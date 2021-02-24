國民黨與民眾黨正聯手「泛藍最大化」，民進黨卻離「進步陣營」越來越遠

文：陳健民（彰化師範大學公共事務與公民教育系碩士生）

黃捷罷免案失敗過後，部分藍營政治人物及支持者又再次發起罷瑤刪Q，意圖罷免台北市第一選區民進黨籍立委吳思瑤、台中市第二選區基進黨籍立法委員陳柏惟，但不僅只是罷免行動，今年8月份也將迎來重啟核四、禁止美豬進口及公投應綁大選三項公投案，在公投後不到半年，國民兩黨將會陸續決定競選縣市首長的人選，並且逐步進行選戰布局，因此今年8月份的公投可說是2022縣市首長大選的前哨戰。

目前中選會所公布的三項公投案，分別是（1）禁止美豬進口（2）未來公投綁大選（3）重啟核四商轉，依照目前公投案通過門檻來看，這三項公投案有非常大的可能將會過關，其中公投綁大選應較為無礙，但禁止美豬進口及重啟核四並商轉兩項公投案，將會大幅的衝擊能源轉型及參與多邊國際貿易兩項既有的政策。

泛綠及泛進步陣營共識難以凝聚

強勢的公投戰場正在逼近，但從禁止美豬進口的議題來看，民進黨部分民代因選區因素，承受龐大的選民壓力因而投廢票，及在野小黨強烈的抗議，已經在在顯示出部分泛綠、泛進步陣營及其背後的選民，在短時間內沒辦法就此議題取得共識，甚至是分裂的。而在公投案中這不僅在禁止美豬進口的議題，恐怕也將更進一步的影響其他公投案的結果，進而被解讀為對能源轉型等相關政策投下不信任票。

因此，公投的結果，不僅將會大幅的衝擊民進黨及能源轉型等既有的政策，如果公投戰場失利，這個氣氛也將會延續到2022年底，不僅是縣市首長，各地方的議員恐怕都會有一定程度的減少，北部議員將會有民眾黨及時代力量各取代藍綠的部分議員，南部都會地區議員將會有民眾黨與基進黨取代部分，北部都會地區尤其是台北，綠黨有機會可以多取得一兩席。

2022年的地方選舉，民眾黨或成最大得利者

並且，在非六都的鄉鎮市，因為過去民進黨在某些縣市，部分鄉鎮市首長無合適人選提名（能投入地方的資源缺乏連帶的使願意投入的政治人才缺乏導致），以至於過去經常有國民黨與國民黨本身分裂的無黨籍競選，甚至只有國民黨同額競選的情況。

從選民屬性看來，民眾黨在這些區域具有一定的市場，很可能與這些無黨籍或者有意競選者尋求合作，加入民眾黨籍投入選舉，藉此衝刺2024年的選票，而參選人本身也可視情況，判斷是否以民眾黨的身分，繼續衝刺2024年的區域立委選舉，而這對其他小黨而言卻難以做到，整個2022年的地方選舉，民眾黨恐怕是最大的得利者。

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因此，2022年預估雖然國民黨為首的泛藍陣營，或許在議員席次將會有部分減少，但民眾黨已有能力取代國民黨遺落的空缺，將整體泛藍陣營的席次最大化，並且不用背負國民黨過往的包袱，將有助於民眾黨爭取更多的青年選票。

因此，從整體的狀況來看，今年的公投及2022年的選舉都不樂觀。而其中最大的問題會在於，如何擴大非傳統綠營及進步陣營的選票？

重新找回2014-16年的合作模式，對抗國民、民眾兩黨的分進合擊

時間回到2014-16年，當時在318學運過後泛綠及泛進步陣營氣勢如虹，在對抗國民黨的大前提下，順利合作取得共識，2014年時各團體及籌備中的小黨，雖仍無力全盤承接，但也促使民進黨及泛綠陣營縣市首長及議員席次極大化，延續到2016年更進一步的合作，促使整體立委席次的增加，但這樣的合作態勢卻在其後因為各政黨間的衝突而消失。

但2022年面臨國民黨及民眾黨的分進合擊時，泛綠甚至泛進步陣營如何重新取得共識進行合作，對抗國民黨及民眾黨的聯合將會成為至關重要的關鍵。

實際上，由於鐘擺效應及對民進黨的部分不滿，民進黨對於泛進步陣營及青年的吸引力不足，這些人如果沒有其餘小黨，恐怕將投向民眾黨陣營，因此如果基於擴大市場的立場，民進黨應與時代力量、綠黨及基進等小黨合作，促使各縣市議員席次的最大化，並且在部分無法提出候選人的選區甚至首長選區，以聯合提名支持小黨候選人的方式，促使小黨願意投入並且進行整合。

而其中最大的困難點在於，民進黨要相信泛進步陣營及小黨的監督並不是刁難，而泛進步陣營及小黨也要相信能與民進黨建立有效的溝通管道，進行政策與議題的磋商，才能有效的建立信任關係及共識，共同面對這場艱苦戰鬥。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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