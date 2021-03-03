《矽谷思維》：給那個「固定思維模式」的自己，取一個不喜歡的名字

文：Han

矽谷「雞湯」們都是怎麼想的

我們可能從小就經歷著典型且相似的一幕——「看看別人家的孩子」。小時候這種壓力，其實還是父母強加的；後來到了競爭激烈的矽谷職場，「看看別人」這種事情，自己會主動注意。我的朋友R君就是很典型的代表。

R君真的算是「行走的心靈雞湯」本尊了。

我倆當初是同學，後來一起畢業進了公司。不過人家僅僅用了一年時間就從新人升到了資深職級，很快就可以轉經理（Manager）去帶小團隊了！據說，這樣的位置，在阿里巴巴已經是很不錯的P8級別了。

為什麼他能這麼優秀？因為他拚啊。

經常有同校的小學弟崇拜地問他，「學長，請問你年紀輕輕，為何就如此成功？」他都會回答道：「啊，成功？我這才哪到哪啊，清者自清。請讓一下，我要去自習了。」

我至今都還記得，他K書時全神貫注的樣子。可能，就和傳說中男生倒車的時候一樣帥——嘴裡咬著停車票，手扶著副駕椅背，身體半向後轉，全神貫注，眉頭緊縮，嘴上不時還嘟囔兩句。

當年上學的時候，每次的寫程式作業，R君都會早早寫好，因為他要留出足夠的時間給我們參考。問題是，每次人家把作業的原始碼甩過來，我們幾個「學渣」卻不能完全看懂，只能靠猜測。當然，我們也會質疑他答案的準確性，但最後都以我們質疑失敗而告終。

後來上班了，他依然保持著每天去自習的習慣，包括週末。

「自律很好，我喜歡自己掌控人生的感覺。」這是他的原話。

「上班的時候漫不經心，浪費的都是自己的時間。為什麼不能好好做呢？這可是自己的手。」

還記得有一次，他努力了幾個月，寫了幾萬行程式碼的專案因為種種原因，被迫下線了，我就去安慰他。沒想到，人家心態也倒是滿好的——「沒什麼，畢竟我學會了很多東西，而且還發現了自身不足，下一次就會避免犯錯了。」

你跟他相處，心路歷程可能就和「簡配版偶像劇」的女主角一樣。開始的時候，會覺得他很煩又傲慢；不過慢慢地，你會發現他還挺厲害的，然後就莫名地被他感染；再往後，就和他同步了。

畢竟，同齡人以肉眼可見的速度超越你，是殺傷力最強的武器。這自然就會推著你往前走。別說霧霾天照常上班、週末自願加班了，就連三觀都會跟著改變。

這就是所謂的來自同輩的壓力帶來的「焦慮」吧。

我後來發現，原來R君的這個「時刻進步」的心態在矽谷並不罕見；或者說，幾乎矽谷許多人都是這麼想的。在這裡，通常人們離職的原因，除了馬雲說的「錢沒給夠和心受委屈了」，還有最最重要的一條——覺得自己學不到新的東西了。

在矽谷公司，比方說谷歌，主管的第一任務不是對你考勤甚至監控，而是對你的職業成長負責。例如，你一進某個新組，主管就會給你安排一名指導者（mentor）帶你，給你進行職業技能上和職場生涯上的指導。

而且，主管還會定期跟你在職場表現的各個層面進行階段性盤點，確保你是在進步的。當一個人覺得自己在一個組或者公司學不到新的東西，或者做的事情對自己已經沒有挑戰性的時候，大家為了追求更高的目標或自我突破，就會離開這裡，奔向下一個機會。

其實，這種相信自己要提升，而且可以透過學習不斷進步的心態，在心理學上，人們把它稱為「成長思維模式」（growth mindset，或譯「成長心態」）。

思維模式很重要

卡蘿．杜維克（Carol Dweck）教授常住矽谷，她是史丹佛大學著名的發展心理學家。經過她多年科學的研究和調查，她總結出人類的思維模式可以分成兩種——「固定思維模式」（fixed mindset，或譯「定型心態」）和成長思維模式。思維模式決定著人們平時的行為和思考方式。

如果用最簡單的一句話來分別描述這兩種思維模式，可以這樣總結：固定思維模式是，你覺得「人的才能不變，努力沒有用」；而成長思維模式是，你認為「人的才能會變，努力是重要的」。實質上，「固定」和「成長」，就是在形容「你相不相信你自己是可以成長的」。

根據杜維克教授的研究結論，一個人如果在處事時更多時候擁有成長思維模式，那這個人就更容易獲得進步進而取得成績。

R君的心態，就是一個典型的成長思維模式的案例，我們可以簡單分析一下。

如果一個人做了什麼事情最後取得了成功，那兩種思維模式的人，這時的心態是截然不同的。固定思維模式的人，會覺得這成功是自己應得的，因為自己「天生麗質」。之後，他就會表現出莫名的自信甚至自負。而成長思維模式的人，這時會知道，取得成績是自己努力的結果，並不會沾沾自喜，而是分析這次成功到底是因為自己哪裡做對了，這樣以後也可以利用，不斷總結提升，持續進步。

例如，你是一個工程師，接到的任務是改進系統，以便支持10倍的新流量。於是，你設計並搭建了一套軟體系統，最後成功部署上線。如果你是固定思維模式的人，你就會覺得「我就是聰明，幹啥都行」，進而，你可能就會覺得，在這個小公司心裡好委屈，然後就開始盲目自負，人際關係可能也不好了。

而如果你是一個有成長思維模式的人，你就會覺得「太好了，我之前學習分析了各種大公司的系統設計，果然有效。看來，努力真的是很有必要的。」這樣，你以後還會繼續努力學習新技術讓自己提升。

再比如，你是一個新媒體小編，接到任務，要針對新聞熱點做分析報導。最後，這篇文章得到了超過10萬點閱量的成績。如果你是固定思維模式的人，你就會覺得「自己主要靠才華和天賦」，開始沾沾自喜。而如果你是一個有成長思維模式的人，你就會覺得「自己之前拿小本本總結的金句，果然有效」，還有「這才是第一篇超過10萬閱讀量的文章，以後還要多多努力，寫出更多爆文」。

你看R君，或者說矽谷人普遍的想法就是「還遠遠沒有成功」。尤其是，當有人誇讚的時候，他們都會覺得，這沒什麼呀。這樣的心態幫助人們一直提升，一直尋找新的機會，不斷進步，最終取得更大的成績。

不僅是在成功的時候，面對失敗的時候，兩種思維模式的人想法也不同。

固定思維模式的人，因為覺得自己不會進步了，覺得這次失敗是對靈魂的侮辱，所以就會非常暴躁易怒。而成長思維模式的人，會知道自己的努力還不夠，下一次會再繼續加強，相信一定可以做得更好，並繼續學習。

還是上面的例子，當你的程式開發失敗或者熱點文章表現平平時，如果你是固定思維模式的人，可能會覺得自己沒用，深感受挫而心灰意冷，開始抱怨團隊裡的人無能，甚至升級成對整個公司的抱怨；更極端地，你可能會用各種方法避免失敗，例如作弊刷流量或者瞞報真相。如果你有成長思維模式，那你就不會生氣，而是看看自己哪裡出錯了，下次改進。

你看R君，在專案失敗的時候，首先想到的是這一次學習到了什麼，總結錯誤，下一次加強。

為了探索這種現象背後的科學性，杜維克教授還對兩種思維模式的人的腦波進行了分析；面對自身的錯誤或者失敗的時刻，兩種人的腦波圖並不相同。固定思維模式的人在腦圖中，沒有表現出對自身「錯誤」的任何反應，相關腦部區域沒有亮起。而成長思維模式的人，在腦圖中，有大部分對「錯誤」的反應區被活化，這說明大腦正在思考錯誤並總結原因。

Photo Credit: 寶鼎出版

世界不是非黑即白的

杜維克教授的思維模式理論是近年來心理學界最熱門的話題，頻頻登上各大媒體專欄和電視節目。各種美國暢銷的個人成長類型的圖書中，多少都會提到這點。

那怎麼做，才能調整自己的思維模式呢？

根據杜維克教授的總結，固定思維模式最大的特點，其實是對自身的評價會很極端。因為他們相信天賦，對於某一件事，自己的能力一定是非好即壞；無論做事的結果是好還是壞，他們最終對自己的評價常常被誇大。所以，杜維克教授告訴大家，世界不是非黑即白的。這當然也適用於我們的思維模式本身。

其實，在日常生活中，一個人的思維模式經常都是兩種混合的。例如你在工作中面對高層主管的「教育」，你的心態可能就是成長思維模式；可是如果面對同事甚至下屬的「意見」，你的心態可能就變成了固定思維模式。杜維克教授說，不用怕，也不用羞愧。因為能意識到自己進入了固定思維模式本身，就是改變和提高的第一步。

平時，如果我們突然有情緒起伏的時候，就要跳出來觀察一下自己是不是開始了固定思維模式。當你取得了一點點小成績，馬上就要沾沾自喜發朋友群組，想讓全世界都知道的時候；或者，當你在工作中被別人質疑、挑戰而很想生氣反駁回去的時候。這些，都是觸發了自己的固定思維模式。杜維克總結，這其實源自生物本能的自我保護意識，所以不要害怕它。當你能清晰意識到自己已經進入固定思維模式的時候，第二步就是「告訴自己，還能進步」。

很多時候，僅僅只是告訴自己這樣一個想法，事情就能有很大變化。杜維克教授有一個非常知名的實驗。她發現，哪怕只是告訴孩子「他們還能進步」，主動培養他們的成長思維模式，孩子們的學習成績都會自然而然地提高。

她做了一個簡單的實驗：在鼓勵孩子的時候，比如考試考得好的時候，不能跟他們說「你好聰明」，而應該說「你真努力」。因為「聰明」，其實是在形容一個人的內在，這通常被人們認為是一種不會變化的東西。而「努力」是在形容人做事的過程，其實就是在默默強調「努力有用，人會成長」。

利用這樣的教育方法，在紐約哈林區（Harlem）的一所排名墊底的幼稚園，老師只用了一年的時間，就讓孩子們在國家成績測驗中，成績飛躍到了前幾名。

你看，即使只讓孩子們知道現狀是可以透過努力改變的，就已經足夠了。所以，當你發現自己出現固定思維模式的狀態時，要學會跟自己溝通，和自己和解。

這裡，杜維克教授還教給大家一個小技巧。那就是，你可以給那個固定思維模式的自己，起一個名字。例如用一個你最不喜歡的明星的名字。在有了這個名字之後，你可以在必要時，試著呼喊那個名字，並在內心裡跟他對話，這將會非常有幫助。

相關書摘 ►《矽谷思維》：Uber早年曾因為體驗「過於流暢」，引發大量不滿和投訴

書籍介紹

本文摘錄自《矽谷思維：矽谷頂尖工程師實戰經驗總結，五大模式訓練邏輯思考，職場技能提升＋競爭力開外掛！》，寶鼎出版

作者：Han

矽谷居然流行故意讓產品難用？！

美食外送App和電影購票App，哪個讓人更幸福？

YouTube一反初心，竟成為全球最大影片分享平台？

Fire Phone使亞馬遜損失數億美元，為何貝佐斯認為十分值得？

「我們每一個人都是互聯網的用戶。

《矽谷思維》以用戶的眼光來審視複雜的產品邏輯，

讓高深的概念返樸歸真、簡顯易明，

這才是互聯網人應有的智慧、精神和態度。」——羅振宇／「得到」App創始人

互聯網行業競爭激烈，重視盈利模式的科學性與可行性，

永遠都那麼多采多姿、煙硝瀰漫，

不管是蓬勃發展的順風期，還是調整重組的逆風期，

總有很多可愛的人物與有趣的案例讓人津津樂道。

作者Han從矽谷一流企業的實習生做起，

後來成為獨當一面的頂尖軟體工程師。

多年的實戰經驗讓他領悟——

互聯網企業面對的市場挑戰，任何其他類型的企業都要面對；

互聯網從業者所需的涵養素質，任何其他類型的職位都要具備。

然而，有很多知識，在互聯網行業非常重要，但在學校從來不教。

《矽谷思維》從五個思維模式介紹矽谷的領先祕訣，

拆解網路科技企業產品與營運，

用平易近人的筆觸描繪矽谷的成功地圖，

用豐富有趣的案例講解內涵深奧的概念方法。

產品思維：從人的本質心態出發，打造方向正確的產品

數據思維：正確地對待數據資源，從而利用數據帶出產品的優化

創業思維：理解矽谷創業氛圍，在失敗、週期、目標等概念中找到感覺

增長思維：突破界限、解放頭腦，用更博大的胸懷迎接明天

成長思維：自我激勵、完美溝通、提升效率、合理休息，為成長蓄力

網路時代，不論你從事哪一行、位於哪個職場位置，

充足的知識儲備和溝通技巧已是入門基礎，

更高的格局和眼光，才是進階的必要條件。

幸好，格局和眼光是可以培養的。

本書用一種對待用戶的心態對待每一位讀者，

深入淺出理解互聯網邏輯背後的內容，

不僅是科技產業人士可以借鑑的思路，

也為各行各業的你我，提供源源不絕的營養和動力！

本書特色

從普羅大眾的角度做切入點，用平易近人的語言來闡述一個個產品（包括Google地圖、Uber叫車程式、Windows作業系統、Instagram社交軟體⋯⋯），以心理學、邏輯觀念、經濟學、統計學等學科輔助剖析產品背後的設計邏輯，字裡行間盡顯人文情懷。 作者用說故事的方式讓讀者找到科學分析的感覺，除了滿足一般人對軟體工程師工作內容的想像與好奇，更能一窺尖端網路企業在研發、測試、生產、設計、行銷、服務、營運層面所面臨的酸甜苦辣，讀來欲罷不能。 作者在訓練讀者邏輯方法和介紹矽谷祕辛的同時，也用親身經驗為例，為想開啟職業生涯的新人提供美國頂尖網路科技公司的面試技巧，對於懷著互聯網夢想的人多所助益！ 對科技產業感興趣的所有人、想踏入科技產業的新人、從事科技產業的產品經理、專案經理、網頁設計師、軟體工程師等在職人士，都能在這本書裡找到答案。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰