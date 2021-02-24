《帝國之間、民國之外》：從新加坡中華總商會，看百年來華僑商人與中國關係的演變

文：郭慧英

海外華人民族主義

辛亥革命後被稱為「國父」的孫中山（1866-1925）生於廣東香山縣。他成長於夏威夷，在香港受學與受洗，1894年11月，在檀香山成立興中會，以反清革命為志。戊戌變法失敗之後，他的革命事業得到更多知識分子與國際社會支持。儒家學者章太炎原本支持康有為和梁啟超，後也改為主張反抗滿清政府。被中國政府稱為「華僑」的海外華人，面對中國多重政治主張之時，亦有不同抉擇。

較富裕的海外華人支持維新運動領袖康有為和梁啟超。運動失敗後，康有為和梁啟超逃至海外，接觸各地僑社。此時梁啟超提出「南洋華人即為中國海外殖民者｣之論述，將長期以民間私人管道進行的海貿活動，視為國家和民族發展一環。生於新加坡的峇峇潮州人張永福（1872-1959）則鼓勵海峽華人支持孫中山的反清革命。他的姪子林義順（1879-1936）和另一海峽華人陳楚楠（1884-1971）受張永福影響，跟從孫中山的政治立場，追隨革命後的中國國民黨。此外，陳篤生家族的第三代陳武烈（1874-1934）（同時也是天后宮福建會館1897到1916年間的領袖），也支持共和革命。

清政府嘗試以新政策爭取海外華商支持。從1904開始，清政府鼓勵海外華商籌組商會，是以在1906年，新加坡中華總商會成立，參與成員皆為紳商，他們無需經清政府駐新加坡領事館而能直接與北京的農工商部溝通。

新加坡中華總商會調解當地商業和勞資糾紛，並代表商人向英殖政府反映意見。新加坡中華總商會甚至為香港大學之設立募捐，協助推動清政府經濟改革，支援上海總商會籌備「南洋第一次勸業會」與江南工藝廠。林文慶是新加坡中華總商會創始成員，他襄助清政府設立實業學堂，籌辦福建礦業公司。辛亥年共和革命之後，新加坡中華總商會隨即採用「中華民國元年」，新加坡總領事對其會務亦能提出意見。不過，作為海外民間社會一環，新加坡中華總商會與中國境內商會（例如廈門商會）之間的關係，並不受中華民國工商部管轄。隨政治風氣之變，在民國二年，商會新任會員開會交卸儀注中的跪拜環節被刪，長服被改為日常便服，只有「香案誓章接印行一鞠躬禮」被保留。後來新加坡中華總商會表明，「本會設立外洋、蒙英政府准免註冊以重華商名譽利權，自應恪守居留地法律，不越商業範圍」，以此為組織定位，同時與中華民國和英殖政府保持距離。

1909年，清政府頒布第一部中國國籍法，按血統主義原則，確認海外華人的中國國民身分。中華民國成立後，先後在1912年11月18日頒布〈國籍法〉，1914年12月3日頒布〈修正國籍法〉。直到南京國民政府時期的1929年，歷屆政府都以相同原則定義中國國民身分，雙重甚至多重國籍得到承認。對中國政府而言，承認多重公民身分，能夠鼓勵華僑參與中國國內政治，進而穩固海外華人的商業網絡，從中國沿岸到環太平洋地區的跨域貿易與政治網絡會由此變得更成熟。1914年11月，新加坡中華總商會和中國紅十字會合辦籌賑運動以解救山東饑民。至1917年12月，新加坡中華總商會為英屬加拿大夏里碧埠（Halifax）災難而舉辦籌款運動。1918年3月，新加坡中華總商會舉辦一連三晚的募款運動，以助汕頭地震災民。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為2007年11月19日，新加坡中華總商會為訪問新加坡的中國總理溫家寶（右三）舉行歡迎晚宴。

香港與新加坡各「幫」華人

表面上，新加坡中華總商會是接納當地所有華商的組織，實際上，其會員制度以「幫」（衍生自語言群和華南省籍）來區分，當中以閩南和潮州人為骨幹。所有來自福建省的語言群都被歸類為福幫，但客家人自有名額，歸為廣幫。後者包括來自廣東的語言群（廣東話的廣府及四邑台山、粵東的潮州人和大埔、梅縣的客語區）。在福建會館的領導下，峇峇福建人或生於福建的閩南人統領各福幫團體事務。例如在1923年，福建會館時任主席薛中華和陳仙鍾化解了福清和福州苦力之間的衝突。1926年1月，持兩種閩北語言的人力車夫和粵籍咖啡館主之間發生衝突，福建會館同樣居中扮演重要的調解角色。1927年5月，四位福幫工人和一位潮州工人因謀殺案而被判死刑，中華總商會閩幫主席薛中華連同興化同鄉會與安溪同鄉會以犯事者年輕為由，為其求情。犯事者最後被免去死刑，改為被囚十年。

按照新加坡中華總商會的制度，福幫和廣幫輪流推舉正副總理，最具勢力的閩南人自然統領福幫，屬當地人口第二和第三大的潮州和廣東人則需要相互競逐廣幫領導權。事實上，在1905至1941年之間，只有兩個粵籍領袖被選為廣幫代表，他們分別是林維芳（1909年總理）和林文田（1933至1934年總理，1935至1936年副總理，1939至1940年副總理），二人皆為台山人。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《帝國之間、民國之外：英屬香港與新加坡華人的經濟策略與「中國」想像（1914-1941）》，季風帶文化出版

作者：郭慧英

內容簡介：

「中華民族」屬近代所建構的概念，於近世之中，海外華人與中國大陸對此一概念的理解有何差異？

閩、粵、潮、客等移居海外的華南地方族群，對｢中國｣之想像有何不同？ 為何如此？

在二十世紀初，中國大陸國民政府乃至英治下的香港與新加坡，對｢國貨運動｣的理解與盤算有何不同？

「中華民族」並非自古以來自有永有之概念。在20世紀初，中國大陸之政情﹑新加坡與香港的英殖管治﹑日本作為後起帝國在南洋的勢力擴張﹑移居海外的華南地方族群對其廣東與福建等不同僑鄉各異的關心之情﹑海外華商受全球經濟大蕭條影響的商業利益計算，都是形塑「中國」想像的各種不同力量。為此，在中國大陸與海外華人之間，中國民族主義精神有不同演繹。

換言之，中國民族主義興起，並沒有自動消弭各語言群之間的鴻溝與差異，自動統合各僑鄉聯帶的國家認同。在二次大戰之前，泛中國想像共同體仍未真正成形，廣東、福建、客家等以鄉音為基礎的社會網絡仍具重要影響力，對中國民族主義精神各有不同詮釋。1910年代末，中國大陸民族主義精神以反日為綱；至1920年代，英人被視為敵人；至1930年代，日人再次成為公敵。中國大陸民族主義定義屢有變化，不同華商網絡之間的磨擦隨之而生，鄉緣聯繫最終消磨而非鞏固海外華人的中國民族主義意識。

在此脈絡下，我們應當重新審視新加坡與香港這兩個港口城市的歷史發展軌跡。於近世之中，新加坡與香港不只是英帝國殖民地，亦非只是日人眼中亞洲尚未開發的南洋。南洋華人自稱華僑，也不完全跟從中國大陸的政治領導。進一步地說，南洋並非只是中國大陸的延伸，而是一個獨特的政經與文化空間。這個空間以香港與新加坡為兩軸，香港接連廣東，新加坡接連福建，同時亦串連日本帝國的商業網絡（例如粵商的神戶-香港-新加坡商業網絡，或閩商在日本南進政策之下從基隆經爪哇各埠到新加坡的物流線)。與此同時，香港和新加坡的商業走廊，是在中國、南洋與日本帝國（包括臺灣）貿易交流與政治動員之中華商跨域活動的匯集處。這個空間的歷史，也因而是多重的流動史。

時至今日，中國大陸政府已逐漸操控中國與海外之間的各種流動。海外華人如何才能保存既有的多元自主文化空間？參考20世紀初的歷史經驗，保存閩、粵、潮、客等華南語言，鞏固各華南語言族群的在地與跨域網絡，維護多元自主的民間社會，也許仍然是應對中國大陸官式民族主義的最佳答案。

Photo Credit：季風帶文化

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範