投資救地球？「ESG因子」讓企業改造體質變環保——富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金

相信大多數人都會認同，「環保」是趨勢，也儼然成為一種流行標誌。當各式各樣的環保吸管、環保餐具、環保提袋相繼而生，出門在外若沒有使用環保產品，不只是落伍，還顯得環保意識低落。一個減塑的小動作固然重要，卻恐怕趕不及環境破壞與氣候驟變的速度。因此人們試問：是否有從體質面、整體結構面更快速拯救地球的方法？答案就是「ESG」概念股。

減塑環保固然重要，但還有更強而有力的方法：投資ESG概念股

根據英國衛報（The Guardian）在「新自然經濟計畫」發表的報告，預計到了2030年，解決全球自然環境危機可每年創造4億個工作機會，以及10兆美元的商業價值，這是危機帶來的轉機。此時，兼具環境（Environmental）、社會（Social）、和公司治理（Governance）要素的「ESG」概念，就成為辨別及制定具體永續投資方案的數據分析工具。

有別於「永續投資」是一個整體概念，ESG則是一種具體指標，用於衡量企業管理層是否在永續發展議題上，能做出足以影響企業的長期財務表現。而納入ESG因子，意味著必須利用研究、數據、觀點帶動所有投資活動流程全面改善；且長遠來看，還必須有助於提升報酬。

研究實證：納入ESG因子讓企業財務表現更佳，國家政策也跟進

事實上，依據2010年以來MSCI AC世界股價指數總報酬率計算註1，也可發現ESG因子確實能為股價長期表現帶來正向影響；換言之，企業納入ESG因子，財務表現將更卓越。

此外，ESG基金規模的成長，也在過去十年間從6,400億美金（2009）成長為15,410億美金（2019），成長率為141%，平均年複合成長率9.18%。

（註1）資料來源：理柏資訊，取MSCI AC全球ESG 指數（ESG Universal）及MSCI AC世界指數；美元計價；統計過去十年截至2019年底。

既然各種研究資料都顯示，無論是改善地球環境，或是為投資人帶來機會，ESG概念股確實能帶來正向改變，那麼投資人可以如何行動？緊跟著ESG社會責任投資趨勢，不妨參考「富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金」。

這支基金可以說是目前市場上數一數二具備前瞻思維的ESG主題基金，有超過70年歷史的富蘭克林坦伯頓基金集團作為堅強後盾，能提供豐富且專業的研究資源，並透過氣候變遷分析、長期價值投資策略，發掘評價面具吸引力、且已準備好迎接低碳經濟的全球性公司。此外，再藉由多元分散的投資組合，追求兼具長期投資報酬、風險控管、氣候變遷目標的投資標的，並降低投資組合的碳足跡，為投資人與地球環境創造雙贏。

除了隨手關燈、少開冷暖氣節電，更強而有力的作法，就是投資納入ESG因子的公司，不只支持優良企業永續發展，也為地球環境盡一份心力。

參與綠色產業成長、拯救地球環境危機！這一次，讓你的投資更有意義

▶富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金

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