資通電軍「駭客戰士」蒙冤案，不該就此了事

文：局外人

在農曆年假前夕，一則新聞引起網友們的熱議，就是資通電軍「網路戰聯隊」兩位軍士官，於2017年間依令對軍方部門執行電腦駭客攻防，其中國防部聯一人事次長室在測試中遭輕易攻破，孰料扮演駭客的資通電軍相關人員在事後竟遭移法偵辦，直到2月7日才獲不起訴處分，但是相關人員已心灰意冷而選擇退伍，該單位也陷入士氣低迷。

網路戰聯隊力挺相關人員是「依職務演練、依程序執行任務，以達合法合規的要求」之外，也澄清這起案件並非國防部移送相關人員進行調查，而是由調查局移送檢方偵辦 。

這也讓人想起事件曝光之初，媒體報導軍中內部風傳是某單位高層因為試中遭輕易攻破，面子上掛不住而惱羞成怒，找調查局借刀殺人。從國防部相關單位的回應、調查局面對媒體詢問的低調以對，顯示出當初媒體的報導並非空穴來風。

雖然相關人員已獲不起訴處分，可是造成的傷害，如相關人員含恨退出、原單位士氣低迷等等，都是難以彌補的損失。

這起事件看似已經落幕，但是所留下的爭議仍未解決，那就是:

這種疑似構陷基層的行徑，是否該予以追究？ 如何彌補這些「駭客戰士」蒙冤所遭受的傷害，並確保不會再發生此類情事？ 如何打破軍方仍存在的「報喜不報憂」、「面子文化」使得相關演習能更不受拘束的查找漏洞和不足，以利補救或改正？

這三個爭議都是主政者及相關主事者應該正視並採取行動處理的，倘若任此一案件就此了事，只會挫折軍方盡責於自身任務的士官兵們的信心和熱誠。

試想，當致力於為查找軍方資安不足的軍方專業單位，卻只是因為盡職盡責而蒙受不白之冤，而暗中作崇的軍方高層，卻可以不受到任何追究和譴責，甚至可以不受影響的官運亨通。這到底是傳達給全軍士官兵什麼樣的訊息？是不問可知的。

網友ewqewq123123在PTT論壇的建議是值得主政者及相關主事者參考的：

1.國防部人事參謀次長室誣告失敗，應懲處其最高長官。 2.應立法：改由交通部或科技部對國防部進行防駭客檢測，有權隨時駭入檢測國防部防護能力。因資通電軍為下屬單位，無法發揮全力督檢上司，應找其他單位檢測，科技部每次駭入國防部能獲得獎金之類的，這樣才能放開手腳檢測。敵方駭客不會挑選演習時間、顧惜長官的臉面。

當軍中內部因為此案而對於檢查自身資安缺失感到忌憚，這一定會影響到軍方資安的防護能力和研判能力。如果主政者及相關主事者，無法從這起案件得到任何反省並糾正其不當之處，讓這樣的惡質作風繼續存在，那麼正如前述網友的批評，就只能讓敵方駭客來「測試」軍方的資安防護能力，恐怕不會是主政者及相關主事者所樂見的結果。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航