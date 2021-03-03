《駕馭沉靜》：情報單位以海量文宣讓敵方「分析癱瘓」，可是我們卻用這招對付自己

文：萊恩．霍利得（Ryan Holiday）

節制接收資訊

領軍作戰時，拿破崙習慣延後回信。他會要祕書等上三個星期再打開信件，在終於看到信件內容的時候，他總樂得發現多少「要事」已自行解決，不勞他回覆。

拿破崙的領導作風雖然奇怪，但他從來沒有怠忽職守，也始終了解手下官員和將士的動向。為了掌握真正重要的事並及時處理，他必須篩選資訊，決定只有哪些人、哪些事值得他動腦。

基於同一原因，他要信差絕不要為好消息叫醒他。但如果有壞消息——如果發生不利戰事的危機或緊急事態——一定要立刻向他報告。「有壞消息一定要立刻叫醒我，」他說，「一刻都不能等。」

對生活忙碌的人來說，這兩種處理方式都值得學習，因為我們得到的資訊實在太多了。想思考清晰，就必須找出過濾資訊的辦法，排除無足輕重的，留下事關緊要的。光是深思明辨還不夠，領導者必須創造深思明辨的空間和時間。

在現代社會想做到這點並不容易。政治學家從九〇年代就開始研究所謂「CNN效應」：二十四小時毫不間斷的媒體報導讓人疲於奔命，政治人物和CEO現在很難好好思考，只能不斷回應。資訊量過多，什麼芝麻小事都被放在顯微鏡下放大，各種揣測繪聲繪影到處傳播，我們的腦袋已無法負荷。

現在，不只總統和將領需要面對CNN效應，每個人都得處理這個問題。今天，我們接收的資訊已經遠遠超過真正用得上的。我們告訴自己非知道這些事不可，以為這樣才能「掌控全局」，於是，我們把珍貴的時間花在新聞、簡報、會議和其他種種反饋上。即使沒盯著電視，我們還是任由自己被八卦和爆料包圍，為各種瑣事分心。

我們不能再這樣下去。

「若有心長進，」愛比克泰德曾說，「應安於對與己無關之事無知或愚鈍。」

雖然遲看信件讓寄信者不是滋味，也讓自己漏掉一些八卦，但拿破崙安於這樣做，因為他不必費神處理別人的芝麻小事，他們得自己解決。我們也要培養同樣的態度——給事情一點空間，不要一發生新鮮事就迫不及待吞下去，遲一兩季得知最新潮流或文化現象沒什麼大不了的，別讓你的信箱主宰你的生活。

重要的事你就算晚點知道，它還是重要。不重要的事呢？等到你遲一步聽說的時候，它不是暴露自己無關痛癢了，就是自動消失了。保持沉靜，不跟風，不虛擲精神。這樣才能好整以暇，把你全部的注意力集中在值得思考的事情上。

我們有追逐資訊的衝動，不論是人人瘋狂的電視節目、最新謠傳的業界流言、嘩眾取寵的新聞報導，還是突然爆發的緊張危機，我們無所不追（偏偏世上危機不斷，從中東、非洲、亞洲，到氣候、世界銀行、北約峰會，爆點無所不在）。我們也有當包打聽的衝動，總希望自己是掌握最多情報的人，什麼八卦都聽過，每個人生活裡的任何一件事都不錯過。

可是，這股衝動代價不菲，不只賠上我們的心靈平靜，也讓我們平白失去很多可貴的機會——如果我們能更有定力、更自信、把眼光放得更遠，不是能把這些心力用在真正有意義的事情上嗎？

一九四二年，天主教社會運動者桃樂絲．戴在日記中告誡自己同一件事。「關掉妳的收音機，」她寫道，「放下妳的報紙。看看一週大事就夠了。把時間花在閱讀上。」書，她的意思是多讀書。書裡充滿智慧。

不過讀書過頭未必有益。

十八世紀醫生兼詩人約翰．費瑞爾（John Ferriar）有詩一首：

朝暮思之，輾轉反側， 悲夫！求書不得之苦！

重點是：被資訊淹沒時，很難清晰思考、穩健行事（當然更不可能快樂）。所以律師總愛用大量文件淹沒對手，情報單位也總會以海量文宣欺敵，讓敵方弄不清虛實。這種招數有個渾名叫「分析癱瘓」（analysis paralysis），這可不是巧合。

可是我們卻用這招對付自己！

拿破崙叱吒風雲一百五十年後，另一位名將也同樣遇上真假資訊大量湧入的問題。他後來成為美國總統，他就是艾森豪（Dwight D. Eisenhower）。他的解決辦法是：只要與情報有關，就嚴格按照指揮鏈呈報。沒拆閱過的信不准給他，沒徹底討論過的問題也不准問他。有太多重責大任需要仰賴他的定力，所以價值不夠的資訊他只能置之不理。他為此設計了一種分類資訊和問題的方式，現在稱為「艾森豪矩陣」（Eisenhower Box），依急迫性和重要性的比例排列優先順序，製成象限圖。

艾森豪發現：不論在時局或職場上，有很多事情是急迫但不重要的。在此同時，大多數真正重要的事在時間上並不趕。

歸類接收到的資訊讓他能善用人力，讓幕僚不致反射性地回應所有情報，反而能運用策略思考，分辨哪些事是重要的，哪些事只是看似重要而已。他們應該深入了解真正重要的事，而非同時接收很多事，但都只知皮毛。

的確，不論是將領、總統或銀行總裁的一級主管，首要任務都是管控直通大老闆的人數。他們要扮演好守門員的角色：不准串門打擾，不准呈報瑣事，不准偏離正題。如此一來，老闆才能看見全貌，才有時間和空間思考。

因為如果老闆無法好好思考這些問題，沒有人可以。

在《沉思錄》（Meditations）裡，奧理略說：「隨時自問：『真的有必要理會這件事嗎？』」

你的第一個、也是最重要的任務是：知道什麼不必想，什麼該忽略，什麼不必做。

一行禪師說：

在我們能深切改變人生之前，我們必須留心食物，留心自己的進食方式。我們必須不再吞進毒害自己的東西。這樣一來，我們最好的一面才能浮現，我們才不再是憤怒和挫折的受害者。

食物如此，資訊亦然。

俗話說的好：進來的是垃圾，出去的就也是垃圾。如果你希望交出好的東西，就必須留意接收的東西。

這需要自律，並不容易。

這代表你要把手機切換到勿擾模式，減少提醒和通知。這代表你要封鎖不斷湧進的訊息，把信件過濾到子文件夾。這代表你該質疑「隨時歡迎相談」政策，甚至慎選你的住處。這代表你要把好事之徒拒於門外，不讓他們拿東家長西家短害你分心。這代表你要以哲學式的眼光看世界——也就是以更長遠的眼光看世界——而非分分秒秒追更新。

一早起床神清氣爽、不為外物所擾的感覺，值得認真保護。讓你能把自己關在裡面好好工作的地方，也值得認真保護。別讓不請自來的干擾帶走這種感覺。築起藩籬，建立適當的滑槽，把那些急迫但不重要的事交給該處理它們的人。

沃克．柏西（Walker Percy），美國南方最偉大的小說家之一，在《蘭斯洛》（Lancelot）裡有段十分動人的敘述。這本小說以柏西自己的經歷為本，講述他與自己的疏懶和耽溺享樂搏鬥的故事。在書中，心煩意亂的敘事者走出他的密西西比大宅，多年來第一次駐足。他暫時擱下了心事，經驗此刻。「人可能像米開朗基羅的大衛像那樣嗎？赤裸裸地獨自佇立，神態自若，手腕微曲置於身側，沒有助援，一臉專注……陷入寂靜？」他問。

可以。人可以的。我仔細聽，什麼事也沒發生，一點聲音也沒有：河上沒有行舟，路上沒有卡車，甚至連蟬聲都沒有。我不聽新聞會怎麼樣嗎？不會怎樣。什麼事也沒有。我突然明白，我一直害怕寂靜。

定在沉靜裡，我們才能活在當下，看見真實。定在沉靜裡，我們才能聽見心裡的聲音。

如果我們傾聽良知的時間跟聽八卦廣播一樣多，世界會多不一樣？如果我們回應信念的速度跟回手機訊息一樣快，世界會多麼不同？

豈料我們甘願聆聽噪音，接收垃圾訊息，對一切資訊照單全收。

我們恐懼寂靜。我們擔心自己顯得遲鈍。我們總是害怕漏掉什麼。我們不敢當大大方方說「不，我沒興趣」的壞人。

我們寧可陷入這般境地，也不願看重自己，展現自己最好的一面。

我們對道聽塗說趨之若鶩，卻不願培養沉靜，管好自己吃進的資訊。

相關書摘 ►《駕馭沉靜》：憤怒不只吞噬了麥可喬登，也傷了他周遭的人

書籍介紹

本文摘錄自《駕馭沉靜：平衡身心靈與內外衝突，通往幸福的情緒練習》，寶鼎出版

作者：萊恩．霍利得（Ryan Holiday）

譯者：朱怡康

繪者：木木Lin

沉靜是釐清思緒的能力，是引導心力的能力，

也是在世界翻天覆地時保持鎮定的能力。

沉靜是表現出色的祕密，也是領導統御和揮灑創意的祕密。

問題是：該怎麼沉靜下來？沉靜下來又能成就什麼？

喇叭聲、立體聲、手機聲、社群媒體通知聲、電鋸聲、飛機聲⋯⋯我們私人和工作上的問題同樣多得讓人難以招架。職場上有競爭者磨刀霍霍，桌子上有文件如山高，信件匣裡有滿坑滿谷的訊息。我們隨時都得與人接觸，爭執和突發情況永遠離我們不遠。新聞塞滿每一個視窗，用一個又一個危機轟炸我們。沉悶的工作消磨我們的精力，而且似乎永無止盡。我們硬吞太多，消化太少。接收太多刺激，時間排得太滿，卻無比寂寞。

誰有權力叫停？誰有時間思考？

我們時代的吵雜與問題如此擾人，有沒有人能不受影響？

要達到沉靜，我們必須把焦點放在三個領域，亦即心、身、靈永恆的三組對應——思考、肉體與情緒：

心的修練

美國總統甘迺迪在十三天的古巴危機中如何冷靜應對，避免核武戰爭開打？

明星球員肖恩．格林（Shawn Green）怎麼走出低潮，單場擊出四支全壘打？

比起技巧，弓道大師阿波研造為何更著重於傳授「放下」的精神功夫？

靈的修練

作家約瑟夫・海勒（Joseph Heller）的「夠了」哲學，為何反讓他獲得更多？

相信某種更高的力量存在，為何能幫助心靈強大並找到平靜？

憤怒是籃球明星麥可．喬丹不斷奪冠的祕密，還是反而讓他無法真正享受自己的成就？

身的修練

作家祁克果（Søren Kierkegaard）、詩人華茲華斯（William Wordsworth）為何熱愛散步？

為何體育健將、成功創業家皆會養成習慣、建立「儀式感」？

市值高達數十億的美國服飾（American Apparel）最後以倒閉收場，原因很可能跟創辦人過勞有關？

從孔子到塞內卡，從哲學家皇帝奧理略到基督教修士，霍利得一一細數歷史上最偉大的一群思想家，告訴我們什麼是沉靜，還有沉靜能讓我們成就什麼。在此同時，他也檢視很多真正體現沉靜力的人：棒球選手王貞治，習禪讓他成為史上最偉大的全壘打王；懂得平衡生活的邱吉爾，他在查特韋爾莊園的畫畫和砌磚時光，讓他可以承擔挽救世界的重任；長青主持人弗瑞德．羅傑斯陪伴了好幾個世代的兒童，教他們留意眼睛看不見的東西；安妮．法蘭克藉著寫日記和對大自然的愛，在難以想像的壓力中維持善良。

沉靜絕非新世紀那種軟膩的胡說，也不是僧侶或聖賢的專利，而是我們每一個人必須掌握的工夫。這條路每一個人都能尋見，它能帶你走向啟蒙，走向卓越，走向偉大，走向幸福，讓你在與生命的喧囂和責任中奮鬥時，也活在當下——

沉靜，便是關鍵。

「安靜下來——哪怕只是安靜片刻——我們才聽得見世界一直想告訴我們的事，還有我們一直想告訴自己的事。」

本書特色

作者以優雅的文字、洗鍊又生動的人物故事，帶領讀者一步步放鬆身心，並學習在忙碌的生活中實踐真正的休憩。 以淺顯易懂的用字來討論深刻的東西方哲學思想與議題，讓讀者能夠快速掌握核心思想，更好去消化內容。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九