《矽谷思維》：Uber早年曾因為體驗「過於流暢」，引發大量不滿和投訴

文：Han

【矽谷居然流行故意讓產品難用】

產品體驗快了還不好

我們在做互聯網產品的時候，無論是一個網頁端產品還是行動端App，都默認整個體驗應該是愈快、愈流暢愈好。所以，我們工程師夜以繼日地工作以提升軟體速度和各項工程指標，設計師和產品經理也努力優化產品流程，省略各種不需要的互動體驗。

但是，在某些時候，過於快速和流暢的體驗可能並不能提高用戶滿意度，反而會讓用戶感覺不爽。我們先從2011年由哈佛商學院學者萊恩．伯爾（Ryan Buell）和麥可．諾頓（Michael Norton）發表在《管理科學》（Management Science）期刊上的著名研究論文〈努力錯覺〉（The Labor Illusion）說起。

2010年前後，行動網路剛普及，甚至3G技術也才剛剛興起。那時候，大家使用的主要是電腦端的網頁產品，而且因為演算法和很多基礎架構都還沒有像今天這樣完善，產品的運算速度普遍較慢。哈佛大學商學院就進行了一個實驗，想瞭解一下用戶對產品運行速度的感知情況。他們設計了下面這個實驗。

他們虛構了一個機票線上預訂平台Travel Finder，邀請受試者使用。他們把受試者分成了兩組。當受試者點擊「搜尋」按鈕之後，用戶會根據自己所在實驗組的不同，進而得到不同的軟體回應時間。一組用戶會立即看到航班結果，而另一組用戶則強制有一定的延遲，比如故意延遲10秒、20秒等，之後再顯示搜尋結果。其他所有的用戶體驗細節、操作介面等都完全一致，唯一的實驗變量就是程式的回應時間。

在實驗結束後，他們會要求受試用戶對剛剛的整個過程給出一個分數。滿分為7分，感覺用戶體驗良好，則給分較高；反之，則給分較低。實驗結果如下。

如果頁面的回應時間過長，比如60秒，評分會降低很多。這一點非常符合人們的預期，畢竟等了這麼久，肯定會煩躁不安，整個用戶體驗就會下降。

但是，令人不解的是，如果給予「適當」的回應延遲，用戶體驗的評分居然會升高！比如故意延遲10秒，用戶評分居然提升了2%。不要覺得這個2%很少，因為這個分數別說升高，就算是沒有降低，都已經足夠讓人驚訝和顛覆認知。

哈佛大學在對這些受試者走訪以後，才知道了用戶的想法。原來，他們覺得，如果搜尋結果立刻展示出來，好像系統在騙他們。因為根據人們的認知，進行這麼複雜的全網搜尋，還是需要一定時間的。

在瞭解了這一點以後，哈佛大學又繼續做了一次實驗。這次，在有意延遲的同時，他們還假裝在UI裡告訴用戶，系統此刻正在幹什麼。

例如在等待搜尋結果時，一組用戶作為控制組，他們看到的是一個「普通」的進度列，就是簡單的一個旋轉的加載圖標動畫而已。

但是，對於另外一組人，他們看到的卻是「嘮叨」進度列。在加載的時候，進度列可沒閒著。在進度列上方，它一直透過文字在時刻告訴用戶，系統在幹什麼，系統有多努力。例如「我正在搜美聯航」、「我現在搜瑞士航空」等。

實驗結束以後，依然讓受試者對整個產品體驗打分評價。猜猜最後的結果是怎樣的？「嘮叨」進度列那個實驗組，評分最高，比「普通」的安靜進度列提升了10%！說明大家在能看到系統在幹什麼的情況下，更喜歡等待了。千萬不要忘了，這可是一個「假的」進度列，因為搜尋結果其實早就產生了，只不過暫時不給用戶看罷了，只是在賣力地配合演出。

如果把兩個實驗組的用戶體驗得分和強制延遲時間，做出一張曲線圖，那麼就是下面這樣的。

Photo Credit: 寶鼎出版

黑色曲線代表「延遲＋嘮叨」進度列組，而灰色曲線代表「延遲＋安靜」進度列組。我們可以看到，無論在延遲多久的情況下，「延遲＋嘮叨」組的得分，都要高於另外一組。所以在用戶面前表現得更努力，用戶就會更開心。

可是，這還是有點奇怪。為什麼如此拙劣的表演，觀眾居然沒有一眼就看穿？

原來，這背後還是有一個重要的心理學概念——「感知價值」（Perceived Value）。

所謂感知價值，指的就是用戶自己心裡感覺到的產品價值。與此相對的，就是產品的「實際價值」。而「感知價值」有可能高於或低於產品的「實際價值」。

例如你的真實顏值就是「實際價值」，經過修圖以後發到朋友圈，你給人的「感知價值」就瞬間提升了。如果你和閨蜜合照，她卻故意把你拍得很醜，而且沒有給你修圖就發到好友群組，那麼你給人的「感知價值」就瞬間降低了。

還有淘寶裡的「賣家秀」就是產品的感知價值，而你在收到貨物之後晒出的「買家秀」可能就是商品的實際價值了。

所以說，上面那個實驗，大家變得開心的原因是，他們對產品的感知價值提高了。當把搜尋速度故意變慢並且告訴用戶系統在做什麼之後，用戶會知道，哦，原來產品這麼努力！所以他們的感知價值就提升了，進而整個用戶體驗評分就提高了。

其實，這個原理在生活當中也有應用。你去買車，可能車行內部已經確定了最低價格就是20萬，但是你的銷售經理也要假惺惺地到後面去和老闆討論很久，讓你等個半小時。這就是為了讓你覺得，他很努力爭取最低價，進而提升你對他們商品的感知價值。

還有，很多車行都有一個小祕密。那就是，如果你去修車，就算是五分鐘就能修好，那修車行也要故意表現得很難修，最後給你用大半天時間搞定。為什麼？因為如果只用五分鐘就修好了，你心裡就會覺得太容易了，隨便五分鐘就收幾千塊錢，你肯定不樂意，因為時間太短，會讓服務的感知價值降低。

所以，工程師漢子們，下一次給女生修電腦，求你們別耍威風五秒就搞定好嗎？先不說為什麼五秒就搞定的問題，人家大晚上找你過來，你多修一會兒，她最起碼會覺得你更辛苦，感知價值更高了呀！

對於上面提到的這種現象，哈佛大學還給出了一個名詞，叫作努力錯覺。

除了故意延遲、讓產品變慢會讓用戶開心，故意讓產品流程變得複雜，也有可能會對用戶有用哦。

Uber：對，我們是故意讓它難用的

Uber公司早年間有一個著名的案例，它因為體驗過於流暢，引發大量不滿和投訴。

Uber當年剛剛推出的時候，創新地提出了一個概念叫作尖峰價格（Surge Price）。對於這個概念，現在的你應該早就能夠理解了。這個跟滴滴的「動態調價」是一樣的，就是經濟學最基本的供需曲線的體現。可是，這個服務模式在Uber剛剛上線的時候，很多人並不知道。

在Uber上市早期，他們在用戶中廣泛宣傳的產品核心是「一鍵叫車」（One Tap To Ride），也就是叫車體驗非常流暢，愈快愈好。所以他們的產品設計就要簡潔、流暢，多餘的步驟一律都要省略。所以在叫車的時候，即使是在尖峰時段，Uber也依然是一鍵叫車。即使出現了價格飆升，他們也不會多做提示，僅僅在網頁頭版（above the fold）標注翻倍金額。

因為叫車體驗太流暢了，很多用戶壓根兒沒有注意價格提升了，直到下車扣款時才發現。雖然這個尖峰價格警告在用戶等車的時候已然顯示，可是用戶就是看不見。這給早期的Uber帶來了非常大的公關壓力。比較著名的例子是，2013年紐約暴雪，Uber價格上漲到8.3倍，好多人急著回家都沒注意加價，到家一看，「20分鐘的車程居然收了500美元！」每逢大型節日活動都是Uber的公關危機。

Uber被很多用戶指責是「騙子」公司，收黑心錢。要知道，對於一般的新創公司，這樣的評論十分危險。

很快Uber就做出了調整，他們推出了下面這一版方案。當出現尖峰價格狀態的時候，Uber不再是「一鍵」叫車，而是「兩鍵」。當用戶在頭版點擊了「叫車」按鈕之後，系統自動額外彈出一頁明顯的加價訊息讓用戶確認。

但是，這個設計上線之後，抱怨聲還是沒有減少，依然有很多人沒有注意到加價。因為文字太多，金額數字又很小。你想，那些晚上剛從酒吧出來的人，如果喝醉了，文字根本就看不懂。而且，很多用戶以為這就是一個普通的用戶協議，看都沒看就點擊「ok」按鈕了。

沒辦法，Uber又回去更改體驗流程，最終變成了這樣，堪稱忍無可忍的殺手鐧。Uber不僅會導入額外的訊息確認頁面，同時那個翻倍的數字也變得非常醒目，顏色和字體大小都非常明顯。而且關鍵的是，它居然還要讓用戶手動地輸入一遍這個倍數，這簡直是「喪心病狂」。

終於，公關問題解決了。Uber故意讓產品體驗流程變差，卻成功地教育了用戶，化解了危機。其實，矽谷現在有這樣一個概念，叫產品的「不流暢度」（Disfluency）。「讓產品流程變差」就是增加產品的不流暢度。

行為經濟學家施洛莫．貝納齊（Shlomo Benartzi）進行了大量的研究，在2017年出版的圖書《螢幕陷阱》（The Smarter Screen）中指出，用戶對產品的重視程度和不流暢度，呈倒U形曲線關係，如下頁圖片所示。

Photo Credit: 寶鼎出版

也就是說，太流暢和太複雜的體驗都會喪失用戶的重視。

另外，研究還指出，愈流暢的體驗，愈方便用戶理解，但用戶也愈容易遺忘。這其實符合人類的記憶機制和遺忘規律。

回想一下自己，你是不是這樣，聽了好多音檔課程，當時在聽的時候，覺得理解得好透徹，可是聽過之後，就幾乎忘光了。這背後的一個原因就是，「聽」是比「閱讀」更流暢的一種體驗，所以更容易讓人遺忘。

這可能是因為人都不太珍惜輕易能獲得的東西吧。你看，經常出現很多男生去追同一個女生，這可能是因為「難追」才有意思，太好追了反而沒成就感了。

看了Uber的例子，在產品當中怎樣利用「不流暢性」呢？在你想讓用戶注意的情況下導入。

例如，你的團隊負責一個借款App，為增加借款人的「敬畏心」，讓他及時還款，可以把貸款的流程設計得略微複雜些，可以用額外的視窗來向借款人提醒——「借款期90天，逾期不還，拿磚頭砸你們家玻璃喲！」當然了，這一定會伴隨著中間用戶流失率的提升，但是你們篩選掉了一些不還款的「高風險」用戶，整體看來，未嘗不是一種收益呀。

對了，這裡還要指出，人是會改變的。也就是說，2011年的時候讓用戶等待十秒，跟2019年讓用戶等待十秒，效果是完全不一樣的。上面的例子僅做參考，平時工作時還要根據情況適時應對。

相關書摘 ►《矽谷思維》：給那個「固定思維模式」的自己，取一個不喜歡的名字

書籍介紹

本文摘錄自《矽谷思維：矽谷頂尖工程師實戰經驗總結，五大模式訓練邏輯思考，職場技能提升＋競爭力開外掛！》，寶鼎出版

作者：Han

矽谷居然流行故意讓產品難用？！

美食外送App和電影購票App，哪個讓人更幸福？

YouTube一反初心，竟成為全球最大影片分享平台？

Fire Phone使亞馬遜損失數億美元，為何貝佐斯認為十分值得？

「我們每一個人都是互聯網的用戶。

《矽谷思維》以用戶的眼光來審視複雜的產品邏輯，

讓高深的概念返樸歸真、簡顯易明，

這才是互聯網人應有的智慧、精神和態度。」——羅振宇／「得到」App創始人

互聯網行業競爭激烈，重視盈利模式的科學性與可行性，

永遠都那麼多采多姿、煙硝瀰漫，

不管是蓬勃發展的順風期，還是調整重組的逆風期，

總有很多可愛的人物與有趣的案例讓人津津樂道。

作者Han從矽谷一流企業的實習生做起，

後來成為獨當一面的頂尖軟體工程師。

多年的實戰經驗讓他領悟——

互聯網企業面對的市場挑戰，任何其他類型的企業都要面對；

互聯網從業者所需的涵養素質，任何其他類型的職位都要具備。

然而，有很多知識，在互聯網行業非常重要，但在學校從來不教。

《矽谷思維》從五個思維模式介紹矽谷的領先祕訣，

拆解網路科技企業產品與營運，

用平易近人的筆觸描繪矽谷的成功地圖，

用豐富有趣的案例講解內涵深奧的概念方法。

產品思維：從人的本質心態出發，打造方向正確的產品

數據思維：正確地對待數據資源，從而利用數據帶出產品的優化

創業思維：理解矽谷創業氛圍，在失敗、週期、目標等概念中找到感覺

增長思維：突破界限、解放頭腦，用更博大的胸懷迎接明天

成長思維：自我激勵、完美溝通、提升效率、合理休息，為成長蓄力

網路時代，不論你從事哪一行、位於哪個職場位置，

充足的知識儲備和溝通技巧已是入門基礎，

更高的格局和眼光，才是進階的必要條件。

幸好，格局和眼光是可以培養的。

本書用一種對待用戶的心態對待每一位讀者，

深入淺出理解互聯網邏輯背後的內容，

不僅是科技產業人士可以借鑑的思路，

也為各行各業的你我，提供源源不絕的營養和動力！

本書特色

從普羅大眾的角度做切入點，用平易近人的語言來闡述一個個產品（包括Google地圖、Uber叫車程式、Windows作業系統、Instagram社交軟體⋯⋯），以心理學、邏輯觀念、經濟學、統計學等學科輔助剖析產品背後的設計邏輯，字裡行間盡顯人文情懷。 作者用說故事的方式讓讀者找到科學分析的感覺，除了滿足一般人對軟體工程師工作內容的想像與好奇，更能一窺尖端網路企業在研發、測試、生產、設計、行銷、服務、營運層面所面臨的酸甜苦辣，讀來欲罷不能。 作者在訓練讀者邏輯方法和介紹矽谷祕辛的同時，也用親身經驗為例，為想開啟職業生涯的新人提供美國頂尖網路科技公司的面試技巧，對於懷著互聯網夢想的人多所助益！ 對科技產業感興趣的所有人、想踏入科技產業的新人、從事科技產業的產品經理、專案經理、網頁設計師、軟體工程師等在職人士，都能在這本書裡找到答案。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰