台積電股價到頂了？謝金河：國安基金可考慮出脫10％股權

文：謝金河

一直以來帶領台股過關斬將，加權指數挑戰一萬六千點的護國神山台積電，現在似乎面臨考驗，不是台積電的基本面出了問題，而是來自國際金融情勢的改變，最大的挑戰來自美國公債殖利率走高，最具指標地位的美國10年期公債殖利率攀升至1.369%，如果這個殖利率持續上升，勢必頂到台積電的長期投資價值。

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今年台積電的資本支出在250到280億美元之間，台積電加大投資力度，股利政策如果延續一季配息2.5元，那麼全年股息10元，股價漲到679元，殖利率只有1.472%，如果以23日收盤價641元來計算，殖利率也只有1.56%，換句話說，台積電的股息回報率與美國10年期公債殖利率已在伯仲之間，這個時候，台積電的長期投資價值就會面臨考驗。

這兩天，TSMC ADR已經從142美元下殺到128美元，勢必影響台積電的股價，也會影響到台股的指數空間。如果台積電沒有改變股利政策，例如，季配息從3元起跳，或者是台積電今年EPS能夠拉升至22到25元以上，台積電的股價空間可能受限。

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今年全球半導體景氣仍然十分暢旺，但股利配發會影響股價，像台積電子公司精材，去年EPS 6.37元，只配現金股利2.5元，殖利率只有1.4%，恐怕對衝高的股價不利。

今年半導體熱度不易消退，政府國安基金其實可以調整一下策略，如果國安基金釋出現有台積電一成股權，也就是在現有持股165.371萬張中，約6.38%，出脫10%股權，大約可以進帳約1000億元資金，把出售台積電的資金，用來投資未來10年，20年的類似台積電般的有潛力的企業，也許可以創造比現在投資台積電更大的價值。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航