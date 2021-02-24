澳洲和臉書為新聞付費槓上，為何吸引全球注意？爭議如何收場？

中央社雪梨23日綜合外電報導

美國社群網站巨頭臉書與澳洲政府因新聞內容付費問題槓上，臉書並一度在澳洲平台封殺新聞內容，最後澳洲政府就相關立法做出讓步後化解危機。這起事件引發全球關注，原因何在？

事件起源

澳洲政府為矯正搜尋引擎龍頭谷歌（Google）和臉書（Facebook）等美國科技業巨擘在網路廣告市場稱霸，及新聞媒體業因此蒙受損失等問題，決定立法要求這些企業在搜尋結果和動態消息提供生產成本高的新聞內容時，須付費給媒體。

但在澳洲眾議院上週通過相關的「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code）後，臉書18日突然對澳洲用戶封鎖平台上的所有新聞內容，既讀不到也無法轉貼，這項舉動引發全球譁然。

法新社報導，澳洲政府之所以盯上谷歌和臉書，因為澳洲市場競爭監管單位發現，花在網路廣告的費用，每100美元有53美元被谷歌賺走，有28美元被臉書賺走，其餘由其他網路平台瓜分。因此為了讓競爭環境更公平，澳洲當局決定立法要求這些網路平台大咖付費使用新聞內容。

截圖自網站 Facebook 18日阻擋澳洲用戶閱讀與分享其平台上的新聞內容，以反制澳洲政府擬制定新聞媒體付費法

為何吸引全球注意？

谷歌和臉書在全球享受監管寬鬆已長達20年，如今受到越來越多政府檢視。這次事件雖然發生在澳洲，但其他國家的監管當局也密切關注發展，以了解澳洲政府提出的這套機制是否行得通，以及是否適用於其他國家。

美國微軟公司（Microsoft）便因旗下搜尋引擎Bing可能受惠於澳洲立法而擴大市占，因此支持這項立法，還明確呼籲其他國家跟進。微軟主張，科技業有必要跟上腳步，協助活化獨立新聞業，因為那是「我們民主自由的核心」。

歐洲監管機關也對澳洲立法做出正面回應。歐洲聯盟（EU）同樣正在草擬適用於全境的數位市場立法。

另一方面，臉書為表達抗議，斷然封殺澳洲平台的新聞內容，造成當地一些緊急應變單位無法透過臉書對大眾發布火災、洪災或其他災害警報。這也引發外界質疑，是否應讓社群媒體能夠單方面移除形同重大基礎設施的危機應變相關服務。

臉書和谷歌為何反對立法？

普遍來說，臉書和谷歌一再抗拒各國可能提出破壞他們商業模式的連串監管新規，因為這些企業正是靠原本經營模式，成為全球規模和獲利數一數二企業。

不過具體來說，臉書和谷歌都表示不反對為新聞內容付費，兩公司事實上也已經為了內容而付費給一些新聞機構。它們主要反對澳洲立法決定它們該付多少錢，這遠比歐盟立法管更多，歐洲只鼓勵社群媒體和傳統媒體就付費達成協議。

澳洲政府原本提出的法案，賦予獨立仲裁員有權判定臉書和谷歌與新聞媒體達成的付費協議是否公平，以確保這些科技業巨擘不會利用網路廣告市場霸位來主導協議條件。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

爭議如何收場？

經過澳洲官員和臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）數日談判後，澳洲政府今天做出讓步，同意修改法案4處條文，包括臉書相當在意的最終報價仲裁機制。

這暗示只要臉書和谷歌能與新聞媒體達成協議，就能不用受制於仲裁。臉書也因而宣布，「將在未來幾天」解除對澳洲新聞網頁的封鎖。

儘管臉書屏蔽新聞內容的行動，可能讓政府當局未來試圖對網路平台祭出監管新規時有所警惕；但臉書最後同意解封，也展現科技企業有意願與立法機關就新聞內容提供商的收入來源進行協商。

谷歌原本也因相同因素揚言停止在澳洲提供搜尋服務，但最後一刻打消念頭，轉而與數家澳洲媒體集團達成付費協議。

新聞來源：澳洲和臉書為新聞付費槓上 為何全世界都在看？（中央社）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航