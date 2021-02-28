鍾耀華《時間也許從不站在我們這邊》：某些陳奕迅的歌沒有作詞人

文：鍾耀華

〈某些陳奕迅的歌沒有作詞人〉

2020.11.23

在二○二○年天貓雙十一狂歡夜演唱會上，陳奕迅演出了三首歌，分別是：〈陪你度過漫長歲月〉、〈謝謝儂〉、〈致明日的舞〉。而在這三首歌的曲首介紹裡，只有〈謝謝儂〉一曲的創作／演出介紹裡，沒有作詞這個項目。

〈謝謝儂〉的填詞人是林夕，這首歌說的是一個躺在病床上的人，了無生氣，在電視螢幕上看到一個無名演員，沒人懂，不紅不紫，但透過他的演出，感動了這名在病床上的人。

他能夠讓我感動 誰管他紅不紅 他知道自己有用 誰管他窮不窮 到底他的過去他的未來成功不成功 沒人懂

病人想到了自己。他覺得只要世上有人這樣努力，他就覺得光榮，自己沒人愛而已，可都是有用的人。

「沒有人歌頌 總有人被感動」，他受觸動了，每個人的意義都是由自己賦予，他覺得自己就像那個無名演員一樣——

他知道自己有用 誰管他窮不窮 到底他的過去他的未來成功不成功 沒人懂

但也不要緊了，「我的頭痛不再痛 能夠生存就有恃無恐」，「謝謝儂」。

這就是陳奕迅在天貓雙十一演唱會唱這首歌背後的故事。這首歌發行於二○○二年。

陳奕迅早前透露因受疫情影響，許多工作計畫停止，因此收入大減，笑言自己患上「荷包乾硬化」同「急性發錢寒」的症狀。此次二○二○年天貓雙十一演出，有傳他的酬勞是一百八十萬人民幣。

我相信陳奕迅不是因為錢，然後知道主辦方刪去一個多年為他度身訂造，寫了那麼多好詞給他的林夕credit，而默不作聲的。他或許只是不瞭解不知道這個細節。這或者只是做為歌迷的我，經常一旦有他演出就找來觀賞才發現的細節。

陳奕迅影響我很深，我想也影響我這一代很深。他演出有感染力，不炫什麼技巧，就像有個朋友在你身邊，娓娓道出他的故事、他的唏噓。這當中林夕功不可沒，〈不來也不去〉、〈人來人往〉、〈幸福摩天輪〉、〈夕陽無限好〉、〈明年今日〉、〈K歌之王〉……無數膾炙人口的歌，都出自林夕之手。更不要說其他眾多非主打的歌了。可以說，沒有林夕，或者陳奕迅未必會紅到這個地步。當然，陳奕迅的技巧也是無可置疑的，這當然也是為什麼他能成為一代香港樂壇代表的實力。

但對我來說，陳奕迅對我最大影響的，是他隨性但尊重別人的性格。每次演唱會，你都會見到他樂在其中，投入到自己的表演裡頭，但每次演唱會，他都會介紹他這隊樂隊的成員，在好多年前年少的我看來，這根本是種震撼，因為他尊重自己，也尊重所有讓音樂成事的團隊伙伴，他讓我知道，一個人，或者每件事之所以得以成就，需要無數人的成全。他介紹其他成員的時候，每個成員都很喜歡他，彼此就像朋友一樣，讓我覺得這不是虛假的行銷，而是摯誠的感謝。

二○○九年，陳奕迅發行了歌曲〈歌．頌〉，這是首感謝歌，感謝所有幕前幕後和他合作過的作曲編曲填詞人，同年他也發行了〈後臺〉，感謝所有幕後工作人員，成為他的後臺支持著他，包括化妝師、舞蹈監製、髮型師、服裝設計等等。這兩首歌的MV都找了這些朋友演出，向這些創作人幕後工作者致意。 陳奕迅為紀念他與二○一○年Duo演唱會表演班底的深厚友誼（此班底自二○一○年起持續世界巡迴），特意邀請團隊每位成員各寫一曲／填詞，製作橫跨二○一一至二○一八年，最終於二○一八年十二月十二日推出大碟《L.O.V.E.》。這也是他對音樂投入，待人至誠，感染各種優秀音樂人的證明。

他也不吝嗇推薦及提拔新人，在Duo表演班底裡，就有當時初初拆伙單飛的盧凱彤，還有當時初出道的岑寧兒，讓她在演唱會獨唱〈The End of the World〉。二○二○年，他毫不隱藏自己對林家謙的欣賞，讓林成為自己的歌曲監製，也採取了多首林的創作演出。在這次二○二○年天貓雙十一狂歡夜演唱會上演出的〈致明日的舞〉，就是林家謙的作曲與編曲。

是他那種接近癲狂的熱情，對幫助過自己的人的尊重，以及不斷要求自己的性格，改變了年少氣盛自私的我。我覺得如果做人能夠像他，做到有能力，又不自大，懷感激之心，能夠和不同類型的人交流，或者說，玩，那就好了。我想無形中，他也一直是年輕的我學習的對象。

我為什麼叫Eason，其實也是因為他。我因為不喜歡家母安給我的英文名，而在中學的時候一直戲稱自己叫Pikachu，同學及老師也很好，願意和我一起玩，老師也在英文堂上以她特有的尖音呼叫我Pikachu，若無其事，當然其他同學有的會微笑，有的也只會覺得我戇鳩，但都無所謂，正如陳奕迅不會覺得自己癲癲地是個問題，重點是自己享受，醉心在自己的演出，有質素就好。在報考大學的面試裡，通常要我們自我介紹，面試老師馬嶽問我點稱呼，我可是真的從沒有想過叫自己Pikachu有什麼問題，但一瞬間又覺得若真這樣稱呼自己有點太過，怕影響我入讀政治系，那刻我當然也還是屈服了，做不了「自己享受就好了」，千鈞一髮，我想了想，腦海只出現陳奕迅，那就叫自己Eason好了。就這樣，這個別名跟我到現在。

看到一直以來支撐自己走到這裡的偶像，在大陸演出的時候被刪去了為他填詞無數的林夕名字時，一首歌變成無作詞人的時候，而陳奕迅還是投入演出的時候，做為多年歌迷，心裡總不是味兒。一個對創作這麼尊重的陳奕迅，不知道發現這個細節的時候，心裡是怎樣想的呢？如果他知道了，又會怎樣反應呢？他一早就知道了吧。

陳奕迅在二○一三年七月二十八日的「EASON's LIFE世界巡迴演唱會（香港站）」演出時，說到自己於一九九六年八月十九日出第一隻碟，當時「差少少就散席」，「經歷了十七年，希望大家繼續開開心心，我做騷最大的目的就是大家開開心心。謝謝你們這麼多年來的支持。」然後就開始自彈自唱自己第一次有份作曲的歌——〈時代曲〉。這首歌由黃偉文填詞，暗指一九九七的散席。

好想唱一闕歌 叫你認清楚我 好想唱一闕歌 見證日子怎過 若問你會如何 我也沒有奈何 剩下光景不多 但是你會如何 我也沒有奈何 盼你亦賞面安坐 替我用掌聲和唱著這歌

陳奕迅唱著——

日後我會如何 我也沒有奈何 卻怕在今晚之後 不知有誰來迫我 轉唱另一些歌

到底他的過去他的未來成功不成功，沒人懂，謝謝儂。

書籍介紹

本文摘錄自《時間也許從不站在我們這邊》，春山出版

作者：鍾耀華

「沙石有沙石的位置，人有人們的力量，聲音有聲音的波動，

我就不相信沙不能截流，石不能成堤，聲不能傳到永恆的彼邦。」

獻給養我育我的香港——鍾耀華

「時間也許從來不是站在我們這邊，問題只是我們是否願意站在良知的一邊。」

——〈時間也許從不站在我們這邊——而權力永遠站在時間一邊〉，寫於二〇一七香港主權移交二十年之際。

「時間不會流逝，她永遠都在那裡，我們直直望著她，為觸不及的距離而傷感。在沒有時鐘滴答作響的年代，人們順著自然的節奏而活，無被界為分秒的單位。丁香花會再開，河水會再及膝，人們會蘇生過來。」——〈夢的時間〉。

香港的命運，緊繫著時間。「九十九年租期」、「九七大限」、「五十年不變」、「回歸十年」、「主權移交二十年」，香港在利維坦巨人談判劃定的時限中，屢屢身不由己。然而香港人也總是不甘受迫，屢屢奉獻一己之力為共同體創造歷史時刻，「九二八雨傘運動」、「六九反送中大遊行」⋯⋯無權勢者匯聚成千鈞之力，結局未定，軌跡挪移，歷史還在創造中。

本書作者鍾耀華，一九九二年生，香港元朗人，經歷城市起伏的流變，見證歷史再開的瞬息。現世為每個人繪製肖像，他拒絕順從，以寫作贖回主體，用文字重建、叩問自我與世界的關係。

《時間也許從不站在我們這邊》收錄了作者從二〇一六到二〇二〇年底寫下的文章，大致按時序揀選編排，以呈現他在後傘運時代的思索歷程；思辨與抒情，智性與感性，經常在他的文字中並存不悖，難以歸入既有文類，卻形成一種破格文學之美。而這份美，是來自於一個人不與世界的不可忍受尋求和解，選擇直面痛苦、殘酷與不義，同時仍渴望超越。

二〇一九年四月二十日，做為被告之一，鍾耀華在雨傘運動案（佔中九子案）法庭上最後陳述時說：「我們要知道政治經濟裡的權力勾結合謀，找出著力點，鍥而不捨地敲打。在這過程裡無聖人可追隨、領道。我們會迷惘，曾經一路很努力建築的自我會坍塌，會趨近滅亡，但始終會重生。」

本書可視為作者這幾年鍥而不捨敲打的小結。出版是與讀者分享，也是從過去釋放自己，吐完哈維爾所說的青年時代「第一口氣」，重新開始，迎接可能更艱苦的「第二口氣」。

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九