《矽谷思維》：Uber早年曾因為體驗「過於流暢」，引發大量不滿和投訴
我們想讓你知道的是
《矽谷思維》從五個思維模式介紹矽谷的領先祕訣，拆解網路科技企業產品與營運，用平易近人的筆觸描繪矽谷的成功地圖，用豐富有趣的案例講解內涵深奧的概念方法。
文：Han
【矽谷居然流行故意讓產品難用】
產品體驗快了還不好
我們在做互聯網產品的時候，無論是一個網頁端產品還是行動端App，都默認整個體驗應該是愈快、愈流暢愈好。所以，我們工程師夜以繼日地工作以提升軟體速度和各項工程指標，設計師和產品經理也努力優化產品流程，省略各種不需要的互動體驗。
但是，在某些時候，過於快速和流暢的體驗可能並不能提高用戶滿意度，反而會讓用戶感覺不爽。我們先從2011年由哈佛商學院學者萊恩．伯爾（Ryan Buell）和麥可．諾頓（Michael Norton）發表在《管理科學》（Management Science）期刊上的著名研究論文〈努力錯覺〉（The Labor Illusion）說起。
2010年前後，行動網路剛普及，甚至3G技術也才剛剛興起。那時候，大家使用的主要是電腦端的網頁產品，而且因為演算法和很多基礎架構都還沒有像今天這樣完善，產品的運算速度普遍較慢。哈佛大學商學院就進行了一個實驗，想瞭解一下用戶對產品運行速度的感知情況。他們設計了下面這個實驗。
他們虛構了一個機票線上預訂平台Travel Finder，邀請受試者使用。他們把受試者分成了兩組。當受試者點擊「搜尋」按鈕之後，用戶會根據自己所在實驗組的不同，進而得到不同的軟體回應時間。一組用戶會立即看到航班結果，而另一組用戶則強制有一定的延遲，比如故意延遲10秒、20秒等，之後再顯示搜尋結果。其他所有的用戶體驗細節、操作介面等都完全一致，唯一的實驗變量就是程式的回應時間。
在實驗結束後，他們會要求受試用戶對剛剛的整個過程給出一個分數。滿分為7分，感覺用戶體驗良好，則給分較高；反之，則給分較低。實驗結果如下。
如果頁面的回應時間過長，比如60秒，評分會降低很多。這一點非常符合人們的預期，畢竟等了這麼久，肯定會煩躁不安，整個用戶體驗就會下降。
但是，令人不解的是，如果給予「適當」的回應延遲，用戶體驗的評分居然會升高！比如故意延遲10秒，用戶評分居然提升了2%。不要覺得這個2%很少，因為這個分數別說升高，就算是沒有降低，都已經足夠讓人驚訝和顛覆認知。
哈佛大學在對這些受試者走訪以後，才知道了用戶的想法。原來，他們覺得，如果搜尋結果立刻展示出來，好像系統在騙他們。因為根據人們的認知，進行這麼複雜的全網搜尋，還是需要一定時間的。
在瞭解了這一點以後，哈佛大學又繼續做了一次實驗。這次，在有意延遲的同時，他們還假裝在UI裡告訴用戶，系統此刻正在幹什麼。
例如在等待搜尋結果時，一組用戶作為控制組，他們看到的是一個「普通」的進度列，就是簡單的一個旋轉的加載圖標動畫而已。
但是，對於另外一組人，他們看到的卻是「嘮叨」進度列。在加載的時候，進度列可沒閒著。在進度列上方，它一直透過文字在時刻告訴用戶，系統在幹什麼，系統有多努力。例如「我正在搜美聯航」、「我現在搜瑞士航空」等。
實驗結束以後，依然讓受試者對整個產品體驗打分評價。猜猜最後的結果是怎樣的？「嘮叨」進度列那個實驗組，評分最高，比「普通」的安靜進度列提升了10%！說明大家在能看到系統在幹什麼的情況下，更喜歡等待了。千萬不要忘了，這可是一個「假的」進度列，因為搜尋結果其實早就產生了，只不過暫時不給用戶看罷了，只是在賣力地配合演出。
如果把兩個實驗組的用戶體驗得分和強制延遲時間，做出一張曲線圖，那麼就是下面這樣的。
黑色曲線代表「延遲＋嘮叨」進度列組，而灰色曲線代表「延遲＋安靜」進度列組。我們可以看到，無論在延遲多久的情況下，「延遲＋嘮叨」組的得分，都要高於另外一組。所以在用戶面前表現得更努力，用戶就會更開心。
可是，這還是有點奇怪。為什麼如此拙劣的表演，觀眾居然沒有一眼就看穿？
原來，這背後還是有一個重要的心理學概念——「感知價值」（Perceived Value）。
所謂感知價值，指的就是用戶自己心裡感覺到的產品價值。與此相對的，就是產品的「實際價值」。而「感知價值」有可能高於或低於產品的「實際價值」。
例如你的真實顏值就是「實際價值」，經過修圖以後發到朋友圈，你給人的「感知價值」就瞬間提升了。如果你和閨蜜合照，她卻故意把你拍得很醜，而且沒有給你修圖就發到好友群組，那麼你給人的「感知價值」就瞬間降低了。
還有淘寶裡的「賣家秀」就是產品的感知價值，而你在收到貨物之後晒出的「買家秀」可能就是商品的實際價值了。
所以說，上面那個實驗，大家變得開心的原因是，他們對產品的感知價值提高了。當把搜尋速度故意變慢並且告訴用戶系統在做什麼之後，用戶會知道，哦，原來產品這麼努力！所以他們的感知價值就提升了，進而整個用戶體驗評分就提高了。
其實，這個原理在生活當中也有應用。你去買車，可能車行內部已經確定了最低價格就是20萬，但是你的銷售經理也要假惺惺地到後面去和老闆討論很久，讓你等個半小時。這就是為了讓你覺得，他很努力爭取最低價，進而提升你對他們商品的感知價值。
還有，很多車行都有一個小祕密。那就是，如果你去修車，就算是五分鐘就能修好，那修車行也要故意表現得很難修，最後給你用大半天時間搞定。為什麼？因為如果只用五分鐘就修好了，你心裡就會覺得太容易了，隨便五分鐘就收幾千塊錢，你肯定不樂意，因為時間太短，會讓服務的感知價值降低。
所以，工程師漢子們，下一次給女生修電腦，求你們別耍威風五秒就搞定好嗎？先不說為什麼五秒就搞定的問題，人家大晚上找你過來，你多修一會兒，她最起碼會覺得你更辛苦，感知價值更高了呀！
對於上面提到的這種現象，哈佛大學還給出了一個名詞，叫作努力錯覺。
除了故意延遲、讓產品變慢會讓用戶開心，故意讓產品流程變得複雜，也有可能會對用戶有用哦。
Uber：對，我們是故意讓它難用的
Uber公司早年間有一個著名的案例，它因為體驗過於流暢，引發大量不滿和投訴。
Uber當年剛剛推出的時候，創新地提出了一個概念叫作尖峰價格（Surge Price）。對於這個概念，現在的你應該早就能夠理解了。這個跟滴滴的「動態調價」是一樣的，就是經濟學最基本的供需曲線的體現。可是，這個服務模式在Uber剛剛上線的時候，很多人並不知道。
在Uber上市早期，他們在用戶中廣泛宣傳的產品核心是「一鍵叫車」（One Tap To Ride），也就是叫車體驗非常流暢，愈快愈好。所以他們的產品設計就要簡潔、流暢，多餘的步驟一律都要省略。所以在叫車的時候，即使是在尖峰時段，Uber也依然是一鍵叫車。即使出現了價格飆升，他們也不會多做提示，僅僅在網頁頭版（above the fold）標注翻倍金額。
因為叫車體驗太流暢了，很多用戶壓根兒沒有注意價格提升了，直到下車扣款時才發現。雖然這個尖峰價格警告在用戶等車的時候已然顯示，可是用戶就是看不見。這給早期的Uber帶來了非常大的公關壓力。比較著名的例子是，2013年紐約暴雪，Uber價格上漲到8.3倍，好多人急著回家都沒注意加價，到家一看，「20分鐘的車程居然收了500美元！」每逢大型節日活動都是Uber的公關危機。
Uber被很多用戶指責是「騙子」公司，收黑心錢。要知道，對於一般的新創公司，這樣的評論十分危險。
很快Uber就做出了調整，他們推出了下面這一版方案。當出現尖峰價格狀態的時候，Uber不再是「一鍵」叫車，而是「兩鍵」。當用戶在頭版點擊了「叫車」按鈕之後，系統自動額外彈出一頁明顯的加價訊息讓用戶確認。
但是，這個設計上線之後，抱怨聲還是沒有減少，依然有很多人沒有注意到加價。因為文字太多，金額數字又很小。你想，那些晚上剛從酒吧出來的人，如果喝醉了，文字根本就看不懂。而且，很多用戶以為這就是一個普通的用戶協議，看都沒看就點擊「ok」按鈕了。
沒辦法，Uber又回去更改體驗流程，最終變成了這樣，堪稱忍無可忍的殺手鐧。Uber不僅會導入額外的訊息確認頁面，同時那個翻倍的數字也變得非常醒目，顏色和字體大小都非常明顯。而且關鍵的是，它居然還要讓用戶手動地輸入一遍這個倍數，這簡直是「喪心病狂」。
終於，公關問題解決了。Uber故意讓產品體驗流程變差，卻成功地教育了用戶，化解了危機。其實，矽谷現在有這樣一個概念，叫產品的「不流暢度」（Disfluency）。「讓產品流程變差」就是增加產品的不流暢度。
行為經濟學家施洛莫．貝納齊（Shlomo Benartzi）進行了大量的研究，在2017年出版的圖書《螢幕陷阱》（The Smarter Screen）中指出，用戶對產品的重視程度和不流暢度，呈倒U形曲線關係，如下頁圖片所示。
也就是說，太流暢和太複雜的體驗都會喪失用戶的重視。
另外，研究還指出，愈流暢的體驗，愈方便用戶理解，但用戶也愈容易遺忘。這其實符合人類的記憶機制和遺忘規律。
回想一下自己，你是不是這樣，聽了好多音檔課程，當時在聽的時候，覺得理解得好透徹，可是聽過之後，就幾乎忘光了。這背後的一個原因就是，「聽」是比「閱讀」更流暢的一種體驗，所以更容易讓人遺忘。
這可能是因為人都不太珍惜輕易能獲得的東西吧。你看，經常出現很多男生去追同一個女生，這可能是因為「難追」才有意思，太好追了反而沒成就感了。
看了Uber的例子，在產品當中怎樣利用「不流暢性」呢？在你想讓用戶注意的情況下導入。
例如，你的團隊負責一個借款App，為增加借款人的「敬畏心」，讓他及時還款，可以把貸款的流程設計得略微複雜些，可以用額外的視窗來向借款人提醒——「借款期90天，逾期不還，拿磚頭砸你們家玻璃喲！」當然了，這一定會伴隨著中間用戶流失率的提升，但是你們篩選掉了一些不還款的「高風險」用戶，整體看來，未嘗不是一種收益呀。
對了，這裡還要指出，人是會改變的。也就是說，2011年的時候讓用戶等待十秒，跟2019年讓用戶等待十秒，效果是完全不一樣的。上面的例子僅做參考，平時工作時還要根據情況適時應對。
相關書摘 ►《矽谷思維》：給那個「固定思維模式」的自己，取一個不喜歡的名字
書籍介紹
本文摘錄自《矽谷思維：矽谷頂尖工程師實戰經驗總結，五大模式訓練邏輯思考，職場技能提升＋競爭力開外掛！》，寶鼎出版
作者：Han
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
矽谷居然流行故意讓產品難用？！
美食外送App和電影購票App，哪個讓人更幸福？
YouTube一反初心，竟成為全球最大影片分享平台？
Fire Phone使亞馬遜損失數億美元，為何貝佐斯認為十分值得？
「我們每一個人都是互聯網的用戶。
《矽谷思維》以用戶的眼光來審視複雜的產品邏輯，
讓高深的概念返樸歸真、簡顯易明，
這才是互聯網人應有的智慧、精神和態度。」——羅振宇／「得到」App創始人
互聯網行業競爭激烈，重視盈利模式的科學性與可行性，
永遠都那麼多采多姿、煙硝瀰漫，
不管是蓬勃發展的順風期，還是調整重組的逆風期，
總有很多可愛的人物與有趣的案例讓人津津樂道。
作者Han從矽谷一流企業的實習生做起，
後來成為獨當一面的頂尖軟體工程師。
多年的實戰經驗讓他領悟——
互聯網企業面對的市場挑戰，任何其他類型的企業都要面對；
互聯網從業者所需的涵養素質，任何其他類型的職位都要具備。
然而，有很多知識，在互聯網行業非常重要，但在學校從來不教。
《矽谷思維》從五個思維模式介紹矽谷的領先祕訣，
拆解網路科技企業產品與營運，
用平易近人的筆觸描繪矽谷的成功地圖，
用豐富有趣的案例講解內涵深奧的概念方法。
- 產品思維：從人的本質心態出發，打造方向正確的產品
- 數據思維：正確地對待數據資源，從而利用數據帶出產品的優化
- 創業思維：理解矽谷創業氛圍，在失敗、週期、目標等概念中找到感覺
- 增長思維：突破界限、解放頭腦，用更博大的胸懷迎接明天
- 成長思維：自我激勵、完美溝通、提升效率、合理休息，為成長蓄力
網路時代，不論你從事哪一行、位於哪個職場位置，
充足的知識儲備和溝通技巧已是入門基礎，
更高的格局和眼光，才是進階的必要條件。
幸好，格局和眼光是可以培養的。
本書用一種對待用戶的心態對待每一位讀者，
深入淺出理解互聯網邏輯背後的內容，
不僅是科技產業人士可以借鑑的思路，
也為各行各業的你我，提供源源不絕的營養和動力！
本書特色
- 從普羅大眾的角度做切入點，用平易近人的語言來闡述一個個產品（包括Google地圖、Uber叫車程式、Windows作業系統、Instagram社交軟體⋯⋯），以心理學、邏輯觀念、經濟學、統計學等學科輔助剖析產品背後的設計邏輯，字裡行間盡顯人文情懷。
- 作者用說故事的方式讓讀者找到科學分析的感覺，除了滿足一般人對軟體工程師工作內容的想像與好奇，更能一窺尖端網路企業在研發、測試、生產、設計、行銷、服務、營運層面所面臨的酸甜苦辣，讀來欲罷不能。
- 作者在訓練讀者邏輯方法和介紹矽谷祕辛的同時，也用親身經驗為例，為想開啟職業生涯的新人提供美國頂尖網路科技公司的面試技巧，對於懷著互聯網夢想的人多所助益！
- 對科技產業感興趣的所有人、想踏入科技產業的新人、從事科技產業的產品經理、專案經理、網頁設計師、軟體工程師等在職人士，都能在這本書裡找到答案。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰