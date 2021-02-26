)中國「疫苗外交」的野心（下）：美國有意加入「疫苗影響力戰爭」，台灣或許是解方

美國的改朝換代，似乎成了東協國家眼裡的疫情轉機。儘管美國對中政策在川普總統主政時代日趨強硬，台灣也受惠成為貿易戰最大贏家，但在重視共識的東協國家來說，川普政府的現實主義作風往往令人膽戰心驚。

如今拜登政府上台，雖然政府要職多是歐巴馬時代的親中大將，但拜登團隊的多邊主義與大西洋主義色彩，有利於美國重返WHO以及協調歐洲抗疫。尤其美國公司在疫苗生產上舉足輕重，如果美國能與歐盟攜手，那麼富裕的西方國家便有餘力支援發展中國家的疫苗需求。

東協國家的期盼其來有自，拜登提名的美國國際開發署署長、前駐聯合國大使Samantha Power今年 1 月在《外交》雜誌（Foreign Affairs）撰文，認為美國政府應該帶領全球的疫苗分發，因為這是「唯有美國可以做到的事情」。

在拜登上台後，美國已經宣佈加入COVAX疫苗分配計畫，在G7會議上更承諾挹注40億美元給COVAX。加上聯合國安理會日前提議全球停火，為貧困地區提供疫苗人道援助，國際組織遲來的作為，終於為貧窮、戰亂的地區帶來一線曙光。

Photo Credit: 中央社 新加坡採購美國莫德納COVID-19疫苗，首批疫苗17日由新加坡航空一架貨機運抵樟宜機場。 （新加坡通訊及新聞部提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 110年2月17日

不曾稍歇的中國威脅

即使有國際合作機制，國際社會恐怕別高興得太早。因為中國會不擇手段干預，這點台灣已經經歷過太多次。台蓋協議破局只是一個例子，台灣向COVAX計畫申請、向德國BNT採購的疫苗，就因為中國從中作梗而一度擱淺。直到德國因為車用晶片短缺向台灣經濟部求助，德國態度才見軟化。

儘管台德兩國官方都否認「晶片換疫苗」的說法，向來親中的德國態度轉變卻是事實。眾所皆知，德國梅克爾總理為了確保中國市場，讓德國刻意漠視香港問題，對台灣也長期採取較冷淡態度。即使在BNT疫苗採購成立後，德國官方與藥廠仍然維持「專注經貿」的中國政策，避談台灣問題。

多虧台灣有經濟實力做後盾，才能一波三折取得疫苗。本週一（21日）陳時中部長在疫情記者會中表示，台灣已透過國際間管道買到1981萬劑疫苗，算上德國BNT的500萬劑疫苗，以及國內兩家藥廠各1000萬劑，台灣能獲得的疫苗總數應落在4500萬劑。衛福部堅定且事先高度保密的國際疫苗交涉成果，已令國內親中集團不斷鼓吹採購中國疫苗的論調敗下陣來。

但台灣畢竟身經百戰，其他缺乏與中共交手經驗的國家，恐怕難以應付中國的擴張腳步。《華爾街日報》的德國通訊記者Bojan Pancevski便撰文〈中國利用新冠疫苗外交擴大在歐洲的影響力〉，直指歐盟採購與西方疫苗公司的生產問題，不只阻礙歐洲抗疫復甦的腳步，更讓一些歐洲小國政府投入中國懷抱。

在伊斯蘭世界，儘管許多阿拉伯國家向德國BNT採購疫苗，但為了分散風險，伊拉克、約旦、阿聯、巴林等國也採購中國國藥疫苗，埃及與摩洛哥等美國盟邦也將中國國藥疫苗列入考量。因為生產與配送問題，相對富裕的歐洲小國、阿拉伯國家尚且考慮更易入手的中國疫苗，在世上許多貧窮脆弱的地區，決策者肯定更難拒絕標榜免費的中國外交禮物。

Photo Credit: 中央社 國衛院15日和多個業者共同簽署「精準醫療合作聯盟協議書」，國衛院長梁賡義（前左）受訪時表示，為加速國產疫苗取得緊急授權，二期臨床試驗預計收案3000名受試者，成為臨床試驗一大挑戰。前右為國衛院副院長司徒惠康。 中央社記者張新偉攝 110年1月15日

台灣或許是美國的解方

若說遲暮的歐洲可以對抗中國，恐怕無人願意相信，但霸主美國需要時間調整腳步。前面提到，美國有意加入疫苗影響力戰爭，不僅加入COVAX計畫，更開始著手進行宣傳戰。《美國之音》就有一篇〈「讓盟國向北京說不」美國在東南亞蓄勢待發的疫苗外交〉，宣示美國即將扭轉政策。

然而，美國國內正如火如荼施打疫苗，是否有餘力分神馳援發展中國家，目前尚難以論斷。美國戰略與國際研究中心的東南亞問題專家Gregory Poling在一篇評論〈疫苗外交是拜登在東南亞的第一道試驗〉中寫到，中國疫苗外交的具體做法是「贈送疫苗＋提供貸款＋推動基礎建設」，也就是在一帶一路與亞投行的基礎上，加上疫苗作為威逼利誘的工具。

中國正利用疫苗，重新加速原本因為貿易戰和疫情耽擱的一帶一路相關計畫，例如延伸緬甸皎漂港的鐵路計畫。此外，中國也趁著疫情造成的混沌，在印尼推動中國疫苗的大型海外生產基地，印尼目前已收到300萬劑疫苗，以及足以製造1500萬劑疫苗的原料，中國的觸角更加深入印尼這個東南亞大國。

為了對抗中國，Gregory Poling建議拜登除了加入WHO的COVAX計畫，也可以支持亞銀的APVAX計畫，讓日本、印度、澳洲、歐洲等民主大國能夠在印太地區通力合作。這一建議符合民主黨團隊一貫的決策，兼顧多邊主義思維與穩定美國內部的政治需求。

但美國如果想要更快、更強韌地在這場疫苗影響力戰爭中對中國還以顏色，台灣或許是美國真正的解方。2020年台美先後發布「防疫夥伴關係聯合聲明」與「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，由台灣提供美國防護衣、口罩等物資，和美國協力在美洲與新南向國家投資基礎建設。

台灣的防疫成果世所共賭，目前台灣的防疫物資充足，國產的三款疫苗（國光、高端、聯亞）也已經進入二期臨床試驗。首支台美合作的武漢肺炎疫苗高端疫苗，甚至表示最快可以在6月開始供應。台灣去年已經展開「口罩外交」援助國際防疫，等未來國產疫苗研發成功，台灣也能夠過台美的合作機制在國際間做出貢獻。

從《東南亞態勢》調查報告，我們可以知道東南亞等發展中國家願意與美國合作，中國援助固然誘人，但他們也期盼更公平、不受制於中國的替代方案。雖然WHO有譚德賽秘書長等親中派把權，但美國重返WHO就是為了制衡中國；若想深入印太區域，可以透過亞銀的APVAX，在日本主導的區域機制內，美國影響力可以更安穩的重建。

中國工於心計的疫苗外交固然充滿威脅性，只要借重日本、印度與澳洲在印太地區的影響力，美國不必擔心籌碼不足。台灣半導體與未來疫苗都是各國迫切需要的戰略資源，與日本、印度的外交關係也越加緊密，如果拜登政府能妥為利用川普時代打下的台美關係基礎，持續將台灣力量引入印太與美洲的產業佈局、基建投資、以及防疫行動，美國同盟將會無往不利，毋須懼怕與日俱增的中國影響力。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航