《駕馭沉靜》：憤怒不只吞噬了麥可喬登，也傷了他周遭的人

文：萊恩．霍利得（Ryan Holiday）

克服憤怒

二〇〇九年，麥可．喬登（Michael Jordan）在拿下六次NBA冠軍、兩面奧運金牌、十四次入選全明星賽（All-Star Game），並創下籃球史上每場平均得分最高紀錄之後，終於入選籃球名人堂（Basketball Hall of Fame），攀上他輝煌職業生涯的另一個高峰。

喬丹穿著一身銀色西裝走上舞臺，一隻耳朵戴著他的招牌耳環，還沒開口就激動掉淚。他開玩笑說他本來想上臺接受這份榮譽，說聲謝謝，然後就直接下臺回座位。可是他做不到。

他有些事想說。

怎料，他接下來的致詞詭異得讓人難以置信。麥可．喬丹，這位早已不須證明自己、應該也有很多貴人需要感謝的籃球巨星，竟然花了將近半個鐘頭細數他一路走來的種種小委屈，並一一反擊。站在講臺上，他以一種故作輕鬆、但誰也聽得出來充滿激動和怒氣的語調，抱怨媒體那些看衰他的人，抱怨他在北卡羅來納大學（University of North Carolina）的教練迪恩．史密斯（Dean Smith）有眼無珠［因為他在一九八一年接受《運動畫刊》（Sports Illustrated）訪問的時候，明明被問到他最看好的新鮮人球員是哪幾個，這位教練卻沒提到他］，甚至抱怨他花了多少錢買門票讓孩子進來觀禮。

對家人溫馨感謝了幾句之後，他又話鋒一轉，提到臺下一位勒洛伊．史密斯（Leroy Smith）——三十一年前贏過他而取得比賽資格的人。喬丹說，他知道很多人以為他被高中校隊刷掉這件事是謠言，不過「當年那位入選代表隊、讓我被刷掉的勒洛伊．史密斯，今晚也在場」。他說：「他跟當年一樣還是兩百公分——完全沒有變得更高大——球技恐怕也跟當年一樣。不過他也算是激勵我一路走來的人，因為在他入選而我落選的時候，我就決定要證明一件事——不只是向勒洛伊．史密斯證明，也不只是向自己證明，更是要向教練證明——我一定要讓你們知道：選勒洛伊而刷掉我，是個錯誤。」

我們可以從這個部分看出麥可的幾個思考特色。首先，他曲解了一個可以預料的決定，把它當成對自身價值的嚴重羞辱。他並不是被刷掉的。實際情況是他跟勒洛伊都去爭取選手資格，結果一個入選，一個沒入選，如此而已，這不叫被「刷掉」。至於這個決定為什麼是意料中的事呢？因為那是高年級的隊伍，而喬丹當時是低年級生！另外，勒洛伊當時是兩百公分高，而喬丹當時是一百八十公分。換句話說，教練的決定根本不是否定他的球技。喬丹這樣曲解實在既幼稚又自戀，他原本可以為勒洛伊高興，也可以向教練多多學習，可是他卻把他們看作敵人。

而且為此耿耿於懷幾十年。

隨著喬丹的抱怨愈來愈多、內容愈來愈瑣碎，觀眾的尷尬瀰漫整個會場。喬丹特別提到公牛隊前總管傑瑞．克勞斯（Jerry Krause）一九九七年講的話，大意是奪冠靠的是整個組織通力合作，不只是個別球員的功勞。克勞斯其實沒說錯，但喬丹覺得這小看了他的貢獻，所以他故意不邀克勞斯參加典禮，算是報復。他還語帶自豪地提到另一件往事：有一年在夏威夷，他把當時的湖人隊（Lakers）教練帕特．萊利（Pat Riley）趕出旅館房間［萊利戰功彪炳，後來先後擔任紐約尼克隊（Knicks）和邁阿密熱火隊（Heat）的教練］——因為他想要那間。

朋友們知道喬丹希望這席話真的能對人有幫助，所以他刻意不說制式謝詞，比較著重於告訴大家進取心是怎麼鍛鍊出來的。他想讓大家知道這條路多難走、要付出多少代價，他想好好說明憤怒多能激勵人求勝——每一次被羞辱，每一次被小看，每一次別人不順他的意，都讓他變得更強。

然而，他傳遞出來的訊息幾乎恰恰相反。他的確證明憤怒可以是剛猛有力的燃料，但大家看得更清楚的是：憤怒不只吞噬了他，也傷了他周遭的人。

在職業生涯的某些時刻，喬丹的確因為憤怒而打得更好、得到更多，可是怒火也害了他自己和他的隊友。他跟史蒂夫．科爾（Steve Kerr）、詹姆士．卡特萊特（James Cartwright）和夸米．布朗（Kwame Brown）都打過或吵過，他也刻薄地打擊對手的自尊心［例如在一九九五年季後賽上，他讓麥斯．波古斯（Muggsy Bogues）得到罰球機會之後，對著這位一百六十公分的對手罵：「射看看啊，臭矮子。」］一九八九年在訓練營的時候，他還惡意肘擊一個名叫馬特．布魯斯特（Matt Brust）的新手球員，不但讓他一時失去意識，更斷送了他的NBA之路。

簡言之，喬丹的球雖然打得漂亮，他的行為卻常常既野蠻又醜陋。

憤怒真的是喬丹不斷奪冠的祕密嗎？（換個方式問：中學的喬丹一年後如願入選校隊，究竟是因為憤怒給了他助力，還是因為他長高了十公分？）還是憤怒麻痺了他打球的樂趣，讓他無法真正享受自己的成就？［拿湯姆．布萊迪（Tom Brady）對照，他也是球場常勝軍，但他從不口出惡言或爆怒。］

我們可以從歷史中看到：進取心主要來自憤怒的領袖、藝術家、將領和運動員，長期來看都會失敗，即使沒有失敗，他們也活得鬱鬱寡歡。以尼克森（Richard Nixon）為例，他討厭常春藤盟校菁英、討厭記者、討厭猶太人，還討厭其他很多種人。在離開白宮前幾個小時，他對幾個忠心耿耿的部下講了頗有格調的話，渾然不覺這番訓勉與他實際為人落差多大：「千萬記住，別人可能會討厭你，但除非你也開始討厭他們，否則他們贏不了你。要是你也跟著討厭他們，你會毀了自己。」

講得真好。他的失敗正好證明他說得對。

我們真正敬重的領袖，那種比其他人看得更遠的人，他們奮發的動機絕不只是憤怒或厭惡。從雅典名將伯里克里斯（Pericles）到馬丁．路德．金恩，我們發現偉大領導者的動力是出自於愛，他們熱愛國家，有同情心，敬天知命，謀求和解，才識過人，胸懷理想，重視家庭。

其實喬丹何嘗不是如此？他表現最好的時候絕不會滿腦子只想痛宰對手，而是他真正享受打球的時候。他能拿到那麼多冠軍戒指，都是因為綽號「禪師」的教練菲爾．傑克森（Phil Jackson）勤教嚴管。

說麥可．喬丹像尼克森一樣扭曲痛苦，或是說他完全沒從籃球中得到快樂，都過於偏頗。不過，他的致詞實在令人瞠目結舌。他居然把這麼多的憤怒和痛苦藏進靈魂，時候到了就爆開，炸得千瘡百孔，滿目瘡痍。

塞內卡認為憤怒終究會阻礙我們實現目標。也許它能暫時幫助我們在特定領域取得成功，但長期來說，憤怒有毀滅性。如果它不能讓我們感到滿足、快樂或充實，成就再高又有什麼意義呢？如果像喬丹說的那樣，想要勝利，就必須一再提醒自己被當成廢物的感覺，這種交易還真是奇怪。站上世界頂峰的報償，不該是讓你變成一個會走路的開放性傷口，一天引爆一千次。

怒氣如雷霆閃電而非文火悶燒的人，又會有什麼後果呢？我們再一次看看塞內卡怎麼說：

最令人盲目智昏的是憤怒，最仗恃自身力量的也是憤怒。發怒而得逞之人最桀驁不遜，發怒而徒勞之人最無理取鬧—因為憤怒即使遭遇頓挫也不知倦怠，頑固不退。當好運降臨助它剷除了敵人，它的利齒便轉向自己。

發怒往往適得其反。這裡發發雷霆之怒，那裡罵罵無能之人，雖然或許能讓你暫時解氣，甚至得到一絲快意，但逞一時之快的殘局向來難以收拾。即使出言道歉，即使發怒帶來的好處大於害處，傷害還是已經造成，惡果還是已經種下。你對著他吼的那個人現在成了敵人，你暴怒打凹的那個櫃子以後永遠礙眼。你血壓升高，心跳加速，離把你送進醫院或墳墓的心臟病發更近一步。

別人有意惹惱我們的時候，我們可以假裝視而不見，聽而不聞。我們可以放慢速度，讓極端情緒有時間煙消雲散。如果我們知道哪些人或事會讓自己惱火，就乾脆避開那些人和場合（需要的話，避開一整座城市也可以）。感到自己火氣上來的時候，快試著拉開刺激與反應之間的距離，並設法離開。你可以說「這讓我不太舒服，我不想失去冷靜，先失陪」，或是「我沒興趣，也不想理會」。你甚至可以想想羅傑斯先生那首關於發怒的歌：

想做不對的事的時候 最好停下來想想 想想這首歌 做點別的事

雖然現在的我們大概覺得歌詞很蠢，但發怒不蠢嗎？這首歌會比一個成年人為了點芝麻小事失去冷靜、大發雷霆更蠢嗎？會比說或做出可能讓你後悔一輩子的事更蠢嗎？

雖然控制脾氣的主要目的不是減少後悔，但這也是很重要的一項因素。控制脾氣的主要目的是改變人，改變那個被憤怒驅使而不快樂的人。他們無法沉靜。他們在阻撓自己的路。他們在降低自己的成就，也在摧毀自己的目標。

佛教認為憤怒有如內在之虎，不斷撕咬它所寄居的身體。想達到沉靜（及沉靜具備的澄澈思考和宏大視野），就必須在老虎吞噬我們之前馴服它。請注意：對於欲望，我們必須覺察，但對於憤怒，我們必須克服。因為憤怒不只會傷害我們，也會傷害許多其他的人。雖然常有人批評斯多噶過於嚴格，但他們追求的正是莊敬持重，進退有節，這樣才能保護自己和所愛的人不受情緒之累。

籃球顯然是喬丹深愛的運動，是他的避風港，也帶給他許多滿足。可是在爭強好勝的過程中，他讓籃球變質成開放性傷口，血流不止，疼痛難平。這也許讓他少拿了好幾次冠軍，也讓他沒能充分享受名人堂典禮那特別的一晚。

這不可能是你想要的。你不會想成為這樣的人。

因此，我們必須趕走憤怒，用愛、感謝和決心取代它。沉靜取決於我們慢下來、選擇不生氣的能力。所以，我們要為自己挑選有別於憤怒的燃料。那種燃料要能幫助我們進步求勝，但不能傷害到別人，也不能破壞我們對理想和平靜的追求。

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書籍介紹

本文摘錄自《駕馭沉靜：平衡身心靈與內外衝突，通往幸福的情緒練習》，寶鼎出版

作者：萊恩．霍利得（Ryan Holiday）

譯者：朱怡康

繪者：木木Lin

沉靜是釐清思緒的能力，是引導心力的能力，

也是在世界翻天覆地時保持鎮定的能力。

沉靜是表現出色的祕密，也是領導統御和揮灑創意的祕密。

問題是：該怎麼沉靜下來？沉靜下來又能成就什麼？

喇叭聲、立體聲、手機聲、社群媒體通知聲、電鋸聲、飛機聲⋯⋯我們私人和工作上的問題同樣多得讓人難以招架。職場上有競爭者磨刀霍霍，桌子上有文件如山高，信件匣裡有滿坑滿谷的訊息。我們隨時都得與人接觸，爭執和突發情況永遠離我們不遠。新聞塞滿每一個視窗，用一個又一個危機轟炸我們。沉悶的工作消磨我們的精力，而且似乎永無止盡。我們硬吞太多，消化太少。接收太多刺激，時間排得太滿，卻無比寂寞。

誰有權力叫停？誰有時間思考？

我們時代的吵雜與問題如此擾人，有沒有人能不受影響？

要達到沉靜，我們必須把焦點放在三個領域，亦即心、身、靈永恆的三組對應——思考、肉體與情緒：

心的修練

美國總統甘迺迪在十三天的古巴危機中如何冷靜應對，避免核武戰爭開打？

明星球員肖恩．格林（Shawn Green）怎麼走出低潮，單場擊出四支全壘打？

比起技巧，弓道大師阿波研造為何更著重於傳授「放下」的精神功夫？

靈的修練

作家約瑟夫・海勒（Joseph Heller）的「夠了」哲學，為何反讓他獲得更多？

相信某種更高的力量存在，為何能幫助心靈強大並找到平靜？

憤怒是籃球明星麥可．喬丹不斷奪冠的祕密，還是反而讓他無法真正享受自己的成就？

身的修練

作家祁克果（Søren Kierkegaard）、詩人華茲華斯（William Wordsworth）為何熱愛散步？

為何體育健將、成功創業家皆會養成習慣、建立「儀式感」？

市值高達數十億的美國服飾（American Apparel）最後以倒閉收場，原因很可能跟創辦人過勞有關？

從孔子到塞內卡，從哲學家皇帝奧理略到基督教修士，霍利得一一細數歷史上最偉大的一群思想家，告訴我們什麼是沉靜，還有沉靜能讓我們成就什麼。在此同時，他也檢視很多真正體現沉靜力的人：棒球選手王貞治，習禪讓他成為史上最偉大的全壘打王；懂得平衡生活的邱吉爾，他在查特韋爾莊園的畫畫和砌磚時光，讓他可以承擔挽救世界的重任；長青主持人弗瑞德．羅傑斯陪伴了好幾個世代的兒童，教他們留意眼睛看不見的東西；安妮．法蘭克藉著寫日記和對大自然的愛，在難以想像的壓力中維持善良。

沉靜絕非新世紀那種軟膩的胡說，也不是僧侶或聖賢的專利，而是我們每一個人必須掌握的工夫。這條路每一個人都能尋見，它能帶你走向啟蒙，走向卓越，走向偉大，走向幸福，讓你在與生命的喧囂和責任中奮鬥時，也活在當下——

沉靜，便是關鍵。

「安靜下來——哪怕只是安靜片刻——我們才聽得見世界一直想告訴我們的事，還有我們一直想告訴自己的事。」

本書特色

作者以優雅的文字、洗鍊又生動的人物故事，帶領讀者一步步放鬆身心，並學習在忙碌的生活中實踐真正的休憩。 以淺顯易懂的用字來討論深刻的東西方哲學思想與議題，讓讀者能夠快速掌握核心思想，更好去消化內容。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九