同時為政治與經濟利益服務：疫苗成了俄羅斯在拉丁美洲重要的地緣政治工具

（中央社）《英國廣播公司巴西新聞網》（BBCNews Brasil）報導，越來越多拉丁美洲國家使用俄羅斯生產的武漢肺炎疫苗Sputnik V，可能成為俄羅斯在此區域重要的地緣政治工具。

一開始各界缺乏信心，拉丁美洲的反應卻不一樣

去年11月，俄羅斯宣佈「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗Sputnik V有效率為92%，這一消息雖被醫學界寄予厚望，卻也遭到很大懷疑。

疫苗臨床試驗的保密和科學界的批評，使得全世界對Sputnik V缺乏信心，甚至俄羅斯人自己也有所保留。但拉丁美洲的反應卻不一樣。

在阿根廷、委內瑞拉和玻利維亞等由左派總統治理，且與俄羅斯總統普亭關係密切的國家，Sputnik V已被批准緊急使用，而這些國家已訂購3000多萬劑疫苗。

巴西國家衛生監測局（Anvisa）尚未批准使用Sputnik V，但此機構將修訂針對武漢肺炎疫苗緊急和臨時使用授權的最低要求，所以可能很快批准使用俄羅斯疫苗。

巴西化學聯盟製藥廠（União Química）將負責從俄羅斯進口Sputnik V的活性藥物成分，並在首都巴西利亞的Bthek工廠生產疫苗，初期規劃月產800萬劑Sputnik V。

Sputnik V在世界各地使用近3個月來，各界對它的看法似乎已經改變很多。俄羅斯人自己正慢慢開始相信他們的疫苗，有效性最近亦得到英國著名醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）的認可。

許多國家，特別是拉丁美洲，陸續與俄羅斯協商購買疫苗，而俄羅斯也迅速回應提供支援。

疫苗性質有利資源較少國家購買，利於普亭有需要時用於地緣政治

《英國廣播公司巴西新聞網》報導，用國家資源生產的疫苗，將成為俄羅斯在資源較少國家的有效營銷戰略和重要的地緣政治工具。

俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）指出，對俄羅斯來說，這是一個決定性的時刻。

墨西哥科爾吉奧大學（Universidade Colegio）俄羅斯外交事務專家佩提娜（Vanni Pettinà）表示，Sputnik V在關鍵時刻抵達拉丁美洲，因為除了巴西外，拉美各國缺乏自有技術開發疫苗或資金購買非常昂貴的疫苗。

從這個意義上說，佩提娜預測Sputnik V的性質將有利於資源較少的國家分銷和購買，並有利於普亭在有需要時用於地緣政治。

西班牙馬德里皇家埃爾卡諾研究所（Instituto Elcano）俄羅斯暨歐亞專家米洛塞維奇（Mira Milosevich）指出，俄羅斯當然會利用疫苗作為地緣政治工具，在資源較少的國家和其他授予專利的私人企業增加自己的軟實力。

米洛塞維奇指出，冷戰期間俄羅斯的軟實力是體育和西洋棋，現在則使用疫苗。至於疫苗對武漢肺炎的保護將持續多久，以及它是否也有效地對付更具傳染性的變種病毒株，仍是未知數。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為委內瑞拉的健康照護工作者為一名女性施打Sputnik V疫苗。

華府「後院」的拉丁美洲，正漸漸轉向俄國尋求疫苗協助

《美國有線電視新聞網》（CNN）也於17日就此議題報導，指出俄羅斯即將成為拉丁美洲國家武漢肺炎疫苗的主要供應國，此舉將有可能對後疫情時代的世界造成長期的後果，並且進一步削弱美國在該地區的聲望。

報導指出，拉丁美洲雖然在歷史與地緣政治上被視為華府的「後院」，在對抗疫情上正漸漸地轉向莫斯科當局尋求協助。位處拉丁美洲的6個國家，包含阿根廷、玻利維亞、墨西哥等6個國家，已批准使用Sputnik V。其他國家正在考慮授權要求，尤其是疫苗正處於全球短缺的情形下，更顯得急迫。

哥倫比亞的情形是個案例。該國是美國在地緣位置上最親近的盟國，但哥倫比亞當局也正準備要批准使用Sputnik V。在過去，哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）所屬政黨的黨員，曾一度公開批評普亭對拉丁美洲事務的干預。

但當哥倫比亞發現自己在一月底時仍沒有疫苗可供使用，杜克似乎決定要將意識形態擺在一旁。就在《刺胳針》發表Sputnik V相關的研究成果後，該國宣布正與俄羅斯就疫苗進入協商。

不到3個月前，哥倫比亞當局才在情況未明之下驅離了2名俄羅斯的官員。「然而，驅離動作並不影響兩國之間對於疫苗的協商」駐哥倫比亞的俄國首席發言人Leonid Sboiko這麼說，哥倫比亞的衛生部則拒絕對疫苗協商進度發表意見。

一箭雙鵰：疫苗銷售同時為俄國的政治與經濟利益服務

阿根廷、哥倫比亞以及玻利維亞3國的前外交人員與分析家表示，俄羅斯總統普亭現在可能透過疫苗運送獲利，將疫苗當作全球生意的通行證，與其他國家塑造新的關係。

位在布宜諾艾利斯的外國政策智庫「社會與經濟研究區域協調中心」的主任塞爾賓（Andres Serbin）表示，俄羅斯在拉丁美洲的利益是雙面的，政治面是想要與美國在西半球的霸權抗衡，商業面則是要為俄羅斯公司擴展市場。疫苗的銷售可為這兩個目標服務。

報導指出，俄羅斯和中國在與美國和歐盟對抗數年後，都正在尋找改善名聲的機會。對發展中國家扮演疫苗提供者的角色，對發展正面的公共關係是個絕佳的機會。商業面上來說，銷售數以百萬計的疫苗也代表等量的獲利，這對俄羅斯的經濟來說重要，因為該國過去曾遭到西方國家的制裁。

玻利維亞駐美國的前任大使索隆（Pablo Solon）表示，「差別在於，美國正努力地讓該國境內的人民能夠接種到疫苗，其他國家像俄羅斯和中國，則正在尋找能夠延伸他們關係與影響力的地方。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範