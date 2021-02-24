過去10年學測的最難魔王題，考考你能答對幾題

大考中心每年都會公佈學測每個科目試題中每一題的全體答對率，並且計算出每一題的鑑別力（前三分之一者的答對率減去後三分之一者的答對率）。

所以我們可以用全體答對率與鑑別力交叉比對，找出哪些題目比較簡單，哪些題目比較困難，甚至可以找出魔王題，也就是全體答對率很低而且鑑別力也很低的題目。詳細分析內容請看這篇的報導：【圖表】用10年大考中心資料告訴你，學測送分題與魔王題在哪裡？

藉由這個分析，我們選出過去10屆學測（100學年度～109學年度），每一科最難的三題魔王題，讓大家試試看這15個題目，你是否都能正確回答？

【國文】

​​100年學測第3題（單選題） 下列書信用語，敘述正確的選項是 ：

（A）「世兄」可以用來稱呼晚輩

（B）給師長寫信，信首提稱語要用「硯右」

（C）書信結尾的問候語，「敬請金安」多用於商界

（D）給師長寫信，為了表示敬意，結尾署名時要稱「愚生」

答案：

A

​​105年學測第16題（複選題） 下列文句 畫底線處 的詞語，運用正確的選項是：

（A）李博士的精采引言帶動與會者的熱烈討論，充分達到 拋磚引玉 的效果

（B）被告殺害父母，且全無悔意，檢察官認為他 罪不容誅 ，主張求處死刑

（C）現正值流感高峰期，民眾 風聲鶴唳 ，非萬不得已，都避免到公共場所

（D）陳伯伯和陳伯母鶼鰈情深，總是同進同出， 形影相弔 ，真是令人歆羨

（E）當時警匪對峙，雙方皆子彈上膛，眼看槍戰一觸即發，情勢 間不容髮

答案：

BCE

​​106年學測第5題（單選題） 某校為弘揚儒家、墨家思想，特將新建的兩棟大樓命名為「歸仁堂」、「兼愛樓」，若

欲彰顯命名宗旨，則川堂懸掛的字幅依序應是：

（A）士不可以不弘毅，任重而道遠／仁者，人也，親親為大

（B）愛人利人以得福，惡人賊人以得禍／人不獨親其親，不獨子其子

（C）非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動／視人之國若視其國，視人之家若視其

家，視人之身若視其身

（D）己欲立而立人，己欲達而達人／人之於身也，兼所愛；兼所愛，則兼所養也。無尺

寸之膚不愛焉，則無尺寸之膚不養也

答案：

C

【社會】

101年學測第52題（單選題） 馬利、尼日、查德、塞內加爾和布吉納法索等非洲國家，以經濟作物的出口為主要外匯來源。長期以來，經濟作物出口價格變動不大，但是進口糧食、工業產品卻越來越多，價格也節節高漲。為了平衡貿易赤字，這些國家以擴大經濟作物種植面積為主要政策，以致傳統農業土地利用改變。請問： 52.從五國的環境特性判斷，其創造外匯的主體是下列哪組經濟作物？

（A）油棕、可可

（B）棉花、花生

（C）甘蔗、茶葉

（D）橡膠、香蕉

答案：

B

107年學測第15題（單選題） 假設某國屬地方分權國家，該國某地方政府最近依法完成該地方議會選區重劃和改選，下圖是部分選區長期以來的選民政黨支持比率，以及本次選區重劃前後的議會席次變化圖。

依據圖文訊息推論，關於該地方的政黨政治生態，下列敘述何者最可能？

（A）甲黨是該地的最大黨

（B）選前的執政黨是乙黨

（C）選前由單一政黨長期掌控行政權力

（D）選後不同政黨分掌行政權與立法權

答案：

B

105年學測第22題（單選題） 農產品產銷履歷制度涉及產銷生產者與消費者之權益，驗證機構證明農產品符

合相關規範要求，且驗證機構須經政府認證符合資格。下列敘述，何者正確？

（A）如強制農產品應通過產銷履歷驗證，已限制產銷生產者隱私權

（B）產銷履歷制度雖公開農產品資訊，但不適用政府資訊公開的規定

（C）驗證機構並非行政機關，驗證行為不須受誠實信用原則之拘束

（D）農產品產銷履歷制度應符合行政機關依職權自行訂定之法規命令

答案：

B

【自然】

104年學測第8題（單選題） 下列哪一種容器較適合用來測量酸鹼中和之反應熱？

（A）玻璃燒杯

（B）紙杯

（C）瓷杯

（D）保麗龍杯

（E）不鏽鋼杯

答案：

D

101年學測第13題（單選題） 在北半球海洋，有一順時鐘方向旋轉且直徑超過100公里的大型旋渦，僅考慮其受科

氏力的作用影響之下，此旋渦哪一區域的表面水位最高？

（A）東、西兩側

（B）外圍

（C）南側

（D）北側

（E）中央

答案：

E

106年學測第21題（單選題） 地球目前以橢圓形軌道繞行太陽，想像如果地球繞行太陽的軌道變成正圓形，其

他條件保持不變。則對地球的季節有什麼影響？

（A）地球將沒有季節的變化

（B）原先的夏季會變成冬季，冬季變成夏季

（C）地球仍有季節變化，但夏季和冬季之間的溫差明顯變小

（D）地球仍有季節變化，但夏季和冬季之間的溫差明顯變大

（E）地球仍有季節變化，但和現在相比，沒有明顯的差別

答案：

E

【英文】

109年學測第19題（單選題）

答案：

19答案為D，其他題答案，18為C，20為A。

103年學測第17題（單選題）

答案：

17答案為A。其他題答案，16為B

109年學測第30題（單選題）

答案：

30答案為A，其他題答案，28為B，29為B

【數學】

102年學測第18題

答案：

（a, b）=（4,12）

104年學測第14題

答案：

機率為1/2

104年學測第19題

答案：

a=6, b=2, c=2, d=6

資料來源：大學入學考試中心

核稿編輯：羅元祺