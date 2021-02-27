「台灣拉麵愛好會」五萬麵友嚴選，「2020年度金賞」前10名你吃過幾家？

文：古家萱

說到最受台灣人歡迎的日本美食，「拉麵」絕對是其中一品。無論是有著濃郁香氣的豚骨、清爽淡麗的鹽味、還是以魚蝦蟹貝熬煮而成、鮮味十足的特殊湯頭，每種都有著各自的死忠支持者。近年，臉書上甚至還出現了一個擁有五萬位成員、名為「台灣拉麵愛好會」的超大型社團。

由於社群的發展，加上新一波的拉麵店開幕狂潮，台灣拉麵愛好會也持續成長，繼2019年與LINE旅遊合作發布了「全台2019年度十大拉麵店」，去（2020）年再次舉辦了全新年度的票選活動，再創參與人數高峰。

2020年度投票規則說明

Photo Credit：有囍Yoshi Ramenよし ラーメン中山店 Photo Credit：有囍Yoshi Ramenよし ラーメン中山店

本次投票的「拉麵店」定義範圍包括拉麵、日式涼麵、油拌麵、沾麵，以社團地圖（社團中的「拉麵地圖」瀏覽次數已達百萬次，是不少拉麵愛好者尋找拉麵店的好工具）上的店家為主，而連鎖店或是擁有三間以上「同店名但各店特色不同者」，採各店獨立票選。

在7月時，台灣拉麵愛好會先舉行了第一階段的「金賞初選」，戰區劃分包括台北市、北部區域、中部區域、南部區域以及東部和離島區域，參戰店家總數多達361家。而在日前，社團也終於以一人不限一票的方式，正式選出了「2020台灣拉麵愛好會年度金賞」店家。

以下便是通過麵友嚴格考驗的「年度金賞店家」。

#Top 1：辣麻味噌沾麵（拉麵）鬼金棒

Photo Credit：鬼金棒 Photo Credit：鬼金棒

眾所矚目的第一名由去年的冠軍──位於中山區的「鬼金棒」繼續蟬聯。源自東京的鬼金棒主打「辣麻味噌」拉麵，其濃郁的湯頭不僅讓人口唇酥麻，更帶有強烈的花椒與山椒香氣。

其中，沾麵麵體更加入蕎麥混合，超粗的麵條口感Q彈有咬勁，搭配的叉燒則罕見地以「角煮」方式呈現，適中的肥瘦比例入口即化，大塊的口感吃起來也非常過癮。

另外，由於拉麵的整體口味偏重，店家也貼心地在麵裡附上的大量的豆芽與洋蔥丁，炒豆芽香氣十足，起到了很不錯的「轉味」的功用，也帶來了更豐富的口感層次，而上頭的玉米筍則是店家標誌性的象徵。

#Top 2：鶏吉君とりよしくんらーめん 雞白湯專門店

Photo Credit：鶏吉君 とりよしくん らーめん雞白湯專門 Photo Credit：鶏吉君 とりよしくん らーめん雞白湯專門

與冠軍的蟬連狀況相同，本次的第二名同樣由內湖排隊名店「雞吉君」拿下。以雞湯拉麵為主打的雞吉君菜單分成「中午」與「晚上」兩種，中午的口味有清湯、白湯與煮干3種，另外還供應有手揉拌麵，每日供應的品項都不太一樣。晚上則有特濃、濃厚、淡麗3款，另外還供應有手揉拌麵。

針對不同的湯頭，店家在每碗麵所使用的麵條種類與醬底也會有所不同。其中，不同於多數店家加入大量脂肪呈現的方式，雞吉君高人氣的「特濃口味」是將肉泥打入湯中，配上略捲的粗麵條、再加入蘿蔔絲、蒜苗與西洋芹等配料。在營造濃厚口感的同時，吃起來也不至於膩口負擔。

#Top 3：勝王

Photo Credit：勝王 Photo Credit：勝王

在2019年票選中拿下第六名成績的「勝王」，本次一舉上升了三個名次，拿下季軍寶座。身為鬼金棒的「二毛作店」，除了少數幾樣常駐的基本品項外，勝王並沒有固定的菜單，還時常推出各種大膽新鮮、別處吃不到的奇特口味，像是「八幡屋本膳油封蟹腳肉佐松露雞白湯柳麵」、被戲稱為黑大麻的「黑蒜蔥麻油薩索雞豚柳麵」等，每款都讓人印象深刻。

除了口味變化多端的拉麵之外，勝王的小菜如「橄欖油烤蕃茄」、「黑醋角煮」、「伊比利豬」、「和牛肩肉」等，也都是老饕們推薦必需加點的品項。另外，店內的七味粉與指月亭辣椒醬香氣非常特別，建議大家在吃到尾聲時加入，這樣就能一次品嚐到一碗湯的兩種不同風味。

#Top 4：山下公園 ラーメン

Photo Credit：山下公園 ラーメン Photo Credit：山下公園 ラーメン

2019年用力擠進第10名，台中名店「山下公園 ラーメン」讓不少人注意到了在台中地區漸漸萌芽的拉麵熱潮，2020年，他們更以驚人的得票數竄升到第四名。根據店家在臉書的說明，山下公園在創立之初選擇以「家系拉麵」作為湯頭基底，並透過細緻的微調做出更深層的延伸，希望能為來訪食客煮出「每天吃也很舒服」的日常拉麵。

山下公園2020年也推出了不少新口味，包括以蒜頭做主題的「焦蒜雞豚濃湯」、醋味主題的「醇辛鹽味拉麵」、薑味的「生薑豚雞濃湯」等，延續了家系的湯頭骨架與中捲麵特色，並以不同調味創造出更多的風貌。

#Top 5：五之神製作所 台灣

Photo Credit：飽足感女神 Photo Credit：飽足感女神

2019年得到第七名的「五之神製作所」在2020年度晉升了兩個名次。店內主打海味滿滿的蝦系拉麵，店內主打海味滿滿的蝦湯拉麵、沾麵。一推開門就可以聞到濃到好像會痛風爆血管的蝦味。

沾麵的品項有「濃厚蝦沾麵」、「蕃茄蝦沾麵」，拉麵則有「濃厚豚骨蝦拉麵」與「100％濃出汁蝦拉麵」兩款。

雖然蝦味濃郁，但五之神的湯頭喝起來並不死鹹，帶著蝦與大海的鮮甜，搭配的厚切筍乾也相當多汁，讓人留下良好的印象。

此外，在每週的五六日，五之神都會準備精心製作的「特別限定拉麵」，食材多以海鮮為主，從比目魚到豪華的大量干貝、龍蝦等應有盡有，每每推出都會吸引來不少人在門口排隊。

年度金賞：6-10名戰況分析

Photo Credit：三冬麵舖 Photo Credit：三冬麵舖

除了上述前五名店家外，本次票選的6－10名則分別是：「隱家拉麵」士林代表店、「柑橘 Shinn」、位在桃園的「三冬麵舖」以及台中的「有囍Yoshi Ramenよし ラーメン中山店」，以及「Okaeriお帰り吃碗拉麵吧」其中，隱家拉麵、三冬麵舖和有囍Yoshi Ramen都是首次進入前10名。

有人進榜，當然就表示有人掉出榜外。綜合比較2019年與2020年度的金賞榜單，位於大安區的「麵屋壹之穴」在2019年拿下第九名，2020年則來到第17名；「麵屋壹慶」相較2019年下降了八個名次，拿到了13名；而來自北海道的「山嵐拉麵」則從季軍跌落至第11名。

Photo Credit：隱家拉麵 Photo Credit：隱家拉麵

雖然可惜，不過人們對食物與口味的喜好本就會隨著時間與當下的流行而改變，無須過於執著。而每年都有新的店家衝上榜內、帶來全新的口味與氣象，對拉麵迷來說，肯定也是件值得開心的好事。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航