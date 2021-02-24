男控至烏克蘭借腹生子遭業者丟包，立委張廖萬堅籲「代理孕母」法制化

立委張廖萬堅昨（23）日陪同一名跨國借腹生子的男子，出面召開記者會。男子稱找上媒介烏克蘭代理孕母的業者協助並繳錢之後，雖成功求子，後續卻遭業者扣留證件、索取額外費用。對此台中市衛生局表示，此案涉嫌違反《人工生殖法》，已函送台中地檢署偵辦。

張廖萬堅則強調，去（2020）年曾與其他立委提出《人工生殖法》修正草案，希望將代孕的法理依據直接透過《人工生殖法》進行規範。後續將持續關注並協助法案修訂，希望能協助更多需要幫助的家庭。

《中國廣播公司》報導，台中市立委張廖萬堅，昨日陪同化名阿強的男子，出席召開記者會，說明跨國借腹生子的坎坷。阿強因為想當爸爸，找上媒介烏克蘭代理孕母的業者協助，簽約繳付說好的230萬台幣，求得一對雙胞胎兄弟。

孩子去年8月出生，阿強隨即到烏克蘭接孩子，不料遭業者丟包不理，還扣留證件、索取額外費用。阿強透過立委向外交部協調人道救援，才順利把孩子帶回家，結束滯留異鄉三個月的噩夢。

《公視新聞網》報導，代辦者蔡小姐出面否認丟包與加收費用，強調當時烏克蘭因疫情影響，才導致小孩出生證明申請流程延宕50天，不承認有超收費用。

台中市衛生局則表示，此案涉嫌違反《人工生殖法》，已函送台中地檢署偵辦。但代理孕母《人工生殖法》修正案仍躺在立法院，國健署表示，代理孕母涉及夫妻與代孕者、子女之間的利益問題、以及代理孕母的身體自主權，仍待找出共識。

代理孕母法制化，仍待《人工生殖法》修正規範

《中央社》、《中時新聞網》報導，張廖萬堅表示，2020年5月曾與民進黨籍立委吳秉叡、邱議瑩等人共同提出《人工生殖法》修訂草案，希望能協助部分婦女，因先天性無子宮、因病切除子宮或罹患重大病症不適合懷孕生產，亟欲尋求人工生殖代孕途徑來彌補遺憾者。

當時提案修正的《人工生殖法》修正草案，將代孕的法理依據直接透過《人工生殖法》進行規範，全案已在立法院完成一讀程序，目前則還在等待相關單位實質審查。

根據一讀投票表決通過的《人工生殖法》修正草案，要實施代孕生殖，必須符合以下其中一項條件，包括：

妻無子宮。 妻因子宮、免疫疾病或其他事實，難以孕育子女。 妻因懷孕或分娩有嚴重危及生命之虞。

張廖萬堅指出，目前《人工生殖法》欠缺規範及保障先天性無子宮等狀況，後續將持續關注並協助法案修訂，希望能協助更多需要幫助的家庭。

《中時新聞網》報導，台中市衛生局保健科長林宛蓁表示，先前接獲民眾檢舉媒介烏克蘭代理孕母，內容疑涉違反《人工生殖法》第31條規定：「意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹者」，衛生局已函送台中地檢署偵辦。

衛生局呼籲，為保障不孕夫妻、人工生殖子女權益，目前國內訂有《人工生殖法》及相關規定，民眾如需實施人工生殖，請務必尋求合法之人工生殖機構施行，並與醫師溝通較適合的人工生殖方式及胚胎植入數，保護母親與與胎兒的健康。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺