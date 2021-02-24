焚化爐底渣摻水泥後「合法」回填彰化農地，立委批環保署大開法規後門

環境資訊中心記者 黃思敏報導

近年來缺乏再利用途徑的焚化爐底渣，頻傳大量違法棄置於農田。今（22日）立委陳椒華與環團召開記者會，痛批環保署竟大開底渣再利用法規後門，允許底渣在添加少許水泥後，以「低密度再生透水混凝土」的名義回填農地，對此陳椒華呼籲農委會修法明定罰則，要求環保署將不當條文刪除。

環團揭露，彰化縣率先利用法規漏洞，核准焚化底渣回填農牧用地，目前已有三個場址以「低密度再生透水混凝土」的名義，將合計高達2萬5958公噸的焚化爐底渣回填到農牧用地，現場測出數種重金屬嚴重超標，遇水恐溶出污染土壤及地下水。

底渣再利用法規修出漏洞， 竟能合法回填農地

全台24座焚化廠每日燒掉近2萬噸垃圾，每年產生近90萬噸底渣。過往底渣主要透過掩埋處理，近年來隨著掩埋場逐漸飽和，環保署積極推動底渣再利用，將底渣處理成再生粒料，應用於道路填築等公共工程用途，盼讓廢棄物成為資源，並增加底渣去化管道。

環團根據公開檢測數據指出，焚化底渣再生粒料的重金屬溶出值往往有超標的狀況，包含總銅、總鎘、總鉛、總汞等毒性很高的有害物質。因此環團雖支持焚化底渣再利用的循環經濟，但強調不該用在環境敏感地區。

《垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式》中明定，焚化再生粒料不得用於農牧用地，然而低密度再生透水混凝土卻不受此限制。看守台灣協會秘書長謝和霖表示，2016年焚化底渣非法回填在魚塭等事件，促成環保署修正該法，針對最常被濫用的「控制性低強度回填材料」（CLSM）限縮使用地點，卻未同等管制2017年後新納入的低密度再生透水混凝土。

謝和霖指出，一般混凝土每立方公尺的水泥用量為400公斤，CLSM為200公斤，低密度再生透水混凝土則是125公斤，「連水泥拌合量較大的CLSM都受到使用區位限制，更危險的低密度再生透水混凝土可以不受限制嗎？」

低密度再生透水混凝土，經拌合水泥加工後應呈現膠結凝固狀態，環團實地現勘卻發現其與焚化爐底渣裸料的細沙及顆粒物無異，還會隨風飛揚四散 | 黃思敏攝

彰化縣率先核准底渣回填農地，實測重金屬嚴重超標

根據環保署焚化再生粒料流向系統，目前全台只有彰化縣核准焚化底渣可回填農牧用地。然而彰化縣環保局長江培根日前接受上下游採訪時竟語出驚人：「台灣農地那麼多，都不給倒要怎麼辦？」

彰化縣環境保護聯盟吳慧君指出，目前彰化縣芳苑鄉已有三個場址，以菇類栽培場整地工程等名義，將低密度再生透水混凝土回填到「農牧用地」，合計使用的焚化爐底渣已高達2萬5958公噸。

彰化縣議員吳韋達直批江培根離譜，他指出彰化溪州垃圾焚化爐每年約產生4萬噸底渣，芳苑一處養菇栽培場就用了8365噸，占全年產量的1/5，「地方環保局為了處理焚化爐底渣一定都想破頭，難道環保局長為了解決底渣無去處的問題，變相利用法規漏洞，鼓勵民眾在農地回填焚化底渣？」

日前（9日）環團實際到養菇栽培場現勘，指出現場所謂的低密度再生透水混凝土，完全看不到拌合水泥加工後應有的膠結凝固狀態，肉眼看來與的焚化爐底渣裸料的細沙及顆粒物無異，還會隨風飛揚四散。

環團在現場以XRF手持式分析儀檢測，驗出多種重金屬超過食用作物農地管制標準，其中鋅測出4390ppm，超出標準值600ppm的7倍；銅測出1646ppm超出標準值200ppm的8倍，依土壤污染管制標準，應被列管為「農地污染控制場址」。

吳慧君指出，案場回填深度約30公分的再生粒料，且下方直接接觸土壤，「焚化底渣如果要進入掩埋場，都要有阻隔層防止滲出的水污染土壤與地下水，這裡看起來連掩埋場都不是，環保署是不是讓農地變成合法的棄置場？」

彰化縣養菇栽培場驗出多種重金屬超過食用作物農地管制標準 | 立委陳椒華辦公室提供

立委：環保署不當法規凌駕農委會函釋

立委陳椒華痛批環保單位為了去化焚化底渣，大開再利用法規後門，讓原本限制不可用於農地等地點的再生粒料，可於添加少許水泥後進入農地，明顯牴觸農委會「農地只准回填適合農作物種植之土壤」的函釋。

根據農委會的原則，農地只能回填適合種植農作物的土壤，就連砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方等非有害的廢棄物都不準回填農地，如今環保署法規漏洞，卻使含重金屬及戴奧辛的底渣，能以低密度再生透水混凝土的名義合法堆置於農地上。

陳椒華要求農委會要將函釋入法並制定罰則，避免其他部會和縣市政府用法規漏洞危害農地安全；農委會、環保署在二週內召開公聽會討論，並盡快刪除《垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式》中的不當條文；環保署督察總隊應盤點各縣市農地使用「低密度再生透水混凝土」的情形，並儘速清除；環保署於一週內行文各縣市政府，農地一律停止許可及使用「低密度再生透水混凝土」。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航