鐵路警察李承翰刺死案：法院認定嫌犯「未完全喪失控制能力」，二審改判17年

（中央社）鐵路警察李承翰在嘉義車站遭刺死，嘉義地院以凶嫌鄭姓男子罹患思覺失調症而判無罪，但台南高分院認定鄭男辨識行為及控制能力未完全喪失，撤銷原判決，改判17年，全案可上訴。

台灣高等法院台南分院今（24）日上午判處鄭男有期徒刑17年，服刑期滿後強制監護五年。這場宣判採視訊，鄭男身著青綠色衣服、戴著口罩，出現在法庭電視螢幕上，聽到判決後，鄭男情緒未見顯著變化；法庭現場多是媒體，僅鐵路警察局派人到場聽判。

嘉義地方法院採用台中榮總嘉義分院精神鑑定，2020年4月以鄭男罹患思覺失調症，宣判無罪；此判決引起諸多議論，全案上訴二審後，台南高分院再請來成大醫院進行精神鑑定，撤銷一審原判，認定鄭男犯殺人罪及妨害公務執行罪，改判有罪。

台南高分院合議庭指出，綜合各項證據資料，參酌榮總嘉義分院、成大醫院的精神鑑定報告、鑑定醫師證詞，合議庭認定鄭男精神狀態雖因精神障礙，導致辨識行為違法的能力及辨識行為、控制能力有顯著減低的情形，但未達完全喪失程度，依刑法減輕其刑，原審認定有誤，無罪判決顯有不當。

合議庭依榮總嘉義分院、成大醫院鑑定結果，同時認定鄭男有令入相當處所接受監護處分的必要，未經相當治療，出獄後有極高可能再度失控，才宣告鄭男應於刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所施以法定最長監護期限五年。

二審改判，李承翰母：勉強可以接受

鐵路警察李承翰被刺死案，二審台南高分院今日改判鄭姓被告17年，服刑期滿再強制監護五年。李承翰的母親張秀珍說，對判決結果感到欣慰，勉強可以接受，給社會一個交代。

張秀珍表示，昨天晚上睡覺時，心情就忐忑不安，睡得不安穩，睡前還特地燒香告知丈夫及兒子李承翰今天上午要宣判，希望有好的結果；上午在得知判決結果後，再次燒香告知丈夫及兒子，這個判決結果勉強還可以接受。

張秀珍表示，被告是否要上訴，自己感到無為能力，後續由律師處理；改判17年，至少給社會及警察一個交代，如果一審不是判被告無罪，丈夫就不會鬱悶到死，她現在就不會是孤單一人，還好女兒及女婿都會不時回家陪伴。張秀珍指出，雖然兒子過世一年多，現在早上起床，還是會想到兒子及丈夫在家情況。目前都不敢坐火車，看見火車經過平交道，內心會突然感到悲痛，眼淚就流下來，回想到兒子被害的情景，而悲從中來。

張秀珍說，開庭就是一種煎熬，心理負擔相當大，去年一審判無罪，與丈夫聽完判決後，身體幾乎癱軟在地，需要攙扶才能走路，今天得知改判結果，感到欣慰。

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台鐵北上第152車次自強號列車2019年7月3日晚間8時56分抵嘉義車站，鄭姓男子遭列車長發現無票乘車，鄭男因補票問題和列車長發生衝突。鐵路警察李承翰上車處理，遭鄭男以尖刀刺傷腹部，送醫因失血過多不治。

李承翰當時遭情緒激動的鄭男持刀刺傷腹部大量出血，李承翰為維護全車旅客安全，仍緊緊抓住鄭男持刀的手，直到最後一刻仍不鬆手，救了全車廂的乘客。

一審由嘉義地方法院審理，法官參考台中榮總嘉義分院精神科醫師沈正哲的精神鑑定結果，認為鄭男患思覺失調症，犯案時沒有辨識能力判決無罪。

李承翰父親李增文生前希望法官能伸張正義，還家屬一個公道，後來一審判決被告無罪，他無法忍受殺害兒子的被告無罪判決，心情鬱悶，不幸於去（2020）年6月間病逝，再也等不到案件上訴結果。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：羅元祺