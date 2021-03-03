《為自己而寫》：寫作時「調查」佔99％，「想法」佔1％以下

文：田中泰延

所謂的無趣之人，就是「述說自己內在的人」

一大早，在職場碰面，劈頭就說什麼「好冷、好冷。今天穿著破洞的襪子，所以好冷。但是這個月，沒有買襪子的預算耶！」

有人是這樣的吧。

「關我屁事啊。」除此之外沒什麼好說的了。

你或許覺得冷，但我覺得熱。我不想思考你襪子的破洞，你沒錢也不是我的責任。

還有人是一起去吃個午餐或什麼的，突然就不開心地坦承說「我，真的有夠討厭花椰菜的」。不吃不就得了。沒有人會撬開你的嘴巴，把花椰菜塞進去啊。

如果要盡量婉轉呈現這些人的共通特徵，就會是「無趣之人」。

無趣之人是什麼樣的人？就是陳述自己內在的人。

而多少都能讓人感覺有趣的人，是因為陳述那個人外在的東西。

逢人就說「好冷、好冷」的男人也是，如果是在聽者能共鳴的範圍之內還好，囉哩巴唆地強調，就會讓人覺得「你冷又跟我沒關係」。

討厭花椰菜的女人也是，由於成長環境不同，或許喜歡的是芹菜，但是基本上根本無所謂。

這些人都覺得對方會接受自己的內在，就這一點而言幼兒性很強烈。

文章中也常常發生像這種逢人就說「我是無趣之人」的情況。

要是多少想與對方溝通的話，前者如果說：「今天這麼冷是因為聖嬰的反作用啊。」「什麼？聖贏？你剛剛說什麼？」就能像這樣激發對方興趣。

後者如果說：「花椰菜這種討厭的味道，是因為主成分是異硫氰酸酯呢。」

「異硫……可以再說一次嗎？」就會有人像這樣參與對話。

我說過，所謂的「隨筆」說到底就是描述心象的著述形式。但是為此，必須提示事象，激發對方的興趣。所謂的「事象」，永遠都是人外部的東西，為了闡述心象，事象的強度是不可或缺的。接下來就針對這方面說明吧。

寫作時「調查」佔99％、「想法」佔1％以下

寫出接觸事象後所產生的心象。本書已經數度重申，這就是所謂的隨筆。

例如繪畫、音樂、文學、電影……這些都是書寫隨筆時接觸的部分「事象」。

但是在日本教育現場中，卻盛行最沒用的方法。那就是欣賞什麼之後，「好！把感受到的寫出來吧」這一套。聽老師這麼說，寫出「很有意思」的感想，而這就是小學生的作文。

實在太多人相信讓孩子去接觸人創造出來的東西，寫出內心湧現的情感，就是「豐富的情操教育」。那什麼「湧現的情感」，單純只是「內在」的抒發，與前項所說的「好冷、好冷」、「真的有夠討厭花椰菜的」一模一樣。

想寫隨筆，這樣是無法成形的。那是因為就前述例子而言，人創造出來的東西全都已經「擁有脈絡」了。

有原型、有範本。 有模仿、有引用。 有比喻、有下意識。

那些是構成作品的脈絡＝事實（fact）。例如，故事的結構全是類型。古代神話、聖經、史實、莎士比亞的劇作等，故事的基本結構也可說已經全被用盡。如今的表現手法就是從上述擇一，一邊自問對於21世紀而言是否必要，同時添加新的東西進去。

電影絕對有其範本。有對過去名作的致敬，也有對特定導演的尊敬。也有作品交織其他藝術作品、時事問題、歷史事實。確實調查、明確指示作品與那些成為範本的內容如何相互關連，如何發展下去，閱讀者也會覺得「喔～，原來如此」。

「書寫」的行為中，最重要的是事實。專業寫手的工作，首先從「調查」展開。然後捨棄調查到的90％，在書寫剩下的那10％時，其中的10％才終於是寫「筆者這麼想」。

換言之，專業寫手的想法之類的，佔整體10％以下就好。為了傳達出這1％以下的東西，須要其餘99％以上的東西。所以才會說「寫作時，調查佔99％、想法佔1％以下」。

例如，電視節目中可以做為參考的是《NHK Special》。這個節目提出了徹底調查的事實，還有至今尚未釐清的新事實，並沒有說出任何製作方的主義或主張。藉由列舉事實，觀賞節目的人就能成為思考主體。

只要列舉調查到的東西，閱讀者就能成為主角。

連調查都不調查，認為「所謂的文章，就是自我表現的場域」的人，是無法在所謂「專業寫手」的領域中工作的。

現在還不遲。那種「想要傳達出本身想法！」的人，麻煩去天橋上賣詩集。

書籍介紹

本文摘錄自《為自己而寫：改變人生的簡單寫作技巧》，平安文化出版

作者：田中泰延

譯者：鄭曉蘭

每個人都想寫出好文章，但幾乎所有人卻在出發點上就搞錯了方向。我們書寫，不是為了取悅那些不認識的讀者，而是寫下自己想看的內容，讓自己開心。所有的文章，都是為自己而寫，我們就是第一個讀者，如果自己讀了都覺得無趣，別人讀起來當然也不可能覺得有意思。

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Photo Credit：平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航