲拍好，有沒有比以前做過的案子更有趣，『錢』的壓力應該是在投資者身上。」

在拍片這條不歸路上，低預算有低預算的拍法、高預算有高預算的拍法，每個環節都在考驗創作者「取捨」的功力，楊雅喆說：「我面對的永遠都是『這樣不行怎麼辦？』即便你再有錢都有限制，但在限制之中，團隊找到方法克服，最終完成，我覺得是最大的樂趣。」

《天橋上的魔術師》在拍攝期間，正好碰上肺炎疫情，在無法群聚的限制之中，原先幾百人在體育館的戲，硬生生拔掉大改，第七集也因疫情才臨時將孫淑媚調動為主線，「原先設定的劇本，沒有成年人會遇到魔術師，因為成年人不相信魔術和奇蹟，但第七集就一定得改，變成孫淑媚遇到魔術師，幹，每天火燒屁股，幹，現場邊拍邊改，但最終反而精彩。」楊雅喆邊幹邊笑的這樣說。

談起楊雅喆和吳明益，一名影視工、一名文字工，皆出生於1971年，今年都將邁入五十而知天命，對於1980年代，兩人的時代軌跡不謀而合，國小、國中、高中甚至是大學，在人生形塑價值觀的年少時代時，這兩位創作者是在戒嚴時代中成長。

對於五、六級生的台灣人而言，年輕時期歷經黨國解嚴，碰上總統直選、政黨輪替，經濟則先後面臨中小企業出走中國，股市萬點迎來熱錢繁榮而後接續崩盤，台灣風起雲湧，人心迅速變動，其中的關鍵字，是「慾望」。正如《神力女超人1984》所表述，1984年是美國資本主義的高峰，商業、貪婪的氛圍充斥，人性永不滿足，從美帝反身回望這座汪洋孤島，楊雅喆眼中的台灣，同樣如此。

「我對那個年代的記憶是各種慾望。因為有錢，成了台灣慾望最高漲的時代，70年代經濟起飛十年，80年代大家開始揮霍，這種揮霍包括物質上和情感上的性慾，有點像整個社會是從修女或和尚學院畢業的學生，到了大學終於能瘋狂打砲、賭博，是一種極度壓抑後的解放狀態。」楊雅喆這樣說。

Photo Credit: 公視提供

提到戒嚴時代，在尚未曝光的第三集〈水晶球〉中， 楊雅喆開始描寫時代下的壓迫，因此象徵極權的惡棍警察出現，地下聚會的樂音也隱隱鼓動，天橋的生命力悄然生長，於是中華商場似成一座孤島，自成一處魔幻之地。但這與世隔絕的天橋，仍會被外力介入，戒嚴時期的普世傷痕，若隱若現，自然也成了中華商場的歷史符碼，若再扣合每集的開場引子「緬懷蔣經國」等歷史畫面，楊雅喆想在《天橋上的魔術師》書寫的寓意，或許就淡淡地飄然而出。

在中華商場中，有所謂的本省人、外省人、客家人、原住民、香港人等等，中華商場作為上世紀標誌性的空間場域，從日本政權到國民政府，權力系統轉移的傾軋與擺盪烙下痕跡，將族群熔於一爐。隨著中華商場的繁盛與興衰間，歷史目睹了從鄉野移居都市懷著「台北夢」的人們，當然也在其中發現跟隨國民政府「避難」、「反攻」的「大陸人」，這種台北城市的人口組成和住商混合的商業發展路徑，被《天橋上的魔術師》以某種戲劇性的張力鋪展開來，直到1992年正式拆除的舊城世界，成了真正的時代幽魂，或許這種幽魂，一直於台北城上徘徊，尚未消散。

而縱使經過40年，世代的本質對楊雅喆來說一點也沒變。「我覺得當代和80年代根本沒有差別，慾望還是一樣，問題也還是問題。」楊雅喆若有所思地說。

若從物質面檢視，智慧型手機的革命、網路社群的蓬勃發展等等，都與80年代拉開了距離，若從意識型態回溯，當代台灣言論已自由、同性婚姻甫立專法等等，皆與壓抑的年代闢出截然不同的道路，但楊雅喆認為，很多事情沒有各界想像的劇烈改變。

楊雅喆娓娓道來：「解嚴40年，陰影並非第二天就被照亮，很多我這代人無法接受台灣是主權獨立的國家，台灣人很難擺脫『大中國情懷』，這種意識型態靜靜地躺在我這代人的腦海，社會要擺脫某種意識型態，40年是不夠的；再說到同性婚姻，我這代現在做父母的，家中若出現跨性別小孩，可能還是會剁了腳跟；而男女真的平等了嗎？若是平等，那批踢踢不會充斥厭女言論。從種種來看，精神面的鉗梏依然存在，你會發現對於『生而為人』的根本問題，40年前到現在，我們沒有變。沒有變的原因是它並沒有被當成能在學校被教導、討論的事情，40年來沒有一門課、很少人會帶著你思考——『我們為何生而為人』？」

上述就是楊雅喆口中的「沒有差別」，在戒嚴神話中，後解嚴幽魂下，台灣人幾十年處在意識型態斷裂、重塑的過程中，不斷對「台灣人」的身份拋問，再重新定義，而〈水晶球〉聚焦在朱軒洋、羅士齊、宋柏緯三名慘綠少年，成功捕捉住青春氣息，開場的三人舞蹈令人神往，也浪漫地處理了多角戀關係，更以「訂製西裝」作為符號，提煉出青少年們「轉大人」的不合時宜，這群奔向未知彼方的年輕人，銜接住彼此的是可能稍縱即逝的友情與愛情，這是多數人類的共感，也是〈水晶球〉能引起共鳴的成功之處，無論是否經歷1980年代。

這樣的共感，正是楊雅喆和編劇團隊所強調的。

楊雅喆說：「我期待沒有經歷80年代、中華商場的人，也能有共感，故事中角色擁有的疑惑、困難、情感，是不分世代的，我甚至希望不同世代的人可能因此開始對話。爸爸的故事跟小孩子的故事可能會有火花、撞擊，對彼此就能有更多一點瞭解吧。」

「透過共感產生世代對話」，是楊雅喆暗自的願景，《天橋上的魔術師》的編劇團隊，聚集老中青三代，最年輕的編劇和楊雅喆差距12歲，並非所有人都經歷過戒嚴，這時楊雅喆就扮演起時代講師，不斷和編劇團隊溝通，在改編過程中，劇本改了又改，推翻再推翻，對於劇組團隊而言，若沒活過80年代的觀眾無法投入，那戲就沒得唱，等同宣告失敗，因為這是給所有人看的劇。

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至於編劇的最高原則，唯一尊奉的「logline」是：「80年代，天橋上來了魔術師，不同的大人、小孩、青少年遇到他都會看見內心的渴望、不足與不滿，最後他們因為魔幻時刻，創造生命中的奇蹟。」

對編劇團隊而言，遇到瓶頸或防範偏離初衷時，就用上述的「logline」檢視每一集劇本，「『logline』看起來很簡單吧？但要符合這句話就有很高的難度。幹！每一集都要有魔幻時刻，都要有魔術把戲，幹！原著只出現一半的魔術師，沒有那麼多的魔幻，那要延伸創造的想像就更多。」楊雅喆大笑說。

這次的改編，實際上楊雅喆和編劇團隊調動甚鉅，從章節名稱就可窺見。原著中有章節名為〈九十九樓〉，這與第一集符合，但第三集的〈水晶球〉就是編劇發揮想像，原著並無此章節，楊雅喆表示之後的集數名稱也會脫離原著章節名稱。「如果改編都符合原著，哪一章寫了什麼我就得做什麼，這樣會有點辛苦，雖然我們將原著視為聖經，但在編寫劇本的過程中，除非碰上重大困難，否則不會重新翻看。」楊雅喆說。

這樣的做法，也使得編劇團隊開始將「原著」與「改編」混淆，時常分不清楚筆下的角色、故事的走向，到底是原著就有的情節，還是彼此腦力激盪下的產物，記憶就逐漸被竄改而後相交疊映，「故事是從記憶的裂縫長出來的」，吳明益小說中的這句話，就成為編劇團隊默默實踐的原則。

「幹，那到底什麼是記憶的裂縫？」楊雅喆先笑著提問，而後解答這題：「其實『裂縫』就是隔了很久的『時間』。同一件事，我講的版本跟你講的版本會不一樣。小說是虛構（fiction）不是紀實，所以有實、有虛，我們都被吳明益矇騙，以為他筆下中華商場的故事都是真的，但錯了，這當中有太多是他的『虛構』。」

「吳明益聰明地設計連環套接龍遊戲，小說中每個角色口中的魔術師都不一樣，況且這本小說對於中華商場的描述，一定也有很多讀者不認同，這是因為大家的『記憶』都不同，所以任何改編這本小說的團隊，其實都是在吳明益記憶的虛構基底中，再虛構幻化成另個故事。我們在虛構中找到裂縫，從裂縫中再度虛構，這當中就需要『時間』幫忙，時間是最大的魔術，它能改編人的記憶，把紀實變成虛構，對這齣劇來說，時間是非常重要的魔術。」

「紀實」與「虛構」，就成了《天橋上的魔術師》的雙重辯證，而楊雅喆和吳明益，無論是影像或文字，皆十分熟稔自己創作的媒介，在「記憶的裂縫中」雙雙化為天橋上擅於變魔術的說書人，觀眾不用全然相信，因為每種獨立的記憶皆截然不同，但請進入說書人創造的世界，聽一遍會令人深深著迷的故事。

在楊雅喆的影像中，揮灑想像力捏造天馬行空的意外空隙，如此「時間魔術」的抽象概念才能被實踐，觀眾就摔進記憶碎片的裂縫漩渦之中，目眩神離地返回80年代。

楊雅喆進一步說：「雖然改編中有很多是我們的再度創作，但我們不能違背這部作品在講『消失』的核心，但要怎麼解釋『消失才是真正的存在』？如果觀眾看到一直消失、消失、消失的故事，感受只會越來越委靡、陰暗，但如果消失能夠證明愛曾經存在，就有意義。」

楊雅喆進一步以「mp3」舉例：「小時候mp3存進很多愛歌，但科技進步後人們有了ipod、雲端等等，時間一久，『曾經存於mp3的愛歌』和mp3一起被封存，接著消失。但某天，你突然想起這些愛歌還存在mp3，但mp3消失了，這時候你就想辦法上網找回那些愛歌，所以，mp3的消失進而湧現出兒時聽音樂的美好記憶。因此，消失闡述了愛真實存在過的痕跡。」

王家衛在《2046》說：「所有的記憶都是潮濕的。」楊雅喆的《天橋上的魔術師》則魔幻地道出：「所有的記憶都與消失有關。」首集播出之後，「原來消失，才是真正的存在」這句話便清楚明瞭地定義這齣旗艦大戲。若我們再往下挖掘記憶與消失的互文關係，「時間」的另一層符旨，就在編劇團隊的巧筆之下，於焉成形。

而這場消失的時間魔術要能成立，要能將小說中的人物具現化，除了編劇、美術之外，最重要的關鍵自然還是落在演員身上。第一二集播出之後，片中的三小屁孩—「阿蓋」、「阿卡」、「小不點」引起熱烈討論，而第三集〈水晶球〉令人奪目的是朱軒洋的演出，不清楚其中表演是否參考《阿飛正傳》結尾的梁朝偉，在狹小空間中對著鏡子梳頭，但朱軒洋的獨特氣質隔著螢幕都能透出，這會是他的代表作之一。

楊雅喆早已證明有能力執導小男孩與青少年，在一二集中，魔術師的首度出場，楊雅喆使用了Dolly Zoom向觀眾介紹魔術師的魔幻時刻，其鏡頭語言自然不用多說，而其中的魔幻時刻能成立，是基於孩童視角的世界，因此「零錢」能不斷憑空湧出；「廁所」也傳出「九十九樓」的神秘傳說；「魔術師」才因此成為人與斑馬合一的超現實生物，這幾個物件（包含遊戲機），就成了第一集的視覺語言。

在與大人拉開距離的孩童眼界中，楊雅喆也側寫出現實世界的不堪與紛擾，楊雅喆處理孩童的成熟已在《囧男孩》示範過。而第一集末，其敘事從寫實轉化到類型片語言，猜想也是楊雅喆有過《血觀音》的經驗，才能信手拈來。而從孩童轉換到青少年的〈水晶球〉，楊雅喆仍舊有《女朋友。男朋友》的基底作為背後養分。

撇開與吳明益原著的比較，在《天橋上的魔術師》前三集展現小屁孩的友誼、青少年的反動、地下的聚會，其風格與氛圍，正是楊雅喆的拿手好戲。過往的經驗對於現在的作品有一定幫助，但楊雅喆也並非墨守成規的呆板導演，「拍片不能鐵齒，不能覺得拍過小孩就會很好拍。世代不同，遇到的演員不同，白爛程度也不同。《天橋上的魔術師》這群小朋友，比我拍《囧男孩》的那群還要精，現在國小四年級的知識量比我們當時四年級高很多，很多事情他們看YouTube就學會了。」楊雅喆笑說。

除了小孩之外，楊雅喆《女朋友。男朋友》的鳳小岳、張孝全、桂綸鎂在銀幕中青蔥歲月的模樣，置換成朱軒洋、羅士齊、宋柏緯、盧以恩等人，「幹，我跟你說，我執導過不同世代的男演員中，朱軒洋應該是最白爛的。」楊雅喆突然笑著打算猛講朱軒洋的糗事。

「初剪完成時，大家都覺得朱軒洋在第三集中很迷人，他的確演得很好，但我事後跟他驗證某些東西時，幹，我發現他根本沒看懂劇本啊！」楊雅喆又氣又笑的繼續說：「他這個角色曾敬驊、陳昊森都在競爭，所有年輕男演員我都看一輪，最後選他。漫長的準備到拍攝完成，最後進入宣傳期時，有很多人問朱軒洋『至尊元』的意義是什麼（朱軒洋主演的第三集，至尊元是貫串全集的核心概念），他才發現完了，因為他不知道，然後才來跟我說，現在臉書都是他的劇照，可不可以告訴他第三集在演什麼。」

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聽楊雅喆爆料朱軒洋是件舒壓的事，然而，雖然表面在噹朱軒洋的天兵舉止，但仔細感受，從中聽到的是楊雅喆的愛才之心以及與演員們的革命情感，且恰巧也是散仙、慵懶，才讓朱軒洋擁有獨樹一格的迷離氛圍，進而從曾敬驊、陳昊森等人脫穎而出。楊雅喆最後正經地說：「這種演員我還真的沒見過，看上朱軒洋是因為他跟角色『阿派』某部分的本質非常相似，試試看拉皮條、試試看做制服、試試看追女生，這種『試試看』，就是阿派和朱軒洋的互通底氣，我們幫助朱軒洋把這部分放大，角色就更立體。」

隨著時間推移，不同世代的演員就產生差距，但執導演員對於楊雅喆來說，還是有一個「以不變應萬變」的通用法則，就是相信演員。楊雅喆感性地說：「要相信你挑中的演員，每個人都是獨特個體，給他發揮空間表現你要的情緒，也讓他相信自己的感受是真的，當他展現獨特個體的真正感覺之際，你要相信是最好的。雖然不同世代的表達方式不同，但唯有這樣才能面對不同世代的演員帶來的挑戰。」

私自想像，楊雅喆在片場會是溫暖的大男孩，除了朱軒洋之外，楊雅喆也大誇孫淑媚在第七集中的表現，對待演員報以真心，演員自然回饋優異演出，人物便超越時空，橫跨記憶地現身在家中螢幕，名符其實的有血有肉，一齣打動人心的戲劇，從天橋上長出。

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訪談最後，我問楊雅喆：「從你十年前看過小說，而後標案、拍攝最終成品上線，整趟旅程，你覺得是一場魔幻的奇蹟之旅嗎？」

「是啊。」楊雅喆篤定的這樣說。「很多時候你回望人生，任何動作都會是奇蹟，但你要努力，才有奇蹟。碰上疫情，只能改戲，但大家還是想到方法改，這就是奇蹟。像方才提到第七集的孫淑媚，她在臨時調動後，依然演得真好，就是演員帶給我的奇蹟。我只能盡全力控制作品不要長歪，最後沒有歪掉，反而更好，這就是奇蹟。」

楊雅喆近半世紀的人生，求學階段就讀淡江大學大眾傳播學系，從未想過踏進編導之路，但前後拿了金鐘獎、金馬獎、台北電影獎等各大影視獎項，這些就是散落於人生中的意外奇蹟，套句爛俗的台詞：「人生就像一盒巧克力，永遠也不知道拿到什麼。」或許對楊雅喆而言，每顆巧克力都醞釀了奇蹟，苦澀中帶著甘甜，整顆嚐完之後仍要輕舔沾滿巧克力粉的手指，永遠充滿樂趣，也唯有如此，奇蹟與魔術師才會出現。

2021年，楊雅喆和劇組化身「魔術師」，試圖變出奇蹟，讓台灣、讓全世界觀眾重返慾望高漲的1980年代，在戒嚴時期、經濟起飛等背景氛圍中，感受消失的魔法，抓住天橋上曾有的吉光片羽。在那之中，有地攤商家、有地痞流氓、有打機少年、有長舌婦人等等，然後你會知道，這些人、事、物經過40年仍舊沒變，同樣為情所困、同樣八卦調皮、同樣不屈體制，這些小人物就像你的隔壁鄰居、像你的小學老師、像你在街上擦肩的路人，注定要相遇。

王家衛說：「世間所有的相遇，都是久別重逢。」《天橋上的魔術師》就是楊雅喆和中華商場久別重逢的相遇，而這次的久別重逢，楊雅喆誠摯地遞出邀請函，請你也置身其中。

Photo Credit: 關鍵評論網／王祖鵬

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航