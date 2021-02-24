練台生的北都遞件「52放台視新聞」，為何NCC對華視仍情有獨鍾？

中天新聞離開有線電視之後，52台的候選頻道又出現新的挑戰者，NCC證實收到北都數位送出的移頻申請案，希望把原本位在97頻道的「台視新聞台」移到52。

《中央社》報導，NCC在23日晚間表示，當天下午收到北都數位的移頻申請案，後續將走一樣的標準流程，徵詢地方政府意見後再由NCC委員進行審議。

報導中提到，由於年代集團董事長練台生有入股北都數位，因此業界預期練台生旗下包括花東地區的洄瀾、東台、東亞系統，還有新北市的全國數位等系統，都有機會送出台視新聞台作為52台遞補頻道的申請。

業界：台視評等佳、財務狀況好，沒道理非得上華視

NCC主委陳耀祥曾經表示，審查委員對於「給公廣集團機會」具有共識的，因為「委員們多數是學者出身，不是市場派思維，比較有理想性」，也希望公廣集團頻道可以有更好的舞台與位置。

對此說法，《聯合新聞網》報導，業界認為雖然NCC拋出公廣集團在52台上架的期望，但台視同屬無線電視台，表現比華視好，財務狀況也加，加上與台視同集團的非凡財經、非凡新聞等頻道在NCC的評等中表現皆不錯。

業界認為，NCC讓華視擠上中嘉系統的52頻道，已是系統台業者的大讓步，NCC沒有理由要求系統台都讓華視用低價上平台播放，NCC也有未來各系統台52台「各有安排」的準備。

NCC：系統商可以向華視拿上架費，沒什麼不好

從最初NCC主委喊話「希望給公廣集團一個機會」，到中嘉申請以寰宇新聞台進駐後主動撤案，常被質疑如同替華視抬轎，甚至是讓中嘉數位「含淚吞下華視」。

對此，根據《中央社》報導，陳耀祥表示過去有線電視系統商，要付好幾億元的授權費給中天新聞台，現在跟華視談好還可以拿上架費，對系統業者來說，加總可以多賺幾億元沒什麼不好，「這是談判能力的結果」。

NCC副主委暨發言人翁柏宗也表示，中嘉數位提出的新方案，預計春節連假結束後，正式啟動審查程序，移頻審核標準流程包括徵詢地方政府意見，並依據有線廣播電視法規定，以產業競爭、消費者權益、內容多樣性與其他公共利益4面向做綜合考量。

在台視與華視之外，大豐、世新、國聲在內等10家系統商，也曾嘗試申請以CNN、FRANCE 24等外語新聞台進駐，最後皆遭NCC駁回。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺