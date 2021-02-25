中國「疫苗外交」的野心（上）：「疫苗影響力戰爭」成為脅迫國際社會的新武器

這些日子以來，楊志良、連勝文、馬英九等親中名人，不顧中國製快篩試劑的低準確率，也無視中國疫苗的高風險低效用，屢屢鼓吹採購中國製防疫物資，並將台灣政府貼上意識形態作祟的標籤。然而，國際媒體早有報導中國製物資的不透明現象，以及中國疫苗外交的蠻橫作為，

馬英九等親中名人扭曲中國才是疫情元兇的事實，強迫推銷中國疫苗，這類舉動被北市議員苗博雅比喻為「強迫推銷愛心筆」，是親中集團欲假公益之名中飽私囊。然而，中國製疫苗的採購論戰，真的只是販售愛心筆一般的劣質商業手段嗎？其實，中國疫苗不只能讓兩岸政商高層荷包豐厚，更是中國「以疫謀霸」的樑柱，疫苗外交的本質始終是政治問題。

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脅迫國際社會的新武器

今年2月4日台灣外交部宣布與南美國家蓋亞那建立外交聯繫，將在蓋國設立台灣辦公室，消息宣布後，美國駐蓋亞那大使館、美國國務院西半球事務代理助理國務卿 Julie J. Chung，以及美國在台協會都於第一時間發表聲明表示肯定。

台美宣布這樁喜訊第一時間，中國外交部並未回應，中國官方僅透過國台辦以新聞回應要求蓋國恪守一中原則。但中國並不是毫無作為，中國駐蓋大使館人員立刻「進駐」蓋國外交部，短短一日內，蓋國外交部便改口聲明「一個中國政策」以及「與台灣協議因『溝通失誤』而終止」，接著中國外交部再重述國台辦發言，給台美外交人員潑了一大桶冷水。

台蓋協議大翻轉的原因，是蓋國屈服於中國疫苗外交壓力。蓋亞那80萬人口有4千人確診武漢肺炎，中國使館人員是直接殺到蓋國外長辦公室，以停運原本承諾的2萬劑疫苗作為要脅，讓蓋亞那終止與台灣的協議。在這一役，中國徹底展現疫苗外交的威力，西方國家卻似乎缺乏對策。

過去20年，中國早已透過原物料採購、一帶一路債務陷阱，控制發展中國家的經濟命脈；疫情延燒下，各國經濟更加依賴中國，甚至許多國家為避免經濟崩潰，不得不對提供疫苗的中國言聽計從。西方抗疫的顢頇行動，更讓中國能順水推舟不斷擴大國際影響力。

中國外交部發言人汪文斌2月8日在記者會表示，中國已向53個發展中國家提供疫苗援助，同時正向22個國家出口疫苗。許多發展中國家因為與中國經濟依賴極深，也無力優先採購西方疫苗，中國疫苗自然成為其首選。

土耳其、印尼、柬埔寨等發展中國家領袖皆已注射或表示將注射中國疫苗，秘魯總統、柬埔寨總理甚至到機場迎接第一批中國疫苗，等於為中國抗疫能力背書。這些國家將來倘抗疫成功，中國亦功不可沒。

推廣自家疫苗不僅能淡化中國瘟疫元兇形象，還能增加國際威信、加深政治影響力。自從金融海嘯以後，各國對中國經濟依賴持續攀高，讓中國勢力深入歐美、並牢牢掌控非洲、南美、大洋洲等貧窮國家，現在有了疫情這把利劍懸在各國政要頭上，中國更容易用疫苗威脅利誘。即使在防疫良好的台灣，疫苗取得都是民眾關心的議題，其他受到疫情重創的經濟體，恐怕更難承受中國壓力。

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疫苗影響力的戰爭

法國總統馬克宏在2月初公開表示，中國疫苗外交取得初步成功，「這對我們西方國家領導人來說有一點羞辱」。為了應對馬克宏口中這場「疫苗影響力戰爭」，他提議西方國家移轉3－5%庫存的疫苗給非洲國家，對抗中國疫苗外交。在聯合國安理會上，各國亦呼籲戰爭地區停火，以利提供糧食與疫苗的人道救援。

西方國家的呼籲緩不濟急，但迫切對抗中國擴張的印度、俄羅斯，就分別利用自家疫苗產能與中國互別苗頭。尤其印度血清研究所（Serum Institute of India）的疫苗產能是全球之冠，莫迪總理更早早邀集鄰國籌建抗疫合作平台，這使印度有足夠籌碼對抗中國的疫苗外交。

原本在中國一帶一路金援下，許多南亞國家外交倒向中國，多年來令印度芒刺在背。印度近幾年積極檢討外交政策，不僅高舉「鄰國優先」的政策金援周邊窮國，更以疫苗友好倡議（Vaccine Friendshipinitiative）將危機化為轉機，搶在中國前面捐贈疫苗給尼泊爾等六個鄰國，隨後以擴大捐贈與商業合作等方式提供疫苗給17個國家。

印度的疫苗外交相當見效，原本親中的尼泊爾政府拒絕有疑慮的中國疫苗，轉而接受100萬劑印度疫苗；過去獲得中國大量投資的孟加拉，也因為拒絕支付疫苗研發費用，被中國取消疫苗捐贈計畫，但印度隨即贈送孟加拉200萬劑疫苗。

印度為了與巴基斯坦競爭在阿富汗的影響力，急切供應50萬劑疫苗給阿富汗，成為援助阿富汗疫情的第一個國家。蒙古國、加勒比海諸國和太平洋島國則可能是印度疫苗下一批援助對象。就連最親中的柬埔寨，也成功向印度求得10萬劑疫苗，印度發揮影響力對抗中國的決心可見一斑。

緊鄰印度的東協國家，在這場疫苗影響力戰爭並未置身事外，新加坡智庫東南亞問題研究所（ISEAS－Yusof Ishak Institute）在2月初公佈一份名為《東南亞態勢》（State of Southeast Asia）的年度調查報告，這是針對東協10國1032位學者、政府官員和商人進行的調查。

這些受訪的東南亞菁英中，76.3%受訪者認為中國是影響力最大的區域經濟大國，但72.3%受訪者也對中國擴張經濟影響力表示擔憂；49.1％受訪者認為中國是在東南亞最有影響力的政治和戰略大國，但認為中國影響力最大的人中，有88.6％對此感到憂心、46.3％的人認為中國打算將東南亞變成其勢力範圍。

《東南亞態勢》呈現出發展中國家對中國的不信任感，但也凸顯發展中國家無力自主，需要其他大國提供替代方案。在報告中更顯示，如果東南亞國家被迫在美中兩國之間選邊站隊，約61.5%表示會選擇美國，38.5%的受訪者稱會選擇中國，對美國的支持比去年的調查上升了7.9%。《東南亞態勢》的調查結果，除了反應東南亞政治精英的意向，某種程度上也能視作東協透過智庫報告表達對美國的期望。

中國「疫苗外交」的野心（下）：美國有意加入「疫苗影響力戰爭」，台灣或許是解方

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航