《同學麥娜絲》：人物扁平、故事僵化，這就是黃信堯說書模式的極限

本片是黃信堯的第二部劇情長片，電影評價不如他上一部《大佛普拉斯》。泰半影評認為，本片延續黃信堯「說書」調性，旁白照例搶戲，但人物扁平、故事僵化，已是老調重彈。

這個分析大致沒錯，不過《同學麥娜絲》若以作者論來說，內容的各方面都比《大佛普拉斯》進步。要說拍得失敗，倒也未必。只能說，這就是黃信堯說書模式的極限。

《同學麥娜絲》講述四個男同學的人生故事，描述一群不上不下的中年男子，如何面對中年危機的生活故事。故事聚焦在保險專員「電風」（鄭人碩飾）、導演「添仔」（施名帥飾）、紙紮屋老闆閉結（劉冠廷飾）、戶政約聘人員罐頭（納豆飾）四個人身上，另外還加入了第一人稱、上帝視角的導演，在一旁不時介入故事。

就電影本身，設計四個主角有其必要性，因為這是在講述一群男性死黨的故事。只有兩人會使焦點集中在個人身上，三人又會少掉「同學感」的群聚效應（會變成像三個朋友聚會），四人算是剛好。但也就這個剛好，顯露了黃信堯在電影技術上的不足。

如果說「同學群體」是本片的敘事結構核心，在主題是描述一起長大又一直保持聚會聯繫的同學們，如何面對中年危機與人生困境的情況下，交叉敘事是最基本的手法。導演得透過四人生命故事的亮點，交互穿插，一步一步推進劇情。情節張力的深淺拿捏，何時鬆何時緊，意象如何堆疊，從感情、家庭、事業、內心糾結、自我完成，調換時序，層層逼近，然後完成一個導演個人步調的電影結構。

但很明顯的，黃信堯在敘事調度上，弄得很是扁平。他基本上就是順時的，讓原本四個角色從平淡生活開始變調，發生危機，然後突然結束。每個主角的危機轉場與情緒連結極其薄弱，無論是好壞對比，或是壞事的堆疊累積，都缺乏邏輯，只是平舖直述的安排。

例如：閉結終於找到成家對象，即將開展幸福生活，跟罐頭重逢心中女神卻發現對方是風塵女子的絕望，沒有做出對比感。而無論是電風在沒有愛的情況下奉子成婚，或添仔的外遇，跟另兩個同學的感情變化間，也沒什麼互文安排，所有有亮點的情節都是單一呈現，把一堆衝突片段依照時序一一呈現，無特出之處，也使得原本可以有力量的敘事，被整個削弱。

但就故事與情節來看，黃信堯可說是台灣電影中，對於底層弱勢與社會邊緣者，觀察最敏銳的導演。《大佛普拉斯》描述拾荒者跟工廠保全員的生活情境，既不灑狗血，又不刻意做作，而且入木三分。這本就是他的強項。在《同學麥娜絲》中，有好些橋段也讓人看了精神為之一振。無論是四個在社會中沒三小路用的同學喝茶打牌，到罐頭走訪那些遷戶籍的社會邊緣者，畫面感極其強烈。光是那些跟劇情沒太大關係、擦身而過的情境，就足以令人動容。

這原本是讓電影可以傑出的力量點，但被有待加強的敘事，以及黃信堯「說書」的電影語言，還有極其扁平的人物故事，給分散掉了。

Photo Credit: 甲上娛樂

本片無論是四位主角或配角的性格與故事，都頗為扁平。電風因為寂寞認識了不愛的女子，不小心有了只好結婚，然後感到茫然，在公司又過得不順。但他的內心糾結，卻沒有更多情節來呈現，觀眾看到的只有字面上這些東西。而添仔從一個混不出名堂的導演突然被拉去選立委，然後被權勢美女沖昏了頭，心境上毫無描寫，反應也十分刻板。

意思是，即使添仔的理想不是導演，或是商業設計或保全員，都不影響劇情的任何部分。他的性格極不明顯。而閉結有趣的點全在設定，無論是做紙紮屋或陰陽眼，或結巴，或因為奶奶而結婚，全都沒有呈現性格與複雜的心境。罐頭因為女神的事自殺幻滅，反應也頗為制式，觀眾唯一感受到的就是他很衰，愁眉苦臉，此外沒有更多。就人物來說，心理層次上遠遜《大佛普拉斯》的兩位主角。

最大的原因，就在於導演沒能力在有限時間內講好四個人的故事，所以每個人的心境鋪陳都只能草草結束。原本可以有力的配角，無論是從校花變成風塵女子的女神，或是委身予閉結的喪偶女子，根本就連個性都沒有。添仔的妻子跟外遇對象，電風的老婆就更不用說了，只淪為過場的道具。比閉結的阿嬤還更沒存在感。

而這些失敗的故事情節，看起來，偏偏是有意為之。因為原本該留給這些心境細節鋪陳的時間，全部讓給黃信堯本人的旁白。黃信堯一憑《大佛普拉斯》中的說書人兼「辯士」的角色，以第一人稱畫外音，不時介入故事，不但點評情節，時不時還跟角色對話。這當然可說是（台灣的）獨門手法，但它也導致相當正反兩極的效果。

單論畫外音的部分，黃信堯的手法與效果，都比《大佛普拉斯》有進步。開場的後設性敘述，講自己要借製片鍾孟宏的重機，這種與故事毫無相關的切入，就跟主題有互文作用，是其亮點。片中突然跳出來跟電風說話，也算有趣。片尾本人更跳出來揍人，可說是全片高潮。這些都比《大佛普拉斯》內單純的講評，來得「更深一點」。

雖然黃信堯以為這個是比「打破第四面牆」更進一步的「打破第五面牆」，但其實光是漫威漫畫中的死侍就玩得比他漂亮不少，而且不過就是「打破第四面牆」而已。黃信堯卻連此概念都不甚明。而他的介入除了以上的作用，無論是關於敘事結構、電影互文、內涵提升，都沒起作用，更多時候，只會破壞劇情張力。

片中畫外音最糟糕的部分，是顯示黃信堯識見的不足。一般導演之所以少用畫外音，是因為上帝視角必須要有高深的視野，對電影造成畫龍點睛的效果，所以不好用，也不可濫用。亞倫雷奈在紀錄短片《Toute la mémoire du monde》中，以短短的畫外音旁白，完整解釋巴黎圖書館複雜的運作機制，並將知識如何透過書籍保存閱覽的方式，連結到全世界的精神與記憶上，格局視野之宏大，電影敘事的精準與複雜，使其成為不可多得的傑作。

黃信堯在本片的說話時間可能還勝過《Toute la mémoire du monde》，但除了逗趣的效果外，當他試著替四位主角的生命意義作出評點時，其註解程度之低下，讓人看了恍神。

舉例來說，當電風在職場上做對的事，卻跟主管起衝突時，他經過池塘邊，隨即跳入水裡游泳。畫外音開始介入，要說明電風的心情，結果扯到了宇宙大爆炸跟生命意義，不但沒互文效果，沒有意象層次的堆疊，也沒有讓觀眾更進入電風的內心世界（也許是為了嘲諷諧擬？）。片中類似的敗筆多到讓人想把畫外音去掉。

Photo Credit: 甲上娛樂

像這種故事偏向通俗劇，又涉及到人生意義追尋的劇構，有時只要靠劇中人物說一兩句畫龍點睛的台詞，就可以給觀眾各種詮釋與想像，讓故事可以更立體。以《教父》為例，明明只是黑幫電影，但片中話少的馬龍白蘭度，每每在關鍵時刻一句話，就講盡了人際關係、職場衝突、人格塑造的道理。黃信堯選擇以畫外音呈現倒是無妨，但他的點評就必須要有這種「進入感」。只要一句話就可以講完電風跳入水裡的心情，偏偏要扯宇宙大爆炸。這種老文青的自嗨，實不可取。

而《同學麥娜絲》的故事就在一堆無意義的畫外音，與扁平人物跟沒頭沒尾的劇情下，就結束了。片尾向濁水溪公社樂團的主唱小柯致敬，並以樂團的成名作〈卡通手槍〉作結。說實話，本片畫外音拿掉一半，保留有亮點的部分，即使人物扁平，故事情節僵化，但只要有最後這麼一首歌，就可以讓本片的意義昇華。觀眾本就可以從黃信堯善於切入社會無力者的銳利細節來腦補意義。他卻講太多，弄得整部片的寓意還不如一首〈卡通手槍〉。本片就是把獨門手法玩太多，把電影當成自己的玩物，而拍失敗了。

當然電影剛出來時，就有人當面質疑過導演，每個點都有。而黃信堯的回應是：「我是要拍電影，不是要當聖人，我只是真實呈現我對電影裡的想像，人家誤解我也沒關係，因為我要做的是電影。寫《麥娜絲》的時候，也覺得女性扁平，回到同一句話：我有意識到不足，但這是我的決定。」

黃信堯在訪談中還舉了不少關於情節的解釋，其中從人物的扁平到細節的缺乏，都表示黃信堯不是不了解人性中的幽微處，他也知道怎樣可以讓劇本更深入探討人物處境，但他就是不要，他就是想這樣拍。也就是說，《同學麥娜絲》會出現上述諸多問題，來自於黃信堯「我高興，我想這樣做」。

這個態度還蠻「藝術家的堅持」，那旁人也很難說什麼。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航