原來越南也學唐詩：用「漢越詞」讀《靜夜思》，再用「喃字」唸越南古詩《湯圓》

《越南夯台灣》是由台越夫妻檔John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在本集中分享秋姮在越南讀國高中時讀的文學作品，有包括越南、英國、西班牙、義大利、中國、印度等。中國的部分有讀過李白、杜甫、賀知章等詩作，也有羅貫中《三國演義》和魯迅的作品。

秋姮在影片中先用漢越詞讀李白的《靜夜思》，漢越詞是指越南語裡一些由漢語引申而來的漢根詞和漢源詞的統稱，原本是以漢字書寫，但現已使用越南自己的拼音文字國語字（Chữ Quốc Ngữ）書寫。

秋姮在最後也朗讀了越南古詩，是由越南最偉大詩人之一的胡春香的詩作《湯圓》，以湯圓的特點，寫出女性對愛情忠貞的心聲， ：

妹身又白又勻稱 哀與山河共浮沉 搓圓捏碎隨人意 為首丹紅一片心

這首詩的原文為喃字。喃字過去在越南通行，是以漢字元素才來表達越南語的文字。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒