過去10年學測的最難魔王題，考考你能答對幾題
我們想讓你知道的是
學測是現在大學入選管道之一，每年考試之後，試題難易度會是大家討論的議題。本文選出過去10年每一科最難的題目，讓大家試試是否能正確回答。
大考中心每年都會公佈學測每個科目試題中每一題的全體答對率，並且計算出每一題的鑑別力（前三分之一者的答對率減去後三分之一者的答對率）。
所以我們可以用全體答對率與鑑別力交叉比對，找出哪些題目比較簡單，哪些題目比較困難，甚至可以找出魔王題，也就是全體答對率很低而且鑑別力也很低的題目。詳細分析內容請看這篇的報導：【圖表】用10年大考中心資料告訴你，學測送分題與魔王題在哪裡？
藉由這個分析，我們選出過去10屆學測（100學年度～109學年度），每一科最難的三題魔王題，讓大家試試看這15個題目，你是否都能正確回答？
【國文】
下列書信用語，敘述正確的選項是 ：
（A）「世兄」可以用來稱呼晚輩
（B）給師長寫信，信首提稱語要用「硯右」
（C）書信結尾的問候語，「敬請金安」多用於商界
（D）給師長寫信，為了表示敬意，結尾署名時要稱「愚生」
答案：
A
下列文句畫底線處的詞語，運用正確的選項是：
（A）李博士的精采引言帶動與會者的熱烈討論，充分達到拋磚引玉的效果
（B）被告殺害父母，且全無悔意，檢察官認為他罪不容誅，主張求處死刑
（C）現正值流感高峰期，民眾風聲鶴唳，非萬不得已，都避免到公共場所
（D）陳伯伯和陳伯母鶼鰈情深，總是同進同出，形影相弔，真是令人歆羨
（E）當時警匪對峙，雙方皆子彈上膛，眼看槍戰一觸即發，情勢間不容髮
答案：
BCE
某校為弘揚儒家、墨家思想，特將新建的兩棟大樓命名為「歸仁堂」、「兼愛樓」，若
欲彰顯命名宗旨，則川堂懸掛的字幅依序應是：
（A）士不可以不弘毅，任重而道遠／仁者，人也，親親為大
（B）愛人利人以得福，惡人賊人以得禍／人不獨親其親，不獨子其子
（C）非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動／視人之國若視其國，視人之家若視其
家，視人之身若視其身
（D）己欲立而立人，己欲達而達人／人之於身也，兼所愛；兼所愛，則兼所養也。無尺
寸之膚不愛焉，則無尺寸之膚不養也
答案：
C
【社會】
馬利、尼日、查德、塞內加爾和布吉納法索等非洲國家，以經濟作物的出口為主要外匯來源。長期以來，經濟作物出口價格變動不大，但是進口糧食、工業產品卻越來越多，價格也節節高漲。為了平衡貿易赤字，這些國家以擴大經濟作物種植面積為主要政策，以致傳統農業土地利用改變。請問：
52.從五國的環境特性判斷，其創造外匯的主體是下列哪組經濟作物？
（A）油棕、可可
（B）棉花、花生
（C）甘蔗、茶葉
（D）橡膠、香蕉
答案：
B
假設某國屬地方分權國家，該國某地方政府最近依法完成該地方議會選區重劃和改選，下圖是部分選區長期以來的選民政黨支持比率，以及本次選區重劃前後的議會席次變化圖。
依據圖文訊息推論，關於該地方的政黨政治生態，下列敘述何者最可能？
（A）甲黨是該地的最大黨
（B）選前的執政黨是乙黨
（C）選前由單一政黨長期掌控行政權力
（D）選後不同政黨分掌行政權與立法權
答案：
B
農產品產銷履歷制度涉及產銷生產者與消費者之權益，驗證機構證明農產品符
合相關規範要求，且驗證機構須經政府認證符合資格。下列敘述，何者正確？
（A）如強制農產品應通過產銷履歷驗證，已限制產銷生產者隱私權
（B）產銷履歷制度雖公開農產品資訊，但不適用政府資訊公開的規定
（C）驗證機構並非行政機關，驗證行為不須受誠實信用原則之拘束
（D）農產品產銷履歷制度應符合行政機關依職權自行訂定之法規命令
答案：
B
【自然】
下列哪一種容器較適合用來測量酸鹼中和之反應熱？
（A）玻璃燒杯
（B）紙杯
（C）瓷杯
（D）保麗龍杯
（E）不鏽鋼杯
答案：
D
在北半球海洋，有一順時鐘方向旋轉且直徑超過100公里的大型旋渦，僅考慮其受科
氏力的作用影響之下，此旋渦哪一區域的表面水位最高？
（A）東、西兩側
（B）外圍
（C）南側
（D）北側
（E）中央
答案：
E
地球目前以橢圓形軌道繞行太陽，想像如果地球繞行太陽的軌道變成正圓形，其
他條件保持不變。則對地球的季節有什麼影響？
（A）地球將沒有季節的變化
（B）原先的夏季會變成冬季，冬季變成夏季
（C）地球仍有季節變化，但夏季和冬季之間的溫差明顯變小
（D）地球仍有季節變化，但夏季和冬季之間的溫差明顯變大
（E）地球仍有季節變化，但和現在相比，沒有明顯的差別
答案：
E
【英文】
109年學測第19題（單選題）
答案：
19答案為D，其他題答案，18為C，20為A。
103年學測第17題（單選題）
答案：
17答案為A。其他題答案，16為B
109年學測第30題（單選題）
答案：
30答案為A，其他題答案，28為B，29為B
【數學】
102年學測第18題
答案：
（a, b）=（4,12）
104年學測第14題
答案：
機率為1/2
104年學測第19題
答案：
a=6, b=2, c=2, d=6
資料來源：大學入學考試中心
核稿編輯：羅元祺