延後開學代理教師被追回7533元薪資，立委籲教育部別放任「留停自助餐」陋習

因為防疫關係，今（2021）年中小學生延後開學，有位代理老師在臉書發文，表示自己開學當天接到校方電話，要她繳回5天共7533元薪資，因為延後開學聘用期也延後；然而原本請育嬰假的正式老師，得知延後開學5天就向校方申請復職，只為領那5天的薪水，但她卻必須繳回溢發的薪資，讓她深深感覺代理老師不被尊重。

此發文也引起熱議。立委范雲表示教育部應修法，避免教師濫用留停制度，並進一步保障代理教師的權益。

代理老師一年只有10個月薪水

這位發文的代理老師表示（該老師後來已將臉書發文隱藏），因為她的職缺是正式老師育嬰留停的缺，但是這個正式老師請育嬰假只請學期間，寒暑假都復職回來領薪水。

讓她非常生氣又悲傷的是，政府給正式老師待遇極佳，請假可請學期間，寒暑假回來復職領薪水，但不用做事、不用備課，也不用進學校，開學當日再繼續請假。而她作為代理老師，寒暑假都要備課卻沒有薪水，整年等於少了3個月薪水。

而下面的網友則有人替她抱不平，認為這制度實在對代理教師太不公平，但也有人認為「沒辦法自己選的，只能繼續努力，趕快考上正式老師，不然就乾脆別當老師了。」

依據現行制度，正式教師若因病、侍親，或要照養3歲以下子女，可申請留職停薪。其實早在5年多前，就有相關爭議，教育部人事處100學年度時統計曾發現，全國2341位請育嬰假的教師中，260位選擇在寒暑假時「復職」，約有比例將進一成的老師這樣做，雖然不用去學校上課，也有薪水可以領；然而近年因育嬰留停不用上報，已無相關統計數據。

近年來因為少子化和年金改革的影響，許多學校減班、老師延後退休；而「代理老師」成為多數想當老師的人在準備時期的選擇。他們從師範體系大學或是取得資格後，一邊在各級學校當代理老師，一邊準備正式老師的考試「教師甄試」，然而因為各學校開缺少之又少，競爭非常激烈，這段準備期可能會長達3到5年；有些人甚至考了10年以上，都還沒考上任何正式老師的缺，這也是「流浪教師」一詞的由來。

而代理教師是個怎麼樣的工作呢？從這篇代理老師的引起廣大迴響的貼文當中可略知一二，代理老師的薪水跟正式老師不同，是「做多少算多少」，按照實際代理的月數每個月發薪水，也就寒暑假期間沒上課就沒薪水。而且代理教師的敘薪不像正式老師一樣會逐年調薪，也沒有正式老師的「育嬰假、年終獎金」等福利，雖然代理老師的工作量可能比正式老師還要多，但薪水大概只有正式老師的一半。

這也是全國教師總工會多年來的關注議題之一，他們在去（2020）年就曾指出，依據調查109學年度只有嘉義市、金門縣給所有代理教師一整年的聘期，其他縣市代理教師可能只聘10個月，而有部分縣市的代理教師必須兼導師，或是行政職如擔任學校處室的主任或組長，才會給完整1年聘期。然而多數的人為了「未來的飯碗」都還是會選擇忍氣吞聲，熬過這段時間。

全國教師總工會當時也強調，根據教育部規定，代理教師的本薪、加給及獎金支給基準應由教育部訂定，但教育部卻於2016年1月26日以公文告知縣市政府，未具合格教師證書代理教師的敘薪標準，應由各縣市政府應自行訂定。全教總認為教育部此舉已牴觸規定。

教育部：已修法保障，會想辦法補助代理老師整年薪水

這次的「育嬰留停」爭議事件，教育部回應時則表示，在2016年8月26日時，就針對這種情況，修正《教育人員留職停薪辦法》，明訂已於寒、暑假復職，又因同一事由申請於次學期開學後留職停薪者，必要時服務學校得組成「諮詢小組」提供意見，作為學校核准該教師留職停薪的參考。

教育部也表示，雖然現在相關的權限回歸各地方縣市政府，但教育部多次邀集地方討論，並促成各地讓「兼行政職」的代理教師有完整聘期，為降低教師流動率，也補助七縣市（台北市、高雄市、嘉義市、基隆市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣）讓代理教師可領完整年薪；各地方政府均已實施再聘制度；對於暑假期間未給薪情形下，學校不得要求代理教師到校工作。

國教署未來也會持續透過經費補助方式，引導地方政府盡量朝代理教師與正式教師聘約期程一致方向處理。

不過《聯合報》報導，1名國小校長就坦言，教育部雖已修法杜絕「權利濫用」，但仍難防有心人，且依個案不同，育嬰假又是法定權利，正式教師也可能是真的有需求，一套法無法約束每個人。加上教育部規定的「諮詢小組」成員是由學校職員組成，認定基準寬鬆嚴格各校不一，在學校環境中，有時也不想得罪同事，可能不會太嚴格。

范雲：教育部應修法進一步保障代理老師權益

立委范雲則表示，從2013年有制定辦法開始，「留職停薪應以學期為單位」已是教育界眾所皆知的「根本原則」；2016年修法目標也很明確，一方面要學校確實把關，不要再讓此陋習延續，後續也多次發函給所有縣市教育局和學校，重申應盡力避免陋習，不要再造成外界觀感不佳及誤解，但仍有學校卻依然故我。

對於這樣的留停制度，范雲認為，教育部應進一步解決問題，她提出3點要求：

范雲強調，代理教師權益保障不足的問題存在已久，這真的需要教育界整體勞動思維的改變。對於許多代理教師所遇到，每年都必須為工作及續聘煩惱，以及無法取得完整全年度聘期及薪資的問題（名義上聘任一年但實際上薪資及聘期只給9到11個月），都已在去年提出預算案，會持續監督教育部改善。

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核稿編輯：羅元祺