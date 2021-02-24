泰國收到首批北京科興疫苗，接種計畫將於3月開跑

泰國今日（2月24日）迎來第一批「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，共31萬7000劑，其中20萬劑來自中國生物技術有限公司科興（Sinovac），11萬7000劑來自英國-瑞典藥廠阿斯利康（AstraZeneca）。

《曼谷郵報》報導，今早10點，在曼谷蘇萬那普國際機場（Suvarnabhumi airport ），總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）與高階官員迎接載著疫苗、由北京返回的飛機。首先收到的20萬劑科興疫苗將收存在倉庫清點直到26日，隔日開始配送到各醫院，預計在3月1日開始實施接種計劃。

《路透社》報導，泰國22日已給予科興疫苗緊急使用授權，帕拉育23日指出，醫護人員將優先接種。

《曼谷郵報》報導，首批疫苗將優先分配給13個被視為高風險區的省份，包括風險級別最高的區域龍仔厝府（Samut Sakhon）、八個風險級別次級區域如曼谷、巴吞他尼府（Pathum Thani）府等，以及四個具經濟意義的省份如普吉島（Phuket）、清邁府（Chiang Mai）。

相對於科興疫苗的訊息有先公開宣布，本次也將收到阿斯利康疫苗的消息並未在事前披露，是由國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）院長Nakhon Premsri所透露。

泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布，帕拉育將是泰國首位接種者，「帕拉育將軍是國家領導人，讓他施打第一劑疫苗Covid-19是重要的。疾病管制局會進行風險評估，這是國際標準流程。」阿努廷也提及，帕拉育將接種阿斯利康疫苗。

總理府官員透露，帕拉育被安排在27日於泰國衛生部直屬班拉那拉杜拉傳染病研究中心（ Bamrasnaradura Infectious Disease Institute）接種疫苗。

泰國預計3月會再收到80萬劑、4月再收到100萬劑的科興疫苗。除此之外，泰國人所接種的疫苗，將由泰國王室所有暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group）在當地製造，預計在5到6月之間有26萬劑可用，後續陸續提供3500萬劑。

疫苗政策牛步

《曼谷郵報》報導，泰國疫苗政策被反對黨批評牛步且缺乏透明度。阿努廷表示，「如果沒有任何戲劇化發展，疫苗本會來的更快。」但他並未明確指出此言是否針對前進運動（Progressive Movement）創辦者、現已解散的未來前進黨（FFP）前黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）對疫苗計劃過慢和缺乏透明度的批判。反對黨前進黨（Move Forward Party）上週在對總理的不信任動議辯論中也頻頻針對泰國政府的疫苗策略。

Photo Credit：Reuters/達志影像

《Thaienquirer》今日刊出一篇評論〈仍應詳加檢視政府的疫苗策略〉指出，泰國的疫苗策略持續招致批評，是因為政府決定購買少量科興疫苗，往後主要依賴批准可在泰國由暹羅生物生產的阿斯利康疫苗，在2021年達到成年人口60％接種的目標，這項決策明顯的缺點就是疫苗的製造、配送緩慢，疫苗來源也不夠多元。

作者也指出，國家疫苗研究院院長Nakhon Premsri也並未回答泰國為何是唯一在東協國家中，未加入由世界衛生組織（WHO）等國際組織主導的全球疫苗取得機制（COVAX）計畫的國家？

另外，泰國目前也在逐步鬆綁疫情管制。《曼谷郵報》報導，23日，曼谷當局宣布鬆綁武漢肺炎相關管制措施，包括旅遊規範與娛樂場所限制。允許旅客可在曼谷蘇萬那普國際機場過境、在餐廳酒吧可提供酒精直到晚上11點。

「他們（旅客）可在機場待的時間限制在12小時內。他們會在航廈裡的特定區域，也不可進入商店。Covid-19疫情中心（CCSA）發言人Taweesilp Visanuyothin博士表示。

曼谷都會管理局（BMA）發言人Pongsakorn Kwanmuang表示，市政府同意娛樂場所如酒吧、卡拉ok、按摩可恢復平常的營業時間。曼谷都會管理局的鬆綁措施將於23日生效。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒