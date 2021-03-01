《乩童警探：死亡的深度》小說選摘：控制夢必須在睡前培養出強烈的意識「我在做夢」

文：張國立

何乃成在七點十一分趕回家。趕，他的人生裡幾乎只有這一個字，趕。不是披星戴月追逐歲月的那種趕，是生活裡擔心藥局的口罩又賣光，擔心濃雲密布會不會突然落下午後雷雨，更得趕去北投市場，菜場賣現釣海產的阿嬤替他留了石狗公，阿嬤總是罵，再不來拿魚，臭了我不管。

房東等他房租轉帳、菜頭急著要他回電、電力公司來了斷電通知、家裡有人可能會餓死、醫院會客於九點結束，還有明早七點的計畫。

用鑰匙開門時他更沮喪地清楚，趕得上氣不接下氣，靈靈卻不在家。沒聞到她洗髮精的氣味，沒感覺她帶著烤地瓜的焦香呼吸氣息。

石狗公不易清理，魚鰭又硬又尖，得戴橡皮手套拿大剪刀地剪，得切開魚腹撈出內臟。一切搞定，等靈靈回來再蒸再煮，但淘米進電鍋不能延誤，日本電鍋費時，不過靈靈說煮出來的飯比較香、不沾鍋。他坐進沙發想看新聞，忘記按電視機的電源，不由自主地睡著。

和往常一樣，夢到把拔摀著胸口，氣若懸絲地說話——說什麼？夢裡的他不能再說「成成，當心瓦斯」，太虛假；他說過一次「照顧你妹妹」，太廢話；他應該說「成成，你這樣做是對的」，可是他沒說。

夢總是空洞、遙遠，不過一旦同樣的夢境出現太多次，他學會如何控制夢的節奏，像是延長把拔的死亡時間，他站在夢的邊緣看把拔虛弱地喘氣，輕聲問：把拔，真的可以嗎？把拔以慢動作拉開兩邊的嘴角，像媽媽走的那天他捧著骨灰罐走在雨中那樣，帶著苦澀的微笑，然後張著嘴未說任何話地垂下頭。

控制夢必須在睡前培養出強烈的意識：我在做夢。

很多年前，當他才進國小，把拔搖醒他說，成成，你做了噩夢，別怕，不管夢到什麼，用力揍他，讓他們怕你。

後來他聽同學說這叫鬼壓床，無形的重物壓在身上，想睜開眼卻睜不開、想推開又使不上力，好像很多人都經歷過，蔡平安是班長，他神祕地拉何乃成到籃球場後面的圍牆：

阿成，你要進宮廟找師仔驅邪，吞香灰，不然你身上的兄弟仔不會走。

把拔笑著說，別聽你同學的，鬼怕人，你年輕，陽氣重，他要是再來，踹他，試試看，用力踹，看誰怕誰。

他試過一次，用盡氣力地踹，當他幾乎虛脫時忽然醒來，枕頭都濕了。把拔坐在他床頭問：怎麼樣？

我踹他，罵他，就醒了。

很好，成成勇敢，嚇不到你了，以後要是再來，更用力地踹他、罵他。記住，你是人，比他們強。

有陣子每天睡前他在肚子裡先罵一長串從電視裡學來的髒話，再對自己說：來呀，看看誰撐得住！

夢裡的鬼沒有形體，灰灰半透明的影子，試過聞氣味，鬼沒有氣味，他從舉不起手腳到後來手腳並用的踹、踢、揍，雖然把拔說他的手腳只是抖動，可是足夠表明和鬼拚命的決心。鬼不怕怕他的人，怕不怕他的人。

沒再來過，他每天睡到天亮，可是不知為什麼地迷上做夢，因為以後的夢裡沒有誰壓得他快窒息，變得很空、很靜，什麼東西都可以放進去，另外一個世界。

進中學迷上籃球，他躺上床睡著前專心想籃球，運球往小丁右邊擠，一個大轉身的左手勾射，小丁來不及攔，球緩緩升空，碰到籃框紅色四方形的左上角，輕巧地落進籃網內。

睡前練習變成他的習慣，有天他夢到練成左手上籃，見球入網時，聽到小丁喊：幹！

對小丁提過夢裡鬥牛的事，他不以為然地罵：騙肖，有種我們現在試試看。

夢和真實世界不一樣，他左手沒辦法勾射，怎麼練就是不行，小丁認為他的手不夠大，抓不穩球。

手小怎樣，他可以在夢裡輕鬆自在地踏歐洲步閃過小丁，一再將球拋投進籃網。

唰！

去死啦，小丁。

把拔走後他的夢亂過，不管睡前想什麼，做的夢都莫名其妙，經常睡一半即醒來，他開始練習接續剛才沒完成的夢。

不喜歡沒有結果。

練習銜接斷掉的夢是記清楚上一個夢，很難，他找到方法，不停提醒自己這是夢，趕快醒，這樣記憶深刻。有次夢見一頭凶惡的狗對他狂吠，他對狗按了自行車上鈴鐺，狗竟然朝他撲來。

不怕狗，他對自己說，醒囉！醒來後他想了想，找出BB槍，握著再躺回床上。沒多久狗又追在車子後面，他一腳著地當支撐地甩尾迴轉停住車，抓起BB槍瞄準狗眼睛，連續發射打得狗摔回地面，嗚嗚叫夾著尾巴逃開。

好膽再叫啊！

夢像電玩，死亡不是結束，按返回鍵，重頭再來。後來他領悟人也一樣，這一世死亡，進入下一世重頭開始。人生的尾端有段等待期，然後配《星際大戰》的音樂，畫面跳出「START」。宮廟裡一個老人對信徒闡釋人生是種輪迴，由牙牙學語到掉光牙齒講話沒人聽得懂，口齒不清代表即將進入輪迴，一切由忘記語言開始，他醒悟，夢和人生一致，可以再來一次。

夢裡，他不會死，狗會死，要誰死誰就得死。

鬼不甘心地想回來過，某個好像很久以前壓過他床的黑影躲在夢的邊緣偷偷看過來。他第一次懂成語「鬼鬼祟祟」的意思，吃冰淇淋一半看到裡面有隻螞蟻，打籃球被鞋子裡一顆小石子卡到腳。

他大罵髒話地放開腳步追去，雖然沒追到，但夠爽的。

最常夢到的是把拔，每次夢到放學回家，把拔躺在客廳地板，掙扎地朝他抬起頭，想說什麼話沒說出口地便中斷。他起床撒完尿回去再睡，接上了，把拔從地板支撐起身體，沒事一樣地拍拍褲子，拍拍他頭說：

「我不重要，重要的是你們。記得，成成，你們。」

把拔應該說「成成，你這樣做是對的。」把拔沒來得及說，不過沒關係，他有的是做夢的機會，會接上。

上樓梯的腳步聲吵醒他，或是一樓開門的聲響就已經吵醒他？九年來不知不覺養成的感覺，即使遠在巷口的腳步聲，他都分辨得出是不是靈靈。

靈靈走路和其他人不同，腳尖尚未著地，腳掌又朝前邁出新的一步。她不是走路，是彈跳。

所以沒等靈靈進門，何乃成從斑駁的假皮沙發內立起身，煎魚，該進鍋煮湯的、該醬油燒的。廚房內已瀰漫飯的香味，再炒個高麗菜就完工。把拔沒完全離開，他的「晚餐一定全家到齊才開飯」始終都在。

書籍介紹

本文摘錄自《乩童警探：死亡的深度》，鏡文學出版

作者：張國立

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張國立全新三部曲犯罪小說

《乩童警探》死與糾纏的第三彈：

「凡是人，必有可殺之處，找到可殺之處，就找到凶手。挺殘酷的工作基本原則，但他媽的就是原則！」

求生的平安符成了死亡的簽名，求死的人等待誰給他一線生機

當乩童召喚碟仙，疑案謎情誰才說得清？

刑事局建立了實驗性的凶手心理模擬小組：從心理學、鑑識學、犯罪學等領域延攬學者共組歷年殺人犯資料庫，再由刑警模擬凶手的心態與行為模式。刑警羅蟄曾為乩童，又參與過刑事局副局長齊富主持的數起凶案專案小組，理所當然成為「凶模組」的首批模擬者之一。他的首宗案件是女警朱予娟失蹤事件，調查時發現朱予娟失蹤前曾參加過網路舉辦的碟仙會。

女刑警飛鳥接到埋在水泥中九年的分屍案，屍體被抹去了可供辨識的身體特徵，卻有一枚平安符和屍塊包在一起。隨後，平安符在不同死法的案件中出現，死者間卻沒有更多關聯。當案情陷入膠著時，傳來了羅蟄在碟仙會場出事的消息……

羅蟄成了假仙組初號機，又踩到女警飛鳥偵辦的線，舊怨新仇加舊屍新案，自己竟也成了調查對象？

「老大，我不喜歡和乩童一起工作，你知道的。」

「嗯，那改成你做他的筆錄。」

——是誰說的？辦案不難，搞定人心而已？

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航