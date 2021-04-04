在數學的性別落差上，生物學可能只扮演了一個小角色

文：貝格里（Sharon Begley）

美國哈佛大學校長桑默斯（Lawrence Summers）在2005年提出，男性與女性之間的先天差異，或許能解釋為何在頂尖的科學與工程職位上缺乏女性（包括後來辭職的），當時他提出的假設是男性有較大的變異性。這個說法認為，女性的數學能力平均而言與男性一樣，但男性之間的數學能力則存在較大的先天差異。

換言之，在數學方面表現不理想的男性比例也比較高，同樣的，也有較高比例的男性在數學方面的表現比女性傑出，這是因為男性腦部發展方式中的某種特殊性。

這個說法解釋了為何男孩在數學競爭中佔優勢，以及為何在頂尖學府的數學系所裡的男性人數遠比女性多。從此，科學家便開始探討變異性假說，但這個理論並未獲得充份的證實與支持。

目前最具規模的一項研究，來自美國威斯康辛大學白水分校的數學教授肯恩（Jonathan Kane）與威斯康辛大學麥迪遜分校的腫瘤學教授梅茲（Janet Mertz），他們分析52個國家的數學表現資料，包括國際數學奧林匹亞大賽等菁英賽的分數。特別的是，他們也大略檢視了變異性，亦即數學分數分散的情形。

他們發現了兩個模式，發表在2011年1月的《美國數學學會會訊》。第一個模式指出，在某些國家，男性與女性基本上擁有相同的變異性。

第二個模式則顯示，男性間的變異性對照女性間的變異性的比例，不同的國家有很大的差異。這些比例的範圍為0.91～1.52（當比例等於1時，表示兩性間的變異性相同；大於1時，則表示男性分數的分散度大於女性）。

在某些國家，男性的變異性大於女性，但在其他國家則小於女性，而且兩者的分散範圍廣泛。

「這個發現顯示這不可能是與生俱來的生理差異。除非你想說在不同國家，人類的基因也有所不同。」梅茲認為：「男性與女性在數學表現上出現的差異，絕大部份必定反映出社會與文化的因素。」

是什麼因素呢？其中一個線索來自以下的發現：一個廣泛用來測量一個國家的性別平等的方式，亦即所謂的全球性別落差指數（Global Gender Gap Index），這個指數與國際學生能力評量計畫（PISA）國際數學競賽中得分為前5％的男女比例有正相關。在某些國家如捷克共和國，男孩與女孩的數學成績分佈情形幾乎一模一樣。

另一個顯示在數學表現上出現的性別差異並非與生俱來的線索，則來自逐漸縮小的性別落差。在美國，1970年代在學術評量測驗（SAT）的數學得分高於700的男女生比例為13：1，但在1990年代則下滑為3：1。

美國康乃爾大學的心理學教授塞西（Stephen Ceci）在辯論數學職業中性別差異的來源時，稱這個新的分析是「一個非常重要的論證」。但他補充說，這些發現並不表示生物學與此毫無關聯。例如，飲食對人類的身高有所影響，並不表示「先天一點也不重要」。現在，男性之間存在較大變異性這個假說並未獲得證實，表示先天並不像科學家曾經認為的那麼重要。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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