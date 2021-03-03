《矽谷思維》：給那個「固定思維模式」的自己，取一個不喜歡的名字
我們想讓你知道的是
固定思維模式是，你覺得「人的才能不變，努力沒有用」；而成長思維模式是，你認為「人的才能會變，努力是重要的」。實質上，「固定」和「成長」，就是在形容「你相不相信你自己是可以成長的」。
文：Han
矽谷「雞湯」們都是怎麼想的
我們可能從小就經歷著典型且相似的一幕——「看看別人家的孩子」。小時候這種壓力，其實還是父母強加的；後來到了競爭激烈的矽谷職場，「看看別人」這種事情，自己會主動注意。我的朋友R君就是很典型的代表。
R君真的算是「行走的心靈雞湯」本尊了。
我倆當初是同學，後來一起畢業進了公司。不過人家僅僅用了一年時間就從新人升到了資深職級，很快就可以轉經理（Manager）去帶小團隊了！據說，這樣的位置，在阿里巴巴已經是很不錯的P8級別了。
為什麼他能這麼優秀？因為他拚啊。
經常有同校的小學弟崇拜地問他，「學長，請問你年紀輕輕，為何就如此成功？」他都會回答道：「啊，成功？我這才哪到哪啊，清者自清。請讓一下，我要去自習了。」
我至今都還記得，他K書時全神貫注的樣子。可能，就和傳說中男生倒車的時候一樣帥——嘴裡咬著停車票，手扶著副駕椅背，身體半向後轉，全神貫注，眉頭緊縮，嘴上不時還嘟囔兩句。
當年上學的時候，每次的寫程式作業，R君都會早早寫好，因為他要留出足夠的時間給我們參考。問題是，每次人家把作業的原始碼甩過來，我們幾個「學渣」卻不能完全看懂，只能靠猜測。當然，我們也會質疑他答案的準確性，但最後都以我們質疑失敗而告終。
後來上班了，他依然保持著每天去自習的習慣，包括週末。
「自律很好，我喜歡自己掌控人生的感覺。」這是他的原話。
「上班的時候漫不經心，浪費的都是自己的時間。為什麼不能好好做呢？這可是自己的手。」
還記得有一次，他努力了幾個月，寫了幾萬行程式碼的專案因為種種原因，被迫下線了，我就去安慰他。沒想到，人家心態也倒是滿好的——「沒什麼，畢竟我學會了很多東西，而且還發現了自身不足，下一次就會避免犯錯了。」
你跟他相處，心路歷程可能就和「簡配版偶像劇」的女主角一樣。開始的時候，會覺得他很煩又傲慢；不過慢慢地，你會發現他還挺厲害的，然後就莫名地被他感染；再往後，就和他同步了。
畢竟，同齡人以肉眼可見的速度超越你，是殺傷力最強的武器。這自然就會推著你往前走。別說霧霾天照常上班、週末自願加班了，就連三觀都會跟著改變。
這就是所謂的來自同輩的壓力帶來的「焦慮」吧。
我後來發現，原來R君的這個「時刻進步」的心態在矽谷並不罕見；或者說，幾乎矽谷許多人都是這麼想的。在這裡，通常人們離職的原因，除了馬雲說的「錢沒給夠和心受委屈了」，還有最最重要的一條——覺得自己學不到新的東西了。
在矽谷公司，比方說谷歌，主管的第一任務不是對你考勤甚至監控，而是對你的職業成長負責。例如，你一進某個新組，主管就會給你安排一名指導者（mentor）帶你，給你進行職業技能上和職場生涯上的指導。
而且，主管還會定期跟你在職場表現的各個層面進行階段性盤點，確保你是在進步的。當一個人覺得自己在一個組或者公司學不到新的東西，或者做的事情對自己已經沒有挑戰性的時候，大家為了追求更高的目標或自我突破，就會離開這裡，奔向下一個機會。
其實，這種相信自己要提升，而且可以透過學習不斷進步的心態，在心理學上，人們把它稱為「成長思維模式」（growth mindset，或譯「成長心態」）。
思維模式很重要
卡蘿．杜維克（Carol Dweck）教授常住矽谷，她是史丹佛大學著名的發展心理學家。經過她多年科學的研究和調查，她總結出人類的思維模式可以分成兩種——「固定思維模式」（fixed mindset，或譯「定型心態」）和成長思維模式。思維模式決定著人們平時的行為和思考方式。
如果用最簡單的一句話來分別描述這兩種思維模式，可以這樣總結：固定思維模式是，你覺得「人的才能不變，努力沒有用」；而成長思維模式是，你認為「人的才能會變，努力是重要的」。實質上，「固定」和「成長」，就是在形容「你相不相信你自己是可以成長的」。
根據杜維克教授的研究結論，一個人如果在處事時更多時候擁有成長思維模式，那這個人就更容易獲得進步進而取得成績。
R君的心態，就是一個典型的成長思維模式的案例，我們可以簡單分析一下。
如果一個人做了什麼事情最後取得了成功，那兩種思維模式的人，這時的心態是截然不同的。固定思維模式的人，會覺得這成功是自己應得的，因為自己「天生麗質」。之後，他就會表現出莫名的自信甚至自負。而成長思維模式的人，這時會知道，取得成績是自己努力的結果，並不會沾沾自喜，而是分析這次成功到底是因為自己哪裡做對了，這樣以後也可以利用，不斷總結提升，持續進步。
例如，你是一個工程師，接到的任務是改進系統，以便支持10倍的新流量。於是，你設計並搭建了一套軟體系統，最後成功部署上線。如果你是固定思維模式的人，你就會覺得「我就是聰明，幹啥都行」，進而，你可能就會覺得，在這個小公司心裡好委屈，然後就開始盲目自負，人際關係可能也不好了。
而如果你是一個有成長思維模式的人，你就會覺得「太好了，我之前學習分析了各種大公司的系統設計，果然有效。看來，努力真的是很有必要的。」這樣，你以後還會繼續努力學習新技術讓自己提升。
再比如，你是一個新媒體小編，接到任務，要針對新聞熱點做分析報導。最後，這篇文章得到了超過10萬點閱量的成績。如果你是固定思維模式的人，你就會覺得「自己主要靠才華和天賦」，開始沾沾自喜。而如果你是一個有成長思維模式的人，你就會覺得「自己之前拿小本本總結的金句，果然有效」，還有「這才是第一篇超過10萬閱讀量的文章，以後還要多多努力，寫出更多爆文」。
你看R君，或者說矽谷人普遍的想法就是「還遠遠沒有成功」。尤其是，當有人誇讚的時候，他們都會覺得，這沒什麼呀。這樣的心態幫助人們一直提升，一直尋找新的機會，不斷進步，最終取得更大的成績。
不僅是在成功的時候，面對失敗的時候，兩種思維模式的人想法也不同。
固定思維模式的人，因為覺得自己不會進步了，覺得這次失敗是對靈魂的侮辱，所以就會非常暴躁易怒。而成長思維模式的人，會知道自己的努力還不夠，下一次會再繼續加強，相信一定可以做得更好，並繼續學習。
還是上面的例子，當你的程式開發失敗或者熱點文章表現平平時，如果你是固定思維模式的人，可能會覺得自己沒用，深感受挫而心灰意冷，開始抱怨團隊裡的人無能，甚至升級成對整個公司的抱怨；更極端地，你可能會用各種方法避免失敗，例如作弊刷流量或者瞞報真相。如果你有成長思維模式，那你就不會生氣，而是看看自己哪裡出錯了，下次改進。
你看R君，在專案失敗的時候，首先想到的是這一次學習到了什麼，總結錯誤，下一次加強。
為了探索這種現象背後的科學性，杜維克教授還對兩種思維模式的人的腦波進行了分析；面對自身的錯誤或者失敗的時刻，兩種人的腦波圖並不相同。固定思維模式的人在腦圖中，沒有表現出對自身「錯誤」的任何反應，相關腦部區域沒有亮起。而成長思維模式的人，在腦圖中，有大部分對「錯誤」的反應區被活化，這說明大腦正在思考錯誤並總結原因。
世界不是非黑即白的
杜維克教授的思維模式理論是近年來心理學界最熱門的話題，頻頻登上各大媒體專欄和電視節目。各種美國暢銷的個人成長類型的圖書中，多少都會提到這點。
那怎麼做，才能調整自己的思維模式呢？
根據杜維克教授的總結，固定思維模式最大的特點，其實是對自身的評價會很極端。因為他們相信天賦，對於某一件事，自己的能力一定是非好即壞；無論做事的結果是好還是壞，他們最終對自己的評價常常被誇大。所以，杜維克教授告訴大家，世界不是非黑即白的。這當然也適用於我們的思維模式本身。
其實，在日常生活中，一個人的思維模式經常都是兩種混合的。例如你在工作中面對高層主管的「教育」，你的心態可能就是成長思維模式；可是如果面對同事甚至下屬的「意見」，你的心態可能就變成了固定思維模式。杜維克教授說，不用怕，也不用羞愧。因為能意識到自己進入了固定思維模式本身，就是改變和提高的第一步。
平時，如果我們突然有情緒起伏的時候，就要跳出來觀察一下自己是不是開始了固定思維模式。當你取得了一點點小成績，馬上就要沾沾自喜發朋友群組，想讓全世界都知道的時候；或者，當你在工作中被別人質疑、挑戰而很想生氣反駁回去的時候。這些，都是觸發了自己的固定思維模式。杜維克總結，這其實源自生物本能的自我保護意識，所以不要害怕它。當你能清晰意識到自己已經進入固定思維模式的時候，第二步就是「告訴自己，還能進步」。
很多時候，僅僅只是告訴自己這樣一個想法，事情就能有很大變化。杜維克教授有一個非常知名的實驗。她發現，哪怕只是告訴孩子「他們還能進步」，主動培養他們的成長思維模式，孩子們的學習成績都會自然而然地提高。
她做了一個簡單的實驗：在鼓勵孩子的時候，比如考試考得好的時候，不能跟他們說「你好聰明」，而應該說「你真努力」。因為「聰明」，其實是在形容一個人的內在，這通常被人們認為是一種不會變化的東西。而「努力」是在形容人做事的過程，其實就是在默默強調「努力有用，人會成長」。
利用這樣的教育方法，在紐約哈林區（Harlem）的一所排名墊底的幼稚園，老師只用了一年的時間，就讓孩子們在國家成績測驗中，成績飛躍到了前幾名。
你看，即使只讓孩子們知道現狀是可以透過努力改變的，就已經足夠了。所以，當你發現自己出現固定思維模式的狀態時，要學會跟自己溝通，和自己和解。
這裡，杜維克教授還教給大家一個小技巧。那就是，你可以給那個固定思維模式的自己，起一個名字。例如用一個你最不喜歡的明星的名字。在有了這個名字之後，你可以在必要時，試著呼喊那個名字，並在內心裡跟他對話，這將會非常有幫助。
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書籍介紹
本文摘錄自《矽谷思維：矽谷頂尖工程師實戰經驗總結，五大模式訓練邏輯思考，職場技能提升＋競爭力開外掛！》，寶鼎出版
作者：Han
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《矽谷思維》以用戶的眼光來審視複雜的產品邏輯，
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這才是互聯網人應有的智慧、精神和態度。」——羅振宇／「得到」App創始人
互聯網行業競爭激烈，重視盈利模式的科學性與可行性，
永遠都那麼多采多姿、煙硝瀰漫，
不管是蓬勃發展的順風期，還是調整重組的逆風期，
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作者Han從矽谷一流企業的實習生做起，
後來成為獨當一面的頂尖軟體工程師。
多年的實戰經驗讓他領悟——
互聯網企業面對的市場挑戰，任何其他類型的企業都要面對；
互聯網從業者所需的涵養素質，任何其他類型的職位都要具備。
然而，有很多知識，在互聯網行業非常重要，但在學校從來不教。
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